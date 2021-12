Streit unter Jugendlichen aus Eifersucht

Kaiserslautern (ots) – Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist der Polizei am frühen Dienstagnachmittag 07.12.2021 aus dem Bereich Fackelrondell gemeldet worden. Die sofort ausgerückte Streife traf an der beschriebenen Stelle auf mehrere Personen, die vermutlich an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Sie waren zudem umringt von etlichen Schaulustigen.

Erste Befragungen ergaben, dass es zwischen zwei 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen zum Streit gekommen war, offensichtlich aus Eifersucht. Es ging um die Freundin des älteren Jungen, die Kontakt zu dem Jüngeren hatte. Die geplante “Aussprache” zwischen den beiden Jungs eskalierte und es kam zu einer Rangelei, in die sich auch noch ein weiterer 17-Jähriger einmischte.

Während sich der 15-Jährige leichte, oberflächliche Verletzungen zuzog, trug der eifersüchtige 17-Jährige eine blutige Lippe davon. Der Jugendliche wurde vom Rettungsdienst zur Versorgung der Wunde ins Krankenhaus gebracht, den 15-Jährigen lieferte die Polizeistreife zu Hause bei seiner Mutter ab. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung werden gegen alle drei Jugendlichen geführt. |cri

Nach Fahrmanöver gegen Hauswand gekracht

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen sein Auto “geschrottet” hat ein Mann am Dienstagmittag im Stadtteil Erfenbach. Der 56-Jährige war mit seinem Toyota Yaris aus Richtung Wiesenthalerhof gekommen, als das Unglück in der Jahnstraße seinen Lauf nahm.

Zeugenangaben zufolge, zog der Fahrer seinen Pkw plötzlich und mit überhöhter Geschwindigkeit nach links, um an einem anderen Pkw vorbeizufahren, der am rechten Fahrbahnrand stand. Nach diesem Fahrmanöver kam der Toyota nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings dürfte am Pkw wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, und auch die Hauswand wurde beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. |cri

Gesuchter 26-Jähriger fällt als Ladendieb auf

Kaiserslautern (ots) – Sein eigener Alkoholpegel hat einem Ladendieb am Dienstag 07.12.2021 sozusagen ein Bein gestellt. Der stark alkoholisierte und schwankende Mann war gegen 11.15 Uhr in einem Supermarkt in der Zollamtstraße aufgefallen. Dort gab er zunächst an der Kasse eine kleine Spirituose zurück, weil er es sich anders überlegt hatte und diese doch nicht kaufen wollte. Als er weiterlief, verlor der Mann jedoch das Gleichgewicht und stürzte zu Boden.

Dabei rutschte seine Oberbekleidung nach oben, so dass ein Markt-Mitarbeiter sehen konnte, dass im Hosenbund des Mannes eine andere Spirituose sowie einen Doppelpack Deodorant steckten. Beides hatte er an der Kasse nicht angegeben.

Weil der gestürzte Mann den Eindruck machte, nicht mehr bei Bewusstsein zu sein, wurde ein Rettungsdienst verständigt. Die Sanitäter stellten jedoch fest, dass ihm aus medizinischer Sicht nichts fehlte.

Weil er sich nicht ausweisen konnte, wurden die Sachen des Mannes durchsucht. Dabei kamen eine größere Menge Bargeld sowie Fläschchen mit unbekannter Flüssigkeit zum Vorschein. Die Sachen wurden sichergestellt und bei weiteren Recherchen die Personalien des 26-Jährigen ausfindig gemacht. Es stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft in Berlin zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Mann machte keine weiteren Angaben zur Sache und gab an, sich anwaltlich vertreten zu lassen. |cri

Mann attackiert 52-Jährige

Kaiserslautern (ots) – Weil sie von einem fremden Mann beleidigt und gestoßen wurde, hat eine Frau am Dienstagnachmittag 07.11.2021 die Polizei verständigt. Wie die 52-Jährige mitteilte, war es in einem Linienbus zu einer Begegnung mit dem Täter gekommen. Demnach hatte die Frau während der Fahrt ein Fenster geschlossen, weil es ihr kalt war. Daraufhin habe der Mann sie angepöbelt und beleidigt.

Der Busfahrer forderte daraufhin beide Passagiere auf, den Bus zu verlassen. Nach dem Aussteigen in der Von-Miller-Straße habe der Mann sie dann zu Boden gestoßen, wobei sich die 52-Jährige an der Hand verletzte. Anschließend sei der Mann in Begleitung einer Frau weggegangen. Das Opfer lief dem Pärchen noch ein Stück hinterher, verlor es dann aber aus den Augen.

Die verständigte Streife forderte den Rettungsdienst an, und die Frau wurde mit Verdacht auf einen Knochenbruch ins Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte bei einer ersten Suche in der Umgebung nicht mehr gesichtet werden.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Mann und seine Begleiterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

An Einmündung aufs Heck gekracht

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer aus dem Landkreis hat am Dienstagnachmittag im Bereich Gelterswoog einen Verkehrsunfall verursacht. Der 38-Jährige fuhr mit seinem Audi A4 auf der K6 in Richtung B270. Vor ihm fuhr ein Suzuki Swift.

Als die Suzuki-Fahrerin an der Einmündung zur Bundesstraße verkehrsbedingt anhielt, krachte ihr der Audi-Fahrer aufs Heck. Die 49-jährige Frau klagte anschließend über Schmerzen, weshalb der Rettungsdienst hinzugezogen wurde. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. |cri

Aggressive Fahrradfahrer

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht zwei Fahrradfahrer, die am Dienstag im Stadtgebiet unangenehm aufgefallen sind, weil sie Passanten bedrohten – allerdings an verschiedenen Stellen und zu unterschiedlichen Zeiten.

Der erste Vorfall ereignete sich bereits am frühen Morgen in der Lauterstraße. Ein 57-jähriger Mann, der in Höhe des Hauses Nummer 153 an einer Bushaltestelle stand, wurde kurz nach halb 7 von einem unbekannten Radfahrer gestreift, der in hohem Tempo auf dem engen Gehweg vorbeifuhr. Der Radler stoppte und beschuldigte den 57-Jährigen, ihn geschlagen zu haben – und er drohte ihm für den nächsten Tag Schläge an. Anschließend fuhr der Unbekannte in Richtung Otterbach weiter.

Der 57-Jährige verständigte die Polizei und beschrieb den Radler folgendermaßen. etwa 25 Jahre alt, ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß und sehr schlank. Näheres ist nicht bekannt. Die Polizei sucht den Radler und ermittelt wegen Bedrohung.

Am späten Nachmittag hatte ein 59-jähriger Mann “Am Altenhof” eine ähnliche Begegnung “der dritten Art” mit einem Fremden. Als der 59-Jährige eine Bankfiliale betreten wollte, wurde er von dem Unbekannten angesprochen, und er drohte, ihn zusammenzuschlagen. Der 59-Jährige ging nicht weiter darauf ein, sondern lief an dem Fremden vorbei in die Bank hinein. Weil er von dort aus beobachten konnte, dass der Unbekannte draußen auf ihn wartete, griff er zum Handy und verständigte die Polizei.

Bis die Streife vor Ort eintraf, hatte sich der Mann jedoch bereits aus dem Staub gemacht – er war mit einem Fahrrad davon gefahren. Nach dem Eindruck des 59-Jährigen war der Unbekannte stark betrunken. Eine Beschreibung liegt leider nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 entgegen. |cri

Handbremse nicht angezogen

Kaiserslautern (ots) – Ein Auto ist am Dienstagabend in der Schneiderstraße auf einen anderen Pkw gerollt. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein 33-Jährige hatte das Auto geparkt und offensichtlich nicht ordnungsgemäß gegen ein Wegrollen gesichert. Als der Mann ausstieg, setzte sich sein Wagen von alleine in Bewegung.

Mit einem Sprung zur Seite konnte sich der Fahrer noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Als das Fahrzeug dann mit einem parkenden Wagen kollidierte, wurde hierbei ein Fahrzeuginsasse in dem Pkw verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Portemonnaie aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich am Dienstag an einem Auto in der Alex-Müller-Straße zu schaffen gemacht. Der Wagen war nicht abgeschlossen, als die Täter einen Geldbeutel aus dem Fahrzeug stahlen. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweisdokumente, eine Bankkarte und Bargeld, rund 150 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise: Wem sind am Dienstag gegen 11 Uhr Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Unfall: Pkw dreht sich und kracht in Schutzplanke

Kaiserslautern (ots) – Zwischen dem Gersweilerhof und dem Stadtgebiet ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Eine 50-Jährige war mit ihrem Wagen offensichtlich zu schnell in eine Kurve gefahren. Sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto drehte sich und krachte in eine Schutzplanke. Die Fahrzeuginsassin blieb bei dem Unfall unverletzt. Weil aus dem Pkw Betriebsflüssigkeit auslief, war die Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei geht von einem Totalschaden des Wagens aus. |erf

Kreis Kaiserslautern

Renitente Person am Testzentrum

Landstuhl (ots) – Weil er aufgrund seiner Alkoholisierung beim Testcenter Landstuhl verwiesen wurde, hat ein Mann eine dortige Mitarbeiterin zunächst angespuckt und weiterhin mit obszönen Äußeren beleidigt.

Zu guter letzt trat er noch gegen den Test-Container, wodurch dieser beschädigt wurde. Danach verließ er das Testzentrum. Ermittlungen hinsichtlich seiner Identität sind im Gange.|pilan

Glatteis -PKW überschlägt sich

Oberarnbach (ots) – Aufgrund vereister Fahrbahn kam es am frühen Dienstagmorgen 07.12.2021 auf der K63 zwischen Oberarnbach und Bann zu einem Verkehrsunfall. Der PKW kam in einer Linkskurve zum Rutschen und überschlug sich im weiteren Verlauf.

Die Fahrerin zog sich dabei Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus verbracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.|pilan

Tempolimit eingehalten? Polizei kontrolliert

Otterbach-Sembach (ots) – Die Polizei hat am Dienstag 07.12.2021 die Einhaltung des Tempolimits kontrolliert. In dem überwachten Teil der Oberen Lauterstraße in Otterbach ist eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde erlaubt. Mit 91 Kilometern pro Stunde war dort ein Autofahrer definitiv zu schnell unterwegs. Auf ihn und einen weiteren Fahrzeugführer kommen ein teures Bußgeld zu.

In der Sembacher Kaiserstraße war am Nachmittag ein Autofahrer im 70er-Bereich noch schneller gefahren. Er hatte mindestens 96 Kilometer pro Stunde auf der Tachonadel. Der Fahrer muss nun ebenfalls mit einem Punkt und einem Bußgeld rechnen.

Weitere Verkehrsteilnehmer beanstandeten die Beamten, weil sie nicht ordnungsgemäß angeschnallt waren, ihre Ladung im Fahrzeug nicht richtig gesichert war beziehungsweise, weil sie erforderliche Dokumente nicht mitführten. |erf

Fünf Leichtverletzte nach Überholmanöver

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein missglücktes Überholmanöver dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich Sonntagnacht auf der A6 ereignet hat. Ein 57 jähriger Lkw-Fahrer fuhr bei Enkenbach-Alsenborn vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er einen bereits auf der Überholspur fahrenden Pkw. Der 42 jährige BMW-Fahrer konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung eine seitliche Kollision mit dem Lastzug nicht mehr vermeiden.

Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, krachte in die Schutzplanken und überschlug sich anschließend mehrmals mit seinem Pkw. Die fünf Insassen des BMW erlitten leichtere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 42.000 Euro. Die A6 war während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Mannheim für ca. eine Stunde gesperrt.|PASt

Nazi-Symbole an Verteilerkästen gesprüht

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Hakenkreuze haben Unbekannte an mehrere Verteilerkästen in Enkenbach gesprüht. Vermutlich zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend sprühten die Täter die Nazi-Symoble mit schwarzer Farbe an die Kästen. Bislang wurden die Schmierereien an vier Verteilerkästen festgestellt.

Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unfallflucht in der Eisenhammerstraße

Trippstadt (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in Trippstadt in der Eisenhammerstraße einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer muss hier zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagmittag, 12 Uhr, einen Toyota Yaris gerammt haben, der in Höhe des Hauses Nummer 9 abgestellt war. Nach dem Schadensbild zu urteilen, war der Unbekannte beim Rangieren gegen die Beifahrerseite des Toyota gestoßen und hatte Schäden an der Tür verursacht. Er fuhr jedoch anschließend weg, ohne den Unfall zu melden.

Hinweise auf mögliche Verursacher und/oder ein Fahrzeug, das an der beschriebenen Stelle beim Rangieren aufgefallen ist, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 gern entgegen. |cri