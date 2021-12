Fußgänger von Pkw erfasst – 58-Jähriger Fußgänger im Krankenhaus verstorben

Mannheim-Vogelstang (ots) – Folgemeldung – Wie bereits am Montag 06.12.2021 berichtet, ereignete sich im Stadtteil Vogelstang ein Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte.

Der Mann hatte gegen 17 Uhr in der Magdeburger Straße an der Fußgängerampel in Höhe der Weimarer Straße bei Rotlicht die Fahrbahn zwischen sich auf der rechten Fahrspur stauenden Fahrzeugen überquert. Dabei wurde er von einem auf der linken Fahrspur fahrenden VW Touran eines 32-jährigen Mannes erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert.

Der 58-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert, wo er am Folgetag seinen lebensbedrohlichen Verletzungen erlag.

Felgendiebe auf frischer Tat ertappt

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) – Am frühen Mittwochmorgen gegen 02:10 Uhr konnten mehrere Streifen des Polizeireviers Ladenburg zwei mutmaßliche Felgendiebe festnehmen. Auf dem Video der Überwachungskamera eines Autohauses in der Elsa-Brändström-Straße war eine Person zu sehen, die gerade im Begriff war, Felgen zu entwenden.

Als die Streifen des Reviers das Autohaus erreichten, fuhr gerade ein mit zwei Personen besetzter Peugeot von dem Gelände. Eine Person war zudem gerade dabei, in den Peugeot einzusteigen. Als diese, sowie der Fahrer die Polizei erkannte, flüchtete die Person zu Fuß, der Fahrer fuhr davon. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte der Peugeot gestoppt und der Fahrer festgenommen werden. Der Beifahrer versuchte noch zu Fuß zu entkommen, konnte jedoch ebenfalls festgenommen werden.

Die beiden 21-Jährigen wurden zunächst für weitere Maßnahmen zu einem Polizeirevier gebracht und anschließend auf freien Fuß entlassen. In dem Peugeot befanden sich vier hochwertige Reifen samt Felgen. Diese, sowie der Peugeot wurden sichergestellt.

Der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim hat die Ermittlungen, insbesondere zu der dritten, noch unbekannten Person, in dieser Sache übernommen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Jungbusch (ots) – Einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen Samstagmorgen und Montagnachmittag im Stadtteil Jungbusch. Der Fahrzeughalter hatte den Audi am frühen Samstagmorgen, gegen 3 Uhr in der Hafenstraße am Fahrbahnrand abgestellt.

Als er am Montagabend, gegen 17.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war es am Heck erheblich beschädigt und war mit dem rechten Hinterrad über den Bordstein hinweg auf den Gehweg geschoben. Offenbar war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei Vorbeifahren gegen das Fahrzeug gestoßen und ist anschließend einfach davongefahren. Der Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise um Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.