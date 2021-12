Unbekannter greift 46-Jährigen unvermittelt an – Polizei sucht dringend nach Zeugen

Leimen-St.Ilgen (ots) – Am Dienstagabend 07.12.2021 gegen 18 Uhr wurde ein 46-Jähriger auf dem Vorplatz des Bahnhofs Leimen/St.Ilgen, aus bislang nicht bekannten Gründen, von einem ihm unbekannten Mann, angepöbelt und in der Folge körperlich angegriffen. Noch bevor der 46-Jährige reagieren konnte, zog der Unbekannte dann plötzlich ein Messer und bedrohte diesen damit.

Kurz darauf steckte der Unbekannte das Messer wieder weg und stieg in den Ortsbus Sandhausen ein. Der 46-Jährige, der glücklicherweise unverletzt blieb, verständigtedaraufhin sofort die Polizei, die wiederum Fahndungsmaßnahmen nach dem Unbekannten einleiteten.

In diesem Zusammenhang konnte über den Busfahrer in Erfahrung gebracht werden, dass der Gesuchte wenig später an der Haltestelle “Lattweg” ausgestiegen war und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt hatte. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 35-45 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Der Mann trug eine hellbraune/ärmellose Jacke sowie ein rot kariertes Hemd und eine Wintermütze. Außerdem trug er eine Brille und einen Bart.

Der Polizeiposten Leimen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend nach Zeugen, die den Mann gesehen haben und/oder darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 06224 17490 zu melden.

Zwei Männer im Alter von 32 und 37 Jahren wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall in Untersuchungshaft

Heddesheim (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen zwei bulgarische Staatsangehörige im Alter von 32 und 37 Jahren erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, versucht zu haben, am Montag, den 06.12.2021 gegen 20:40 Uhr in die Geschäftsräume eines Kfz-Betriebs in Heddesheim einzubrechen.

Die beiden Tatverdächtigen sollen gegen 20:40 Uhr eine Glasscheibe aus dem Tor zur Werkstatt des Betriebs in der Mannheimer Straße herausgedrückt haben, um in den Räumlichkeiten Buntmetall, Bargeld und weitere stehlenswerte Gegenstände zu entwenden. Nachdem jedoch die Alarmanlage auslöste, flüchteten die beiden Männer. Sie wurden wenig später unweit des Tatorts unter Einsatz eines Polizeihubschraubers von Polizeikräften vorläufig festgenommen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Dienstagnachmittag dem Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim zur Eröffnung der Haftbefehle wegen Fluchtgefahr vorgeführt, anschließend wurden sie in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Inwiefern die Tatverdächtigen für weitere gleichgelagerte Straftaten in Betracht kommen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Streifenwagen kollidiert bei Einsatzfahrt mit Opel-Fahrerin

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Mittwochmorgen 08.12.2021 um kurz nach 06 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich Mannheimer Straße / Wichernstraße ein Streifenwagen mit einer 50-jährigen Opel-Fahrerin. Die 26-jährige Polizistin war mit Blaulicht auf der Mannheimer Straße zu einem Einbruchsalarm in Ilvesheim unterwegs, als sie in das Heck der 50-Jährigen fuhr, welche von der Wichernstraße auf die Mannheimer Straße ebenfalls in Richtung Seckenheim auffuhr.

Nach dem Zusammenstoß prallte der Streifenwagen an einen Ampelmast und kam kurz danach zum Stehen. Durch den Unfall verletzte sich die 50-Jährige leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 30.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Unfall verursacht, Fahrzeug zurückgelassen und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/A 659 (ots) – Am Dienstagmorgen 07.12.2021 verursachte ein unbekannter Kleintransporter-Fahrer in Weinheim einen Unfall und flüchtete von der Unfallstelle.

Am Autobahnende, in Höhe der Mannheimer Straße, fuhr der Unbekannte gegem 7.45 Uhr mit seinem VW-Transporter einer voranfahrenden 59-Jährigen auf deren Citroen auf. Nachdem beide Beteiligten am rechten Fahrbahnrand angehalten hatten, stieg der Unbekannte aus dem Transporter und entfernte sich unter Zurücklassung seines Fahrzeugs zu Fuß von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der VW-Transporter wurde sichergestellt.

Der unbekannte Fahrer des Transporters wird wie folgt beschrieben:

Ca. 35 Jahre alt – Dunkle kurze Haare – Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und weitere sachdienliche Hinweise zum Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Supermarkt mit Messer überfallen – Zeugen gesucht

Brühl (ots) – Am Dienstagabend bedrohte ein bislang unbekannter Täter die Kassiererin eines Supermarkts in der Rheinauer Straße und raubte mehrere tausend Euro – die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der unbekannte Mann betrat gegen 19.20 Uhr den Verkaufsraum und begab sich im Anschluss mit mehreren Artikeln zur Kasse. Nachdem der Täter die Waren in seiner Tasche verstaut hatte, zog er ein Messer und forderte das Geld in der Kasse. Die eingeschüchterte Kassiererin übergab dem Mann daraufhin das Bargeld. Hiernach flüchtete der Mann samt Beute. Trotz sofortiger Alarmierung verlief eine Fahndung nach dem Flüchtigen ohne Ergebnis.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,70 m und 1,75 m groß, schlanke Figur, schwarze mittellange Haare, dunkle Augen, trug eine dunkle Wollmütze und dunkle Kleidung, blaue medizinische Maske auf Drei- bis Fünf-Tage-Bart, trug eine abgenutzte Plastiktüte mit sich.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalermittler zu wenden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Schriesheim (ots) – Am Dienstag 07.12.2021 in der Zeit von 13-15:30 Uhr, war der bislang unbekannter Fahrer eines roten Autos im Spänningweg unterwegs. An der Einmündung Dossenheimer Weg beschädigte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Seat an der Fahrerseite und flüchtete anschließend.

Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro beziffert. Das Fahrzeug des Verursachers muss auf der Beifahrerseite deutlich beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/ 61301 zu melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Heddesheim (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Dienstagmorgen 07.12.2021 nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 8 und 9 Uhr, die Schillerstraße vermutlich in Fahrtrichtung Straßenheimer Straße und bog dort nach rechts ab. Vermutlich beim Ausscheren beschädigte der mitgeführte Anhänger des unfallflüchtigen Fahrzeuges einen am linken Fahrbahnrand geparkten BMW.

Dieser wurde entlang der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es konnten dort grünliche und gelbliche Lackabtragungen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/ 9305-0 zu melden.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Sandhausen (ots) – Eine 38-jährige Frau verursachte am Dienstagabend in Sandhausen unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall. Die Frau war gegen 21.30 Uhr mit ihrem Renault in der Hauptstraße von der L 598 kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. In Höhe der Friedrichstraße kam sie an einer Engstelle zu weit nach links, sodass ein entgegenkommender 59-jähriger VW-Fahrer versuchte, nach rechts auszuweichen.

Allerdings konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass die 38-Jährige stark schwankte und deutliche Artikulierungsprobleme zeigte. Zudem war deutlicher Alkoholgeruch in ihrem Atem feststellbar. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Alte Autoreifen illegal im Wald entsorgt – Polizei sucht Zeugen

Sandhausen (ots) – Zeugen teilten der Polizei am Samstag 04.12.2021 mit, dass auf einem Walddweg bei Sandhausen eine größere Menge Altreifen abgelagert sei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitag, 03.12.2021 und Samstag, 04.12.2021 auf einem Waldweg zwischen dem Parkplatz an der Umgehungsstraße und dem Abzweig zur Hauptstraße zahlreiche alte Autoreifen abgelagert.

Die Gemeinde Sandhausen wurde verständigt, der Polizeiposten Sandhausen ermittelt wegen widerrechtlicher Abfallablagerung außerhalb einer zugelassenen Abfallbeseitigungsanlage.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher der Reifenablagerung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Unfall nach Abbiegevorgang – zwei Personen verletzt

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit seinem LKW auf Höhe eines dortigen Autohauses von der L723 ab, um an der Einmündung zur “Wieslocher Straße” in Richtung Walldorf abzubiegen. Hierbei übersah er eine 57-Jährige, die mit ihrem Peugeot aus Wiesloch kommend in Richtung L723 unterwegs war und vorfahrtsberechtigt gewesen wäre.

Als die 57-Jährige den Einmündungsbereich passieren wollte und der 62-Jährige nach links zum Abbiegen ansetzte, kam es zu dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 62-Jährige sowie die 57-Jährige wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Hinzugerufene Rettungswägen brachten die Beiden in eine Klinik. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der LKW-Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung rechnen sowie mit einem Bußgeldbescheid und einem Punkt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Keine Verletzte

Weinheim (ots) – Am Dienstag 07.12.2021 gegen 11 Uhr, war ein 76-jähriger Ford-Fahrer in der Blücherstraße unterwegs. An der Einmündung Weststraße übersah er einen von rechts kommenden 87-jährigen Mitsubishi-Fahrer. Beide Autos stießen zusammen, wodurch ein Sachschaden von über 10.000 EUR entstand.

Aufgrund des starken Aufpralls waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch auslaufende Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn verunreinigt und musste von einer Fachfirma gereinigt werden. Glücklicherweise wurden niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Betrügerische Anrufe reißen nicht ab; Sinsheimerin erliegt falschem Gewinnversprechen

Sinsheim (ots) – Betrügerische Anrufe in Sinsheim und mehreren Ortsteilen reißen nicht ab. Auch am 6. Und 7. Dezember klingelten die Telefone bei meist betagten Seniorinnen und Senioren im Alter zwischen 57-92 Jahren in Sinsheim, Eschelbach, Hoffenheim und Angelbachtal-Eichtersheim.

Alleine fünf Anrufe wurden am Dienstag dem Polizeirevier Sinsheim bekannt, wobei von einer wesentlich höheren Dunkelziffer ausgegangen wird.

Am anderen Ende der Leitungen stellten sich Unbekannte als Polizeibeamte (3) oder nahe Angehörige (1) sowie in einem Fall als Mitarbeiterin der Deutschen Bundesbank vor.

Während die “falschen Polizeibeamten” mit Schockanrufen -nahe Angehörige sollen einen schweren Unfall verursacht haben und zur Abwendung einer Haftstraße soll eine Kautionszahlung erfolgen-, benötigte ein angeblicher Ekel von seiner Großmutter in Eichtersheim Geld zur Regelung eines Unfalls. In allen Fällen ließen sich die Angerufenen nicht beeindrucken und legten auf.

Allerdings waren Betrüger bei einer 60-jährigen Frau erfolgreich. Die angebliche Bundesbank-Mitarbeiterin gab vor, die 60-Jährige hätte fast 40.000.- Euro gewonnen. Zur Abwicklung der Auszahlung solle sie eine Google Playstore Karte in einem Einkaufsmarkt über 300.- Euro erwerben und den freigerubbelten Code (- ist barem Geld gleichzusetzen) übermitteln. Bei Auszahlung des Gewinns sei nochmals ein Betrag von 200.- Euro fällig. Die Sinsheimerin bemerkte schließlich den Betrug und erstattete Anzeige.

Wie von den Ermittlern des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg befürchtet, setzt sich die Betrugsserie in unterschiedlichen Ausformungen in Sinsheim und den Umlandgemeinden fort.

Deshalb wird nochmals eindringlich darauf hingewiesen, keine Geldbeträge vor der Haustür an fremde Menschen zu übergeben oder vor der Tür zu hinterlegen. Die Polizei holt weder Geld noch Schmuck an der Haustür ab oder lässt dies von Boten abholen.

Im Falle von Gewinnversprechen soll sich jeder, der solche Anrufe erhält, zunächst die Frage stellen, ob er an einem Preisausschreiben oder einem Gewinnspiel teilgenommen hat. Sollte dies nicht der Fall sein, ist es ausgeschlossen, dass, von woher auch immer, ein Gewinn ins Haus flattert. Durch die teils enormen Summen, die die unbekannten Anrufer versprechen, wird bei vielen Menschen offenbar das logische Denken ausgeschaltet und wie in diesem Fall, eine Gegenrechnung aufgemacht – wenige hundert Euro “investieren”, um mehrere zehntausend Euro zu bekommen. Das böse Erwachen kommt erst hinterher, wenn einem bewusst wird, dass man einem Betrug aufgesessen ist. Meist sind dann Beträge von mehreren hundert bis zu mehreren zehntausend Euro futsch.

Darüber hinaus gelten folgende Hinweise:

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Keine Codes von bsplw. Playstore-Karten telefonisch übermitteln. Diese Codes sind bares Geld.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Darüber hinaus informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Mannheim in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg, Tel.: 06221/99-1234, wie man sich am besten vor Trickbetrügern jedweder Art am besten schützen kann. Die Beratungen sind kostenlos!!!

Im Internet sind Information über alle gängigen Betrugsmaschen unter www.polizei-beratung.de abrufbar.