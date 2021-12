Mutmaßlich alkoholisierter und unter Drogen stehender Mann löst Polizeieinsatz aus

Darmstadt (ots) – Aus noch nicht bekannten Gründen ist ein 33-jähriger Mann am Mittwoch 08.12.2021 gegenüber Passantinnen im Herrngarten handgreiflich geworden. Zeugen hatten gegen 15 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem der offenbar alkoholisierte und unter dem Einfluß von Drogen stehende Darmstädter an 2 Frauen herantrat, eine der beiden unvermittelt am Arm packte und versuchte ihr in das Gesicht zu greifen.

Als ein beherzter Zeuge zu Hilfe eilte, wurde er von dem außer Rand und Band Geratenen in das Gesicht geschlagen. Sofort hinzueilende Streifen des 1.Polizeireviers lokalisierten den von den Zeugen Beschriebenen noch in Tatortnähe und nahmen ihn im Bereich der Bismarckstraße vorläufig fest. Dabei leistete der Darmstädter erheblichen Widerstand und verletzte 2 Beamten leicht.

Wie sich herausstellte, war der 33-Jährige bereits im Vorfeld, wenige Minuten zuvor, in der Bad Nauheimer Straße randalierend aufgefallen. Der Grund seines Handelns ist derzeit noch unklar. Der Festgenommene wurde ins Gewahrsam der Polizei gebracht. Er wird sich nun unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt-Gräfenhausen: Schwarze Piaggio gestohlen

Weiterstadt (ots) – Am Dienstag (7.12.) haben Diebe in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr einen am Postplatz abgestellten schwarzen Motorroller vom Hersteller “Piaggio” entwendet. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat ein Verfahren eingeleitet und nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise von Zeugen, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Polizei stellt Fahrräder sicher – Wer erkennt sein Eigentum?

Weiterstadt (ots) – Nachdem die Polizei bereits am Freitag 26. November 2021 mehrere Fahrräder in einem Innenhof in der Darmstädter Straße sicherstellte, wird nach den rechtmäßigen Eigentümern gesucht. Die Beamten stießen dort im Rahmen von Ermittlungen auf einen Fahrradrahmen, der im Anschluss einer Straftat zugeordnet werden konnte.

Hierbei fanden sie weitere Räder, unter anderem einen schwarzen Fahrradrahmen des Herstellers “Nukeproof”, ein grau-grünes Mountainbike der Firma “Romet” sowie ein weiß-türkisfarbenes Kinderrad des Herstellers “Bergsteiger”. Da nach jetzigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch diese Velos bei möglichen Diebstahlsdelikten abhandengekommen sind und die rechtmäßigen Eigentümer noch nicht ermittelt werden konnten, hofft die Polizei auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 35 in Darmstadt fragen: Wer kann Hinweise zu den Rädern geben? Wer kennt die Besitzerinnen oder Besitzer? Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Eine Erreichbarkeit der Beamtinnen und Beamten ist unter der Rufnummer 06151/969-0 gegeben.

EPHK Harald Heldmann wird neuer Leiter der Polizeistation Pfungstadt

Pfungstadt (ots) – Am Dienstag, den 7. Dezember, hat Polizeipräsident Bernhard Lammel die Leitung der Polizeistation Pfungstadt dem Ersten Polizeihauptkommissar Harald Heldmann übertragen. Aufgrund der derzeitigen pandemischen Lage erfolgte die Amtseinführung im Rahmen einer kleinen Dienstbesprechung. Harald Heldmann wird somit Nachfolger von Rolf Böttcher, der vor Kurzem in seinen Ruhestand verabschiedet wurde.

“Harald Heldmann weist eine große Palette polizeilicher Tätigkeiten auf, ist vielseitig einsetzbar und Polizist durch und durch”, so Polizeipräsident Lammel. Mit den Worten “Wir brauchen Führungskräfte, die sich zu ihrer Verantwortung bekennen”, gratulierte der Polizeipräsident dem neuen Leiter der Polizeistation Pfungstadt und zeigte sich sehr erfreut.

Harald Heldmann begann 1985 seine Ausbildung bei der hessischen Polizei. Bereits kurze Zeit später, im Jahr 1990, zog es ihn nach Südhessen, wo er seine Anfänge im Streifendienst bei der Ober-Ramstädter Polizei machte. Nach weiteren fünf Jahren wurden ihm erste Führungsaufgaben, als Leiter einer Dienstgruppe, unter anderem beim 1. Polizeirevier in Darmstadt übertragen. Seine bislang längste Verwendung von insgesamt 13 Jahren versah Harald Heldmann in Dieburg. Zuletzt war der 55-Jährige stellvertretender Leiter des 1. Reviers in Darmstadt und für die Sicherheits- und Ordnungsaufgaben des Innenstadtreviers zuständig.

Neben seinen täglichen Dienstgeschäften ist der Erste Polizeihauptkommissar auch oft bei besonderen Einsatzlagen, wie beispielsweise Fußballeinsätzen oder Demonstrationen, als Einsatzführer anzutreffen. “Auf seinen polizeilichen Erfahrungsschatz wird in vielen Situationen zurückgegriffen”, würdigte Lammel den erfahrenen Polizisten.

Harald Heldmann wohnt mit seiner Familie in Brensbach und ist dort auch als leidenschaftlicher Fußballer und Trainer bekannt. Der Odenwälder ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn, dem er in seiner Freizeit bei der Sanierung seines Hauses hilft.

Kreis Bergstraße

5.000 Euro Schaden – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Wald-Michelbach (ots) – Einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro muss der Besitzer eines schwarzen Mitsubishi Eclipse wohl selbst tragen, wenn der verantwortliche Verursacher nicht gefunden wird. Im Zuge der weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf das flüchtende Fahrzeug geben können.

Der schwarze Wagen parkte am Dienstag 07.12.21 in der Schwalbenstraße, unweit einer Arztpraxis, als die Fahrerseite beschädigt wurde. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Schaden zwischen 11.10-12.15 Uhr beim Vorbeifahren verursacht worden ist. Telefonisch sind die fallzuständigen Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 zu erreichen.

