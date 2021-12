Holztransporter bleibt an Brücke hängen (siehe Foto)

Stadtallendorf (ots) – Weil der Ladekran des Lastwagens über die Ladung nach oben herausragte, war der Holztransporter insgesamt zu hoch und blieb an einer Bahnbrücke hängen. Das Führerhaus des Lastwagens kippte durch den Anstoß nach vorne und die geladenen Baumstämme rutschten gegen die Kabinenrückwand.

Aufgrund der wohl geringen Geschwindigkeit hielt die Wand dem Druck stand und schützte den 37 Jahre alten Lastwagenfahrer. Der Mann erlitt keine Verletzungen. Der Schaden an dem Lastwagen mit Anhänger beträgt vermutlich mehrere Tausend Euro.

An den Stahlträgern der Eisenbahnbrücke waren leichte Verformungen zu sehen. Wie hoch der Schaden an der Brücke ist, bedarf weiterer Untersuchungen. Der Unfall passierte am Dienstag, 07. Dezember, um kurz nach 18 Uhr. Der vollbeladene Lastwagen mit Anhänger fuhr vom Wald aus über den Bahnweg zur Hauptmann-Matthes-Straße.

Anzefahr – Friedhofsparkplatz beschmiert

Nach den Schmierereien auf dem Parkplatz des Friedhofs in Anzefahr hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen aufgenommen. Von Montag auf Dienstag, 07. Dezember, sprühten der oder die Täter zwischen 17 und 11 Uhr mit weißer Farbe ein 80 x 80 Zentimeter großes Hakenkreuz und eine sich über 8 Meter erstreckende Buchstaben- und Zahlenkombination auf den Boden.

Wer hat in der Tatzeit Beobachtungen an dem Friedhof gemacht, di ein einem Zusammenhang stehen könnten? Wer hat in der fraglichen Zeit Personen und/oder Fahrzeuge dort gesehen? Wem ist jemand mit weißen Farbanhaftungen an Haut oder Kleidung aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallflucht am Erlenring

Marburg-Biedenkopf (ots) – Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Vorfalls auf der Ausfahrt der Stadtautobahn an der Anschlussstelle Marburg Mitte zum Erlenring. An der Situation beteiligt waren am Dienstag, 07. Dezember, um etwa 21.15 Uhr, ein weißer SUV und ein schwarzer VW Arteon. Der VW nutzte die Ausfahrt und blieb auf dem rechten Fahrstreifen um letztlich nach rechts auf den Erlenring stadteinwärts abzubiegen.

Vermutlich aus dem Parkhaus kommend, nutzte der weiße SUV zunächst den linken Fahrstreifen der Ausfahrt, um dann den Fahrstreifen zu wechseln. Der SUV bog dann ebenfalls nach rechts Richtung Stadt ab. Obwohl die Insassen des VW eine Kollision nicht bemerkten, stellte sie beim Anhalten am Zielort einen frischen Unfallschaden vorne links fest. Stoßstange und Kotflügel vorne links wiesen Kratzer auf.

Eine andere Fahrsituation, bei der es zu dem Schaden gekommen sein könnte, schlossen die Insassen aus. Wer hat das Fahrmanöver auf der Ausfahrt bzw. dem Zubringer zum Erlenring beobachtet? Wer kann den weißen SUV näher beschreiben? Wo steht ein weißer SUV mit einem offenbar frischen, eventuell auch nur geringen Unfallschaden auf der Beifahrerseite? Vielleicht ist an dieser Schadensstelle auch schwarze Fremdfarbe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Großbrand in Kirchhain – Untersuchung durch LKA

Marburg-Biedenkopf (ots) – Der Brandort ist nach der Untersuchung durch das Landeskriminalamt am Dienstag, 07. Dezember, polizeilich freigegeben, die Ermittlungen am Brandort selbst ist also abgeschlossen. Nach den bisherigen Untersuchungen gehen die Brandursachenermittler davon aus, dass es zunächst zu einem Brand im Bereich einer Produktionsanlage kam.

Was genau zu diesem Brand führte, ließ sich aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht rekonstruieren. Das Feuer breitete sich über das Abluftsystem der Produktionsstätte bis zur thermischen Nachverbrennungsanlage aus, wo es in der Folge zu einer Explosion kam. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern an.

