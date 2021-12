Korbach: Die Polizei-News

Unbekannter besprüht Parkdeck

Korbach (ots) – Ein Unbekannter besprühte mehrere Wände und Aufzugstüren im Parkdeck in der Straße Breiter Hagen in Bad Wildungen. Der Täter brachte Schriftzüge, Tags und Sprüche wie “ACAB”, “Ich höre nichts”, “DAB” und “Evil” auf. Er nutzte mehrere Sprühfarben, darunter rot, gelb und violett. Es entstand ein Sachschaden Höhe von etwa 300 Euro.

Auch wenn die Tatzeit zwischen dem 19. und 23. November schon etwas länger zurückliegt, erhoffen sich die Ermittler der Polizeistation Bad Wildungen Hinweise aus der Bevölkerung, die unter der Tel. 05621/70900 entgegengenommen werden.

Verkehrskontrollen/B 252

Korbach/B252 (ots) – Von Montagabend 06.12.2021 bis Dienstmorgen 07.12.2021 führten Beamte der Polizeistation Bad Arolsen und der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Nordhessen Kontrollen an der B 252 in Twistetal-Twiste durch. Insgesamt hielten die Polizisten 22 Fahrzeuge an. Dabei gab es einiges zu ahnden.

Bei den Geschwindigkeitskontrollen mit einem Laserhandmessgerät stellten sie 4 Fahrer fest, die sich nicht an die zwischen 22:00 und 06:00 Uhr erlaubten 30 km/h hielten. Drei kamen mit einem Verwarngeld davon. Ein Fahrer wurde mit 54 km/h gemessen und muss daher mit einem Bußgeld in Höhe von 115 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.

Vier Lastkraftwagenfahrer missachteten das nächtliche Durchfahrtsverbot müssen daher mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro rechnen.

Die Polizisten kotrollierten 5 Gefahrguttransporter. Einem davon mussten sie die Weiterfahrt untersagen, da die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Ein Lkw-Fahrer hielt sich nicht an die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten. Die Polizeibeamten leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, den Fahrer dürfte ein Bußgeld im dreistelligen Bereich erwarten.

Besonders auffällig waren 2 Männer in einem Lkw, der für eine Spedition fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Lkw-Fahrer die Fahrerkarte seines Beifahrers eingelegt hatte. Der Fahrer hatte seine Lenkzeit auf seiner Fahrerkarte schon erreicht, er war bereits den ganzen Tag gefahren.

Der ausländische Beifahrer war als Tourist in Deutschland und durfte daher keine Arbeit aufnehmen. Bei den weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Lkw über Wochen ohne vorgeschriebene Fahrerkarte gefahren wurde. Den beiden Männern mussten die Polizisten die Weiterfahrt untersagen. Sie leiteten zudem Strafverfahren wegen illegaler Beschäftigung gegen den Beifahrer und die Firma und wegen Fälschung beweiserheblicher Daten gegen den Lkw-Fahrer sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Firma ein.

