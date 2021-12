Landau: Thomas Hitschler ist parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung

Landau – Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler (SPD) ist parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung. Am Mittwoch, 08.12.2021, erhielt der 39-jährige Politikwissenschaftler in Berlin seine Ernennungsurkunde.

„Ich danke der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht für das Vertrauen und freue mich auf diese große und verantwortungsvolle Aufgabe“, teilt Hitschler zu seiner Ernennung mit. Dieses Amt übernehmen zu dürfen sei eine große Ehre, der er mit Respekt und Demut begegne. „Ich werde allen Angehörigen der Bundeswehr dienen, mich mit offenem Ohr für ihre Belange einsetzen und eine Brücke zwischen Bundeswehr und Parlament sein“, so Hitschler. Der gebürtige Landauer ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages, gehörte in den vergangenen zwei Wahlperioden zunächst dem Verteidigungsausschuss und dann dem Innenausschuss an. Als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums war er zudem für die Aufsicht und Kontrolle der geheimen Nachrichtendienste des Bundes zuständig.

Seiner Verantwortung als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für die Südpfalz ist sich der Sicherheitspolitiker bewusst. „Die Menschen in meinem Wahlkreis können sich darauf verlassen, dass ich mich ihren Anliegen und den Belangen unserer Region auch weiterhin mit ganzer Kraft widme“, betont Hitschler, dem es bei der Bundestagswahl gelungen ist, als erster SPD-Kandidat das Direktmandat in der Südpfalz zu gewinnen.