Neustadt: Theater in der Kurve sagt Veranstaltungen 2021 ab

Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund der aktuell schwierigen Lage hat sich das „Theater in der Kurve“ dafür entschieden, die letzten geplanten Veranstaltungen des Jahres abzusagen. Das betrifft „Kontextloser Dauerstrom“ am 18.12. und „Die drei Wünsche“ am 24.12.2021.

„Wir nutzen nun die Zeit zwischen den Jahren, um ein frisches, abwechslungsreiches Programm für 2022 zusammenzustellen. Wir arbeiten an verschiedenen neuen Projekten und Ideen und freuen uns darauf, diese bald präsentieren zu dürfen. Auch ein neuer Internetauftritt für das Theater und den Förderverein THUK sind geplant. Auf Facebook, Instagram und Twitter sowie auf unserer Webseite halten wir immer auf dem Laufenden.“

Das Theater in der Kurve wünscht Ihnen eine entspannte Adventszeit und schon mal einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr!