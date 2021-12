Heidelberg: Stadtnotizen 08.12.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Adventsbummel: Sprüche in den Seitengassen sammeln und gegen DankeSchein tauschen – Zitate Heidelberger Autorinnen und Autoren locken zum Rundgang durch den Einzelhandel

Eine Entdeckungsreise durch die malerischen Seitengassen der Heidelberger Altstadt lohnt sich in der Adventszeit besonders. Kleine Boutiquen und inhabergeführte Geschäfte lassen beim Weihnachtseinkauf kaum einen Wunsch offen. Eine Ergänzung für den Gabentisch bietet die Aktion „Seitensprüche. Wünsche und Worte zum Entdecken in den Seitengassen“. Das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft und das Kulturamt der UNESCO-Literaturstadt Heidelberg haben zusammen mit dem Citymarketingverein Pro Heidelberg einen literarischen Rundgang konzipiert, an dessen Ende ein Heidelberger DankeSchein in einer festlichen Weihnachtskarte wartet. „In den Seitengassen verbergen sich wahre Schätze der Heidelberger Innenstadt. Diese inhabergeführten Geschäfte präsentieren sich in der Vorweihnachtszeit mit einer originellen Idee“, sagt Marc Massoth, Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft der Stadt Heidelberg. Die Leiterin des Kulturamts, Dr. Andrea Edel, ergänzt: „Ich freue mich, dass wir die Stärken Heidelbergs als UNESCO City of Literature in dieser kreativen Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel demonstrieren können.“

In 15 Geschäften in den Seitengassen der Altstadt wird ab Samstag, 11. Dezember 2021, je ein Aufkleber mit einem Zitat oder kurzen Spruch erhältlich sein. Die Texte haben wiederum 15 Heidelberger Autorinnen und Autoren beigetragen. Ebenfalls in den Geschäften erhältlich ist eine liebevoll gestaltete Weihnachtskarte, die gleichzeitig zum Sammeln der Aufkleber dient. Wer mindestens zehn Aufkleber zusammen hat, bekommt im Aktionszeitraum vom 11. bis 24. Dezember 2021 in der Filiale von Tee Gschwendner (Hauptstraße 56) gegen Vorlage der Sammelkarte einen DankeSchein im Wert von 10 Euro ausgehändigt und kann diesen zusammen mit den in der Karte gesammelten Sprüchen verschenken. Wer alle 15 Aufkleber sammelt, bekommt dort sogar einen DankeSchein im Wert von 15 Euro. Die Reihenfolge, in der die Geschäfte aufgesucht werden, ist dabei egal, sodass sich jeder seinen persönlichen Weihnachtsbummel zusammenstellen oder an verschiedenen Tagen auf Entdeckungstour gehen kann.

Die teilnehmenden Geschäfte sind an einem großen Aufkleber im Schaufenster zu erkennen, der den dort erhältlichen Spruch zeigt. Verfasst wurden die Zitate von Ramona Ambs, Anette Butzmann, Gerhard Drokur, Philipp Herold, Marcus Imbsweiler, Juliane Sophie Kayser, Heide-Marie Lauterer, Gerhild Michel, Kristin Peschutter, Anne Richter, Claudia Schmid, Elisabeth Singh-Noack, Marion Tauschwitz, Minu D. Tizabi und Andrea Willig.

Die teilnehmenden Geschäfte:

Chocolaterie St. Anna, St.-Anna-Gasse 1

Papier und Form, St.-Anna-Gasse 3

Tresor Modeagentur, Neugasse 11

MAJA Feine Wäsche, Neugasse 13

Troll Kinderladen, Plöck 71

Loty, Plöck 71

Holgersons, Märzgasse 16

Madame Kuvèl, Plöck 73

Murkelei, Plöck 46A

SabineSabine, Heumarkt 4

Yabis Cashmere, Untere Straße 9

Letter & Co., Untere Straße 24

Hund und Handwerk, Untere Straße 28

Künstleratelier Russana, Steingasse 10

Heimat – Schönes aus der Region, Marktplatz 2

Pitch-Premiere des GamesHub für Health/Life Science Heidelberg am 16. Dezember – Teams präsentieren erste Entwürfe von Serious Games und interaktiven Anwendungen

Im Juli 2021 startete der GamesHub für Health/Life Science Heidelberg sein Programm: Drei interdisziplinäre Teams werden neun Monate lang im GamesHub Heidelberg fachlich und finanziell unterstützt und qualifiziert, um ihre Projekte und Prototypen an der Schnittstelle von Kreativwirtschaft und Lebenswissenschaft zu entwickeln. Am Donnerstag, 16. Dezember 2021, um 18 Uhr präsentieren die Teams im Rahmen der Onlineveranstaltung „GamesHub – PitchDeck“ erstmals ihre Spiele und interaktiven Anwendungen für den Gesundheitsbereich. Nach kurzen Vorstellungen und Pitches der drei Teams „MiKompanion“, „OnkoMovement“ und „Beziehungsnavigator“ werden die Gäste die Möglichkeit haben, direktes Feedback zu geben und so am Designprozess zu partizipieren. Die Onlineveranstaltung geht ab 19 Uhr in ein get-together und einen informellen Austausch der Teilnehmenden über und endet um 19.30 Uhr.

Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg und die MFG Baden-Württemberg laden alle Interessierten aus dem Südwesten zu den Online-Pitches des GamesHub für Health/Life Science Heidelberg ein. Die kostenfreie Online- und Netzwerkveranstaltung findet über die Meetingplattform Zoom statt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Das Formular ist zu finden unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft. Der Teilnahmelink wird nach der Anmeldung per E-Mail versendet.

GamesHub Heidelberg: Serious Games für den Medizin- und Gesundheitssektor

Der Fokus des neuen GamesHub für Health/Life Science Heidelberg liegt in der Entwicklung sogenannter „Serious Games“, das heißt motivierender Spiele und gamifizierter Anwendungen für die Simulation von Prozessen, für die Schulung, Rehabilitation und Weiterbildung im Bereich Medizintechnologie, Gesundheitswirtschaft und Lebenswissenschaft. Ausgewählte, interdisziplinäre Teams werden im GamesHub Heidelberg gezielt gefördert und in ihrer fachlichen und unternehmerischen Entwicklung durch einen Projektkoordinator und ein überregionales Partnernetzwerk begleitet.

Der GamesHub für Health/Lifescience Heidelberg ist 2021 auf Initiative der MFG Baden-Württemberg und der Hochschule der Medien Stuttgart entstanden und wird in enger Partnerschaft mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg, der Universität Heidelberg, der SRH Heidelberg, dem Life Science Accelerator, dem

Heidelberg Startup Partners e.V. und dem Technologiepark Heidelberg durchgeführt. Im Business Development Center des Technologieparks befindet sich auch der Workspace des GamesHubs. Das Programm wird vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg unterstützt. Noch im Dezember startet die neue Ausschreibungsrunde.

Ausschreibung für das GamesHub Health/Life Science-Programm 2022

Games-Entwicklerinnen und -Entwickler sowie Expertinnen und Experten aus anderen Disziplinen, die an gamifizierten Anwendungen für den Gesundheitsbereich arbeiten wollen, können sich ab sofort bei der MFG für einen Platz im „GamesHub Health/Life Science-Programm 2022 Heidelberg“ bewerben. Bis zu vier Teams erhalten die Möglichkeit, ihr Projekt ab dem 1. April 2022 im GamesHub-Workspace in Heidelberg zu entwickeln. Das Programm umfasst neben technisch ausgestatteten Arbeitsplätzen ein passgenaues Workshop- und Coaching-Programm, bis zu 10.000 Euro leistungsbezogener Förderung und die Vernetzung zu Einrichtungen aus den Lebenswissenschaften und der Kreativwirtschaft. Bewerben können sich bereits bestehende Teams oder Einzelpersonen bis Donnerstag, 20. Januar 2022, unter www.games-bw.mfg.de/gameshub-heidelberg/bewerbungsformular.

Hintergrund: In Baden-Württemberg sind laut der aktuellen Zahlen des „game – Verband der deutschen Games-Branche“ 63 Unternehmen als Entwickler und/oder Publisher im Games-Markt tätig. Zu der Gesamtbranche gehören 130 Unternehmen mit knapp 2.000 Mitarbeitenden. Die Games-Industrie ist eine der elf Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Weitere Informationen zum GamesHub Heidelberg, den ersten Teams und zur neuen Ausschreibung für das Jahr 2022 gibt es unter www.games-bw.mfg.de/gameshub-heidelberg.

Weitere Informationen rund um die Kultur- und Kreativwirtschaft gibt es unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft.

Coronabedingter Lieferverkehr: Es gibt wieder Ausnahmegenehmigungen für die Gastronomie – Antrag ab sofort möglich – befristet bis Ende März 2022

Gastronomiebetriebe, die aufgrund der Corona-Pandemie einen Lieferservice eingerichtet haben, können von der Stadt Heidelberg ab sofort wieder Ausnahmegenehmigungen für das Parken zum Be- und Entladen erhalten. Die Stadt stellt im Sinne der Ermöglichungskultur Gastronominnen und Gastronomen diese Ausnahmegenehmigung je Betrieb für zwei Fahrzeuge befristet bis 31. März 2022 aus. Heidelberger Gastronomiebetriebe mit Lieferdienst können die kostenlose Ausnahmegenehmigung ab sofort per E-Mail an verkehrsmanagement@heidelberg.de beantragen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06221 58-30598 sowie online unter www.heidelberg.de/verkehr.

Die Ausnahmegenehmigung ermöglicht Folgendes:

Die Lieferfahrzeuge dürfen im Fußgängerbereich Altstadt einfahren und ihr Fahrzeug zum Be- und Entladen bis zu 20 Minuten parken.

Die Lieferfahrzeuge dürfen im restlichen Stadtgebiet auf Flächen mit eingeschränktem Haltverbot sowie auf gebührenpflichtigen Parkplätzen, Bewohnerparkplätzen und Parkscheibenplätzen zum Be- und Entladen bis zu 20 Minuten parken.

Der Antrag muss enthalten:

Name des Gastronomiebetriebes

Name und Anschrift des Antragstellenden

Kontaktdaten (Festnetz- oder Mobilnummer, E-Mail-Adresse)

Standort (Wo werden die Fahrzeuge abgestellt?)

Autokennzeichen (pro Betrieb sind maximal zwei Kennzeichen möglich)

In der Altstadt sind die Regeln der Straßenverkehrsordnung und die Verkehrszeichen und

-einrichtungen zu beachten. Im reinen Fußgängerbereich und im Bereich mit Fußgängervorrang ist den zu Fuß Gehenden Vorrang einzuräumen, Schrittgeschwindigkeit zu fahren und beim Rückwärtsfahren mit einem Lkw ein Hilfsposten zum sicheren Ausfahren bereitzustellen. Den Weisungen der Überwachungsperson ist Folge zu leisten. Eine Restdurchfahrtsbreite von drei Metern ist beim Parken immer zu gewährleisten. Die Ausnahmegenehmigung ist nicht auf andere Firmen übertragbar.