Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 08.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Spiegel beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 07.12.2021 gegen 15:00 Uhr wurde ein auf einem Supermarktparkplatz in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellter Mercedes SLK beschädigt. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Fahrer eines Mercedes CLK beschädigte beim Öffnen der Fahrertür den linken Außenspiegel des ordnungsgemäß geparkten SLK. Als er von der Fahrerin, die gerade etwas aus ihrem Kofferraum holen wollte, angesprochen wurde, sagte er nur „Wenn man so blöd parkt“ und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Frau informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des CLK als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Weisenheim am Sand: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum von 04.12.2021 14:00 Uhr bis 06.12.2021, 08:00 Uhr wurde ein im Westring in Weisenheim am Sand abgestellter PKW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes das Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Verursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Sand: Brand eines Mülleimers

Weisenheim am Sand (ots) – Am 07.12.2021 gegen 01:30 Uhr wurde ein brennender Mülleimer in der Beethovenstraße in Weisenheim am Sand gemeldet. Bislang unbekannte Täter entzündeten die von der Straße aus frei zugängliche Biomülltonne, die direkt an der Hauswand des mit zwei Personen bewohnten Einfamilienhauses stand. Die Biomülltonne schmolz komplett, an der Hausfassade entstanden eine 3 Meter hohe Rußspur. Die brennende Mülltonne wurde durch einen Nachbar festgestellt, der die Flammen der Tonne noch vor Alarmierung der Feuerwehr mit Erde erstickte und die Bewohner informierte. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wird eine Selbstentzündung ausgeschlossen. Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen negativ. Die freiwillige Feuerwehr kam ebenfalls vor Ort. Verursacher und Grund für das Feuer sind derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Posten umgefahren

Wachenheim (ots) – Im Zeitraum von 05.12.2021 17:00 Uhr bis 06.12.2021, 11:00 Uhr wurde ein im Boden einbetonierter Begrenzungsposten Am Anger in Wachenheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren, aufgrund ungenügenden Abstandes, den Pfosten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Verursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Einbruchsversuch

Ellerstadt (ots) – Am 07.12.2021 gegen 00:30 Uhr kam es in der Bruchstraße in Ellerstadt zu einem Einbruchsversuch in eine dortige Garage. Ein bislang unbekannter Täter öffnete die geschlossene aber nicht abgeschlossene Garage. Der Hausbesitzer hörte dies und ging in seine Garage. Daraufhin rannte der unbekannte Täter davon. Eine sofort eingeleitete Personenfahndung verlief negativ. Der Täter war ca. 185 cm groß und hatte sein Gesicht verdeckt. Er trug einen hellen Hoodie, schwarze Hosen und Turnschuhe. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

