Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 08.12.2021

Neustadt: Früh alkoholisiert auf Fahrrad

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 08.12.2021 gegen 10:00 Uhr wurde in der Landauer Straße in Neustadt/W. ein Fahrradfahrer durch eine Streife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 64-jährigen Mann ergab einen Wert von 2,22 Promille. Daher wurde dieser in die Polizeidienststelle Neustadt/W. verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 64-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Neustadt: Geschwindigkeitskontrolle B39

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 06.12.2021 zwischen 11:45 Uhr und 13:00 Uhr wurde auf der B39 Höhe Sportplatz Geinsheim eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Insgesamt waren sechs Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 92 km/h bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.

