Steinewerfer verursacht Sachschaden auf der A3

Flörsheim-Weilbach, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 08.12.2021, 01:54 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde auf der A 3 ein Kleintransporter durch einen Stein, der von einer Brücke geworfen wurde, beschädigt. Ein unbekannter Täter warf in der Nacht Steine von einer Fußgängerbrücke bei Weilbach auf die fahrenden Fahrzeuge der A3.

Ein 23-Jähriger, dessen Mercedes Sprinter an der Windschutzscheibe beschädigte wurde, konnte lediglich einen Mann mit Hut auf der Brücke sehen, bevor der Stein einschlug. Eine Absuche der Umgebung nach dem Täter blieb erfolglos. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0611/345-4140 um Hinweise.

Damenrad aus Garage gestohlen

Hattersheim am Main, Weingartenstraße, Samstag, 04.12.2021, 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh) Bereits am Samstagmittag haben Diebe in der Weingartenstraße in Hattersheim ein Fahrrad aus einer Garage gestohlen und sind geflüchtet. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr öffneten die Täter die Garage der Geschädigten und stahlen aus dem Inneren ein schwarzes Damenrad der Marke “Bulls” im Wert von mehreren Hundert Euro.

Im Anschluss gelang den Unbekannten unbemerkt die Flucht. Bislang liegen keine Hinweise zu den Dieben vor. Daher bittet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

