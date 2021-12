Räuberischer Diebstahl

Lauterbach – Ein Unbekannter mit Kinderwagen entwendete am Samstagnachmittag (04.12.), gegen 15 Uhr, in einem Geschäft in der Straße “Am Wörth” mehrere Spirituosen im Wert von circa 90 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann noch vor Verlassen des Ladens an.

Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beiden, in deren Verlauf der unbekannte Täter den 53-jährige Zeugen mit seinem Kinderwagen anfuhr und leicht verletzte. Anschließend flüchtete der Dieb mitsamt dem Diebesgut in Richtung der Dirlammer Straße.

Täterbeschreibung:

Der Täter kann als männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß mit kräftiger Figur und Glatze beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine ausgewaschene Jeanshose, dunkle Oberbekleidung und führte einen schwarzen Kinderwagen, in dem sich ein Kind befand, mit sich. Zu dem Kind liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung

Lauterbach (ots) – Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm ein unbekannter Mann am Dienstagabend 07.12.2021 gegen 21 Uhr, vor einer 55-jährigen Frau auf dem Gehweg in der Vogelsbergstraße exhibitionistische Handlungen vor. Der Täter manipulierte dabei an seinem entblößten Geschlechtsteil.

Er kann als männlich, zwischen 50 und 60 Jahren alt, etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, mit hagerem, unrasierten Gesicht beschrieben werden.

Zur Tatzeit trug der Mann eine enge Jeanshose, eine lange, dunkle Jacke und eine hellgraue Strickmütze. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Falsches Gewinnversprechen erkannt

Schotten – Mehrfach versuchten dreiste Trickbetrüger, in der Zeit von Mittwoch (10.11.) bis Freitag (03.12.) einen 75-jährigen Mann aus Schotten um dessen Erspartes zu bringen. Immer wieder versuchten die Schwindler dem Vogelsberger vorzugaukeln, dass er bei einem Gewinnspiel gewonnen habe und zur Auszahlung des Gewinns vorübergehend einen gewissen Geldbetrag auf ein ihm unbekanntes Konto einzahlen müsse.

Als der 75-Jährige den Aufforderungen nicht nachkam versuchten die Betrüger Druck aufzubauen und erklärten ihm, dass man Anzeige erstatten wolle und ein Inkassounternehmen mit der Abwicklung der Forderung beauftragen werde. Der Mann aus Schotten, der zu keinem Zeitpunkt an einem Gewinnspiel teilgenommen hatte, erkannte den Betrug und informierte die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Jeder freut sich über einen Gewinn, besonders in Form von Bargeld. Aber Vorsicht: Trickbetrug ist vielfältig. Die Gewinnspiele, die Art und die Höhe der Gewinne variieren regelmäßig. Gleichbleibend ist hingegen die Forderung der Betrüger: Vor der Gewinnübergabe sollen die Opfer Gebühren zahlen, an Veranstaltungen zur Versteigerung minderwertiger Waren teilnehmen oder kostenpflichtige Hotlines wählen.

Denken Sie daran: Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben. Zahlen Sie niemals Geld an eine Ihnen unbekannte Person, für eine in Aussicht gestellte Leistung. Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de.

Kennzeichen gestohlen

Schlitz – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag (07.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen B-KR 3210 eines grauen Mercedes Benz. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem privaten Parkplatz in der Hersfelder Straße. Hinweise bitte an den Polizeiposten Schlitz unter der Telefonnummer 06642/60999-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Hünfeld – Am Dienstag (07.12.), gegen 13:20 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3176 zwischen Hünfeld / Ortsteil Mackenzell und dem Kreisverkehr in Hünfeld ein Verkehrsunfall bei dem drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zu Folge, befuhr eine 23-jährige Nüsttalerin mit ihrem Ford von Mackenzell in Richtung Hünfeld und geriet ausgangs einer dortigen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier stieß sie mit ihrem Pkw frontal gegen einen entgegenkommenden Mercedes eines 27-Jährigen aus Mackenzell.

In Folge des Zusammenstoßes kamen die beiden Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und waren nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 20.000 Euro. Des Weiteren wurde neben den beiden Fahrzeuglenkern ein siebenjähriges Kind leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Polizeistation Hünfeld

Unfallflucht

Bad Hersfeld – In der Zeit von Montag (06.12.), gegen 18:15 Uhr, bis zum Dienstag (07.12.), gegen 8 Uhr, stieß ein bisher unbekannter Fahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen einen am Haupteingang einer Bank-Filiale in der Rosmariengasse befindlichen Pfosten aus Hartplastik. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Lkw gestreift

Niederaula – Am Montag (06.12.), gegen 17:30 Uhr, hielt ein 57-jähriger Fahrer mit seinem Lkw-Gespann am rechten Fahrbahnrand der Straße “An der Landwehr”, bei einer dort ansässigen Firma. Als eine 26-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug an dem Lkw vorbeifahren wollte, kollidierte sie aus bislang unbekannter Ursache mit der hinteren Ecke des Lkw-Anhängers. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von circa 11.000 Euro.

Zusammenstoß

Breitenbach/H. – Am Dienstag (07.12.), gegen 8:30 Uhr, fuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Lauterbach auf der B62 aus Richtung Lingelbach kommend in Richtung Gehau. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Breitenbach/H. fuhr auf der B62 in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Pkw-Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Pkw kamen durch den Aufprall abseits der Fahrbahn zum Stehen und waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

