Kaiserslautern – Gleich mit zwei Auszeichnungen ist Professor Dr. Gerhard Fohler von der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) für seine Arbeiten im Gebiet der Echtzeitsysteme gewürdigt worden: Vom Technischen Komitee für Echtzeitsysteme der Euromicro Conference on Real-Time Systems (ECRTS) ist er mit dem ECRTS Outstanding Achievements Award geehrt worden. Zudem hat ihm das Technical Committee on Real-Time Systems vom weltweiten Ingenieursverband Institute of Electrical and Electronic Engineers des (IEEE) den Technical Service Award verliehen. Beide Auszeichnungen wurden zum ersten Mal vergeben und unterstreichen Fohlers herausragende Leistungen auf diesem Gebiet.

Liegt ein Hindernis auf dem Gleis, muss ein Hochgeschwindigkeitszug in Bruchteilen von Sekunden reagieren und abbremsen. Möglich machen das die in solchen Zügen verbauten Technologien. Bei ihrer Entwicklung spielt das Forschungsgebiet der Echtzeitsysteme eine entscheidende Rolle. Es befasst sich mit den Anforderungen, die solche Technologien erfüllen müssen, um später im Einsatz auch zu funktionieren. Prozesse müssen haargenau aufeinander abgestimmt sein. Dank dieser Forschung gibt es heutzutage eine Vielzahl von Techniken, die reibungsfrei laufen und die wir täglich nutzen, wie beispielsweise die Motorsteuerung des Autos oder Videokonferenzen.

Professor Fohler, der an der TUK das Lehrgebiet Echtzeitsysteme leitet, befasst sich schon lange mit diesem Forschungsfeld. Er übernahm 1998 die Organisation und wissenschaftliche Leitung der Echtzeitinitiativen der Fachgesellschaft Euromicro. Diese hielt einen Workshop ab, der damals kurz vor der Einstellung stand.

Dem Kaiserslauterer Ingenieur ist es gelungen, die Veranstaltung in eine der führenden Qualitätskonferenzen auf dem Gebiet der Echtzeitsysteme umzuwandeln. Er war die treibende Kraft bei der Einführung und Umsetzung vieler Innovationen, die seitdem von vielen anderen Konferenzen übernommen wurden.

Den ECRTS Outstanding Achievements erhielt Fohler nun für seine Verdienste für die ECRTS und das Echtzeit-Forschungsgebiet an sich. Zudem würdigt das ECRTS-Komitee damit seine Leistungen, die Fohler während seiner rund zwanzigjährigen Führungsrolle bei der ECRTS erbracht hat.

Mit seiner Arbeit und seinem Engagement hat Fohler dazu beigetragen, dass die Echtzeitsystem-Forschung auch ein europäisches Standbein hat. Zuvor war diese von den USA dominiert. Umso bemerkenswerter ist in diesem Zusammenhang die Auszeichnung des Technical Service Award durch den Ingenieursverband IEEE zu sehen: Er zeichnet Fohler dafür aus, dass er die ECRTS etabliert hat und damit einen Beitrag geleistet hat, dass sich die Forschergemeinschaft der Echtzeitsysteme regelmäßig austauschen kann. Da es sich mit der IEEE um einen Konkurrenz-Verband handelt, der ebenfalls eine Konferenz zu Echtzeitsystemen veranstaltet, unterstreicht dies die besondere Bedeutung des Preises.