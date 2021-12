Sie interessieren sich für ein neues Smartphone? Bevor Sie ein Topmodell kaufen, sollten Sie aber folgende Spartipps beachten. Denn beim Smartphone Kauf können Sie mit der richtigen Strategie und ein wenig Flexibilität einiges an Geld sparen. Wir erklären Ihnen im Folgenden, worauf Sie dafür achten sollten.

Was ist wichtig bei einem neuen Handy?

Zunächst sollten Sie natürlich alle Kriterien für sich evaluieren, die Ihnen bei einem Handy wichtig sind. Das können zum Beispiel diese Eigenschaften sein:

● Auflösung, Display, Größe

● Design und Verarbeitung

● Betriebssystem und App Store

● Speicher

● Updates

● Kamera

● Funktechnik

Schauen Sie sich auf Purdroid unterschiedliche Handys an, lesen Sie Reviews und schauen Sie welches Handy, die für Sie relevanten Kriterien am besten erfüllt. So finden Sie schnell ein passendes Modell.

Tipps zum Geld sparen beim Handykauf

Bevor Sie anschließend zuschlagen und ein teures Modell erwerben, erklären wir Ihnen, wie Sie einiges an Geld sparen:

Vorgängermodell beachten

Immer, wenn die großen Marken ein neues Modell auf den Markt bringen, sinken die Preise der Vorgängermodelle. Das birgt ein erhebliches Sparpotenzial, sowohl in der Ober- als auch Mittelklasse. Ältere Modelle werden oftmals mindestens 100 Euro günstiger. Das geschieht bereits einige Wochen nach der Markteinführung des neuen Modells. Oftmals verfügen die neuen Geräte sowieso nur über leichte technische Verbesserungen, wie einen besseren Akku oder eine leicht bessere Kamera, weshalb sie sich von den Vorjahresmodellen kaum unterscheiden.

Online-Kredit

Wenn Sie sich gerne ein sehr gutes Handy kaufen würden, aber nicht die gesamte Summe auf einmal aufbringen können, dann bleibt nur der Ratenkauf. In solchen Fällen bietet sich auch ein günstiger Online-Kredit zur Finanzierung an. Diese Kredite sind meistens besser als Darlehen, welche Sie von Ihrer Hausbank erhalten. Solche Finanzierungen können direkt im Elektronikfachmarkt abgeschlossen werden.

Aber auch online geht es, dabei sollten Sie die Online-Kredite jedoch vergleichen und nicht den erstbesten nehmen. So finden Sie schnell und einfach einen Kredit, welcher Sie mit günstigen Konditionen ausstattet und Ihnen ein tolles Smartphone ermöglicht.

Vertrag

Oftmals ist es auch günstig, das Smartphone direkt mit einem Vertrag zu kaufen. Die meisten Händler bieten Verträge an, bei denen Sie zusätzlich ein Handy erhalten. Durch eine monatliche Vertragsgebühr zahlen Sie dieses dann ab. So erhalten Sie einen passenden Handy-Tarif und ein neues Smartphone in einem, ohne dabei tief in die Tasche greifen zu müssen. Achten Sie jedoch auf die Vertragsbestandteile, diese Verträge sind häufig auf Menschen abgestimmt, die sehr viel telefonieren und surfen.

Nicht immer benötigen Sie viele Freiminuten oder ein umfangreiches Datenvolumen. Kombinieren Sie clever, dann sind die Kosten am Ende niedriger als bei einem Einzelkauf. Jedoch sollten Sie auch auf die Laufzeit achten, diese beträgt in der Regel mindestens zwei Jahre. Erst nach Ablauf können Sie den Vertrag wieder kündigen und einen neuen abschließen.

Kompakt-Modelle

Die meisten Handy-Hersteller haben auch Kompaktmodelle im Angebot. Diese sind technisch ähnlich gut ausgestattet wie die Topmodelle, sind aber jedoch deutlich preiswerter. Zudem sind die Kompaktvarianten etwas kleiner und leichter, weshalb sie von vielen Nutzern als handlicher empfunden werden.

No-Name-Modelle

Nicht immer muss es das neueste, modernste Hochleistungsgerät sein, manchmal reichen auch No-Name Modelle aus. In der Mittelklasse kosten aktuelle Smartphones nur 250-300 Euro, schauen Sie sich also auch mal aktuelle Geräte von Herstellern wie LG, Motorola oder Wiko an.

Secondhand-Smartphone

Das größte Einsparpotenzial bergen natürlich gebrauchte Modelle. Secondhand-Smartphones sind oft eine gute Wahl. Insbesondere die sehr hochwertigen Top-Modelle können gebraucht deutlich günstiger gekauft werden. Rund anderthalb Jahre nach dem Marktstart, zahlen Sie für gut erhaltene, gebrauchte Modelle bis zu 300 Euro weniger. Der Gebrauchtmarkt wird daher seit vielen Jahren immer professioneller und größer. Achten Sie beim Kauf jedoch darauf, dass das gebrauchte Gerät noch funktionsfähig ist und nehmen Sie es am besten direkt vor Ort unter die Lupe.