Sportwetten erleben nicht erst seit kurzer Zeit einen Aufschwung, sondern begeistern bereits seit vielen Jahre Sportfans auf der ganzen Welt.

Die Aussicht auf einen Geldgewinn, während man Sport schaut, reizt viele. Websites wie Globusbet überprüfen Buchmacher, um sicherzustellen, dass die Spieler die besten und angesehensten Anbieter auswählen können. Doch was sind eigentlich die beliebtesten Sportarten der Deutschen zum Wetten? Wir sagen es euch.

Viele von euch werden es bereits vermuten, denn eine Sportart steht hier zulande über allen anderen, was die Beliebtheit angeht – der König Fußball. Beim Fußball handelt es sich, wie in vielen europäischen Ländern, um den Nationalsport. Aufgrund der großen Beliebtheit ist natürlich auch Fußball die beliebteste Sportart der Deutschen zum Wetten. Dies wissen natürlich auch die Buchmacher, weshalb das Angebot an Fußball Wettmärkten meist sehr viel größer ausfällt als von anderen Sportarten. Hier darf man sich auf reichlich Abwechslung aufgrund von Spezialwettmärkten freuen.

Mit großem Abstand zum Fußball, aber dennoch sehr beliebt für Sportwetten sind Tenniswetten. Steffi Graf und Boris Becker haben damals für die Begeisterung für den Tennissport gesorgt. In jüngerer Vergangenheit gab es Angi Kerber und nun den Olympiasieger Alexander Zverev. Tennis ist auch laut vieler Meinungsforschungsinstitute auf Platz 2 der beliebtesten Sportarten der Deutschen. Dies überträgt sich dann auch auf die Wetten. Da es sich beim Tennis um einen Einzelsport handelt, bei dem es keinen Ligabetrieb wie im Fußball oder anderen Sportarten gibt, werden hier natürlich weniger Wettmärkte angeboten.

Ebenfalls auf dem Podium befindet sich auf dem dritten Platz der Handball. Die deutsche Liga wird oftmals als die härteste oder beste Liga der Welt bezeichnet, weshalb hier viele Zuschauer angezogen werden. Die Reichweite ist nicht dieselbe, wie die des Fußballs, dennoch gibt es viele Fans, die auch gerne mal eine Sportwette platzieren. Egal ob Handball Bundesliga, Champions League oder Europa- und Weltmeisterschaft. Im Handball ist immer was los, sodass auch immer die Möglichkeit besteht eine Wette zu platzieren.

Der Handball wird im Bereich der Beliebtheit von Sportwetten dicht gefolgt vom Basketball, welcher auch in Deutschland mehr und mehr an Beliebtheit gewinnt. In den USA gehört Basketball zu den beliebtesten Sportarten und auch hierzulande ist Basketball auf einem guten Weg. Auch hier gibt es die einheimische Liga oder europäische Wettbewerbe, aber bei Sportwetten ist die amerikanische Eliteliga NBA deutlich beliebter. Hier spielen die Weltstars des Sports um die Meisterschaft. Wettmärkte aller Art, die es aufgrund der Unterschiedlichkeit des Sports in anderen Sportarten nicht gibt, können hier besonders viel Spaß machen und für Spannung sorgen.

Eine weitere Sportart, die mit einer Eliteliga in den USA vertreten ist, ist Eishockey. Die NFL ist die beste Liga, wenn es um den Eishockey Sport geht, denn hier tummeln sich alle Weltstars aus den USA, Kanada, Skandinavien oder auch Russland. Wer den Sport schonmal geschaut hat weiß, dass es hier auch mal ordentlich rundgehen kann. Genau so sieht es bei den Wettmöglichkeiten aus. Das Programm ist im Vergleich zum Fußball eher klein, dennoch findet sich hier mit Sicherheit die eine oder andere interessante Variante.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Sportarten, die auch in Deutschland viele Anhänger haben und auf die viele Wetten platziert werden. Dazu gehören beispielsweise Volleyball oder auch Tischtennis.