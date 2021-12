Schülerin bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt (siehe Foto)

Worms (ots) – Am Montagmorgen 06.12.2021 wurde eine 15-jährige Fahrradfahrerin auf dem Weg zur Schule bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Die Schülerin befuhr die Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Westend-Realschule. Der 49-jährige Wormser befuhr mit seinem PKW die Friedrich-Ebert-Straße in entgegenkommender Richtung und bog nach links in die Carl-Schutz-Straße ab, ohne die Radfahrerin durchfahren zu lassen.

Mit der linken Fahrzeugfront prallte er gegen die Jugendliche, die hierbei auf die Fahrbahn stürzte und sich schwere Verletzungen, unter anderem am Kopf, zuzog. Zur weiteren Versorgung wurde sie ins Klinikum gebracht. Am Fahrrad und der Stoßstange des PKW entstand Sachschaden in 3-stelliger Höhe. Die Friedrich-Ebert-Straße musste kurzzeitig in eine Fahrtrichtung gesperrt werden.

Kreis Alzey-Worms

Schlenker während der Fahrt

A63/Biebelnheim (ots) – Da er vor dem Streifenwagen mehrfach in Schlenkern fuhr kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim einen 37-Jährigen PKW-Fahrer am 7.12.2021 gegen 00:05 Uhr an der Anschlussstelle Biebelnheim zur A 63. Bereits beim Anhaltevorgang konnten die Beamten den vermutlichen Grund für die Schlangenlinien während der Fahrt erkennen.

Der Mann hielt in der Dunkelheit ein Smartphone mit erleuchtetem Display vor sich auf dem Lenkrad. Bei der Kontrolle des 37-Jährigen, bei der auch die Fahrtüchtigkeit überprüft wurde, räumte er ein, durch das Smartphone abgelenkt gewesen zu sein. Der 37-Jährige muss nun mit einem Bußgeld über 100 Euro rechnen, sowie mit einem Punkt in Flensburg.

Notorischer Linksfahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Eppelsheim (ots) – Einen notorischen Linksfahrer kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 6.12.2021 gegen 17:12 Uhr an der A 61 bei Eppelsheim. Das Fahrzeug war den Beamten aufgefallen, weil es über mehrere Kilometer ausschließlich auf der linken Spur geführt und somit gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen wurde.

Bei der Kontrolle des 29-jährigen Fahrers stellten die Beamten Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Ein Vortest erhärtete den Verdacht. Der 29-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

