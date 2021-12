Die Eltern geschlagen und mit dem Tode bedroht

Bingen (ots) – 06.12., Dromersheimer Straße, 21:49 Uhr – Ein amtsbekannter Mann randalierte in seinem Elternhaus. Vor Ort konnte er angetroffen werden. Der Mann hatte seine Eltern geschlagen und diese auch mit dem Tode bedroht. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst nachkam.

Als er jedoch wenig später wieder am Haus gesehen wurde, wurde er in den Gewahrsam der hiesigen Dienststelle gebracht. Währenddessen beleidigte er die eingesetzten Beamten fortwährend. In seiner Zelle randalierte er weiter und musste letztendlich in eine Klinik eingewiesen werden.

Feuermeldung – Zeugen gesucht

Bingen (ots) – 06.12., Löhrgasse, 16:45 Uhr – Auch am Montag hat die Polizei Bingen einen Brand löschen können: Mehrere Zeitungen brannten in der Löhrgasse. Als mögliche Ursache kommen wieder brennende Zigarettenstummel in Frage. Die Polizei bittet um Zeugen-Mithilfe aus der Bevölkerung.

Mainz

Betrunken zur Tankstelle gefahren – Ehefrau und Sohn warten im PKW

Nieder-Olm (ots) – Für einen 41-jährigen Mann aus Rheinhessen endete der Nikolausabend mit einer Blutentnahme auf der Polizeidienststelle. Zuvor kaufte der deutlich alkoholisierte Mann an einer Nieder-Olmer Tankstelle ein und flirtete mit der Angestellten. Der Mann brachte die Angestellte in Bedrängnis, indem er ihr einen Energydrink bezahlte und verlangte, dass sie mit ihm anstoßen solle. Ein 29-jähriger Kunde wartete hinter dem Betrunkenen und wollte seine Tankrechnung bezahlen.

Als er den 41-Jährigen darauf hinwies seine privaten Anliegen zu einem anderen Zeitpunkt fortzuführen und die Angestellte nicht weiter zu belästigen, kam es zu einem Wortgefecht. In dessen Verlauf beleidigte der 41-Jährige den 29-Jährigen zunächst und griff ihn hiernach auch körperlich an. Letztlich schaffte es der 29-Jährige mit Hilfe eines weiteren Kunden den 41-Jährigen zu fixieren, bis die alarmierten Funkstreifen der Mainzer Polizei vor Ort eintrafen.

Die Polizeikräfte stellten eine deutliche Alkoholisierung bei dem Mann fest, der bereits schwanken ging und eine lallende Aussprache hatte. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellte sich dann heraus, dass der 41-Jährige zuvor mit seinem Pkw zur Tankstelle gefahren war, der Pkw stand nämlich noch an einer Zapfsäule.

Zudem warteten im Pkw noch die Ehefrau und de Sohn des Mannes. Darüber hinaus konnten die Polizeibeamten ermitteln, dass der 41-Jährige nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und gar keinen Führerschein mehr hatte. Der 41-Jährige musste mit zur Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

U-Haftbefehl gegen Intensivtäter vollstreckt

Mainz (ots) – Am Montag 6. Dezember 2021 wurde ein 53-jähriger Italiener durch eine Streife des Bundespolizeireviers Mainz am Bahnhof Römisches Theater kontrolliert. Hierbei wurde durch die Polizisten ein bestehender Untersuchungshaftbefehl aufgrund des 16-fachen Diebstahls gegen den Mann festgestellt. Unter anderem entwendete dieser einen Opferstock aus einer Kirche.

Da der Mann nicht zur Hauptverhandlung erschienen war und eine nicht unempfindliche Strafe zu erwarten hat, wurde der Haftbefehl gegen ihn erlassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er beim Amtsgericht Frankfurt vorgeführt und dort übergeben.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Weitere Details zu tödlichem Verkehrsunfall

Mainz (ots) – Die Ermittlungen zu dem tödlichen Verkehrsunfall von Samstag 27.11.2021 in der Schillerstraße in Mainz, dauern weiterhin an. Der Polizei liegen mittlerweile Videoaufzeichnungen vor, welche die Unfallsituation zum Teil zeigen. Am Bus wurden Spuren gesichert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ist eine Obduktion an dem tödlich Verletzten durchgeführt worden, deren Ergebnisse vorliegen.

Zur detaillierten Beurteilung des gesamten Unfallgeschehens hat die Staatsanwaltschaft Mainz ein vollumfängliches Gutachten in Auftrag gegeben. Die abschließenden Ergebnisse stehen noch aus und werden, wie die am Bus gesicherten Spuren, das Videomaterial und die Obduktionsergebnisse in das Ermittlungsverfahren einfließen. Für den Fahrer des Busses hat sich ein Rechtsanwalt als Verteidiger bestellt.

Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Mainz/Hartenberg-Münchfeld (ots) – Am vergangenen Freitag 03.12.2021 meldete der Neffe einer 89-jährigen Mainzerin beim Kriminaldauerdienst, das seine Tante Opfer eines Trickbetruges wurde. Einer der bislang unbekannten Betrüger meldete sich telefonisch bei der 89-jährigen Dame und gab sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank aus. Er teilte ihr mit, dass man ungewöhnliche Aktivitäten auf ihrem Konto festgestellt habe.

Für eine Sicherheitsüberprüfung würde ein Beamter der Kriminalpolizei persönlich bei ihr vorbeikommen, um die entsprechenden EC-Karten bei ihr abzuholen und zur Bank zur bringen. Noch während des Telefonats, klingelte tatsächlich ein Mann an der Haustür und gab sich als angeblicher Kriminalpolizist aus. Neben den zwei EC-Karten fragte er nach Bargeld, dessen Echtheit er gerne prüfen wolle. Die 89-Jährige händigte ihm daraufhin einen 3-stelligen Bargeldbetrag sowie die EC-Karten aus.

Nachdem die 89-Jährige ihrem Neffen von dem Vorfall berichtete, veranlasste dieser die sofortige Sperrung beider EC-Karten. Bis dahin kam es bereits zu einer Barabhebung in Höhe eines 4-stelligen Betrages.

Der noch unbekannte Täter, der sich als Kriminalpolizist ausgab, konnte von der 89-Jährigen wie folgt beschrieben werden:

groß, schlank, dunkelblondes Haar

Mitte 30

gepflegtes Erscheinungsbild, Dreitagebart

dunkle Kleidung, keine Maske

deutsche, akzentfreie Aussprache

Der Täter wurde zuletzt gegen 16:30 Uhr in der Straße “Am Taubertsberg” gesehen.

Sie haben Hinweise zu dem geschilderten Fall oder sind ebenfalls Opfer dieser Trickbetruckmasche geworden?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-65363.