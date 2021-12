Junge Frau von Männern begrapscht – Zeugen bitte melden !

Kaiserslautern (ots) – Mindestens 2 junge Männer haben am Montag 06.12.2021 eine 15-Jährige in der Fußgängerzone bedrängt und unsittlich berührt. Die jungen Männer traten gegen 13:30 Uhr in der Kerststraße an die 15-Jährige heran. Während einer der Unbekannten sie festhielt, begrapschte sie der andere. Das Duo begleitete ein dunkelhäutiger Mann, der untätig zuschaute.

Der 15-Jährigen gelang es, sich aus dem Zugriff der Männer zu befreien. Sie brachte sich in Sicherheit und sprach ein Paar mit Kinderwagen an. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Passanten den Vorfall beobachtet haben. Die Beamten bitten um Mithilfe: Wer hat den Übergriff wahrgenommen? Wer kann Angaben zu den jungen Männern machen?

Täterbeschreibung:

Von dem Begleiter des Duos ist lediglich bekannt, dass er dunkle Hautfarbe hat. Die beiden Täter sind vermutlich zwischen 16-18 Jahre alt. Sie sind zwischen 1,75-1,80 Meter groß und trugen jeweils einen blauen, medizinischen Mund-Nase-Schutz.

Einer der beiden Männer hat blondes, gelocktes Haar. Er war mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet und hatte eine schwarze Kapuze, vermutlich die eines Kapuzenpullovers, übergezogen. Auffällig war die schwarze Stoffhose des Jugendlichen, sie hat viele Taschen.

Der andere Mann war ebenfalls mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet. Er hatte eine türkisfarbene Kapuze übergezogen, vermutlich trug er unter der Jacke auch einen Kapuzenpullover. Der Verdächtige sprach dialektfreies Deutsch.

Die Polizei ist auch an Hinweisen zu dem Paar mit Kinderwagen interessiert. Sie sprechen vermutlich kein Deutsch, könnten aber wichtige Zeugen sein. Wem ist ein solches Paar am Montag in der Innenstadt aufgefallen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Auto kommt von Waldweg ab und überschlägt sich

Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwischen Untersulzbach und Frankelbach ist am frühen Montagmorgen ein Auto von einem Waldweg abgekommen. Der Wagen überschlug sich mehrmals. Fahrer und Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon. Der Unfallverursacher zudem mit einer Strafanzeige.

Der 26-jährige Fahrer verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und fehlender Fahrpraxis die Kontrolle über das Auto. Der Wagen kam vom Weg ab, überschlug sich mehrfach und blieb im abschüssigen Gelände zwischen Bäumen auf dem Dach liegen. Unverletzt konnten sich die beiden Fahrzeuginsassen aus dem Pkw befreien. Sie liefen nach Frankelbach, um Hilfe zu holen. Anwohner alarmierten die Polizei.

Der ebenfalls verständigte Rettungsdienst kümmerte sich vorsorglich um die Fahrzeuginsassen. Der Unfallort konnte im Wald ausfindig gemacht werden. Allerdings war es einem Abschleppdienst aufgrund des unwegsamen Geländes und der Witterung zunächst nicht möglich, das Fahrzeug zu bergen.

Die Halterin des Wagens, eine Angehörige des Unfallverursachers, wurde informiert. Wie sich während der Ermittlungen herausstellte, ist der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf den Mann kommt deswegen eine Strafanzeige zu. Gegen die Halterin wird deshalb auch ermittelt. |erf

Gefälschte Smartphones verkauft

Kaiserslautern (ots) – Eine 29-jährige Frau wird verdächtigt gefälschte Mobiltelefone zu verkaufen. Ein Zeuge erkannte die Frau am Montag auf dem Willy-Brandt-Platz. Sie hatte gemeinsam mit einem Begleiter dem 27-jährigen Zeugen im November ein gefälschtes Smartphone, sowie die dazugehörigen Kopfhörer verkauft.

Ein weiterer Zeuge gab an, dass die 29-Jährige versucht habe ihm ebenfalls ein Smartphone zu verkaufen. Da die Frau wegen ähnlicher Delikte schon bekannt ist, wurde sie mit auf die Dienststelle genommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein vermeintlich gefälschtes Smartphone. Das Telefon wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Erneut fällt E-Scooter Fahrer mit Alkohol im Blut auf

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Dienstag führten Beamte des Altstadtreviers in der Pfaffenbergstraße eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Überprüfung eines E-Scooter-Fahrers stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Da der 22-Jährige auch durch eine verwaschene Aussprache auffiel, bot ihm die Polizei einen Atemalkoholtest an. Das Ergebnis: 1,46 Promille.

Die Einsatzkräfte brachten den Beschuldigten zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 22-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. |mhm

Einbruch in Imbiss

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Montag sind in der Mainzer Straße Unbekannte in einen Imbiss eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf, um so zunächst in den Gastraum zu gelangen. Dann schlugen sie eine Scheibe ein und drangen in die Küche vor. Dort machten sie sich an der Wechselgeldkasse zu schaffen. Die Einbrecher stahlen einen dreistelligen Euro-Betrag.

Jetzt ermittelt die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Auto mit Farbe besprüht

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben irgendwann zwischen Samstagabend und Montagnachmittag in der Epplergasse ein Auto mit schwarzer Farbe besprüht. Die Schmiererei lässt sich nicht mehr entfernen. Der Schaden wird von der Polizei auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Tatverdächtiger gefasst

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat den Mann, der am Samstag eine 81-Jährige angriff und verletzte, am Montagnachmittag 06.12.2021 vorläufig festgenommen. Der 21-jährige Täter hatte am Montag um 15:30 Uhr einer 54-jährigen Passantin in der Peterstraße grundlos und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Opfer erlitt Verletzungen am Ohr und an der Nase. Zudem wurde die Brille der Frau beschädigt.

Die 54-Jährige beschrieb den alarmierten Einsatzkräften den Täter. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten den jungen Mann in einem Parkhaus in der Innenstadt an. Sie nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle.

Der 21-Jährige räumte die Tat ein und gab auch zu, für den tätlichen Angriff auf die 81-jährige Frau am Samstag verantwortlich zu sein. Der Mann war in der Vergangenheit bereits wegen mehrerer ähnlicher Fälle aufgefallen. Die Polizei ermittelt und bittet mögliche weitere Opfer, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 bei der Polizei zu melden. In Zusammenarbeit mit der Ordnungsbehörde wurde der 21-Jährige in eine Klinik gebracht. |mhm

Unfall verursacht und aus dem Staub gemacht

Kaiserslautern (ots) – Der Besitzer eines VW Golf stellte seinen Pkw am Montag um 09:30 Uhr in der Denisstraße zum Parken ab. Als er um 16 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel und am Außenspiegel.

Offenbar war ein anderer Autofahrer beim Vorbeifahren mit dem parkenden Fahrzeug kollidiert. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher oder das beteiligte Auto geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

LKW auf Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei gekracht

Kaiserslautern (ots) – Am Montagmittag kam es auf der BAB6 zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und Kaiserslautern-Zentrum zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Gegen 12:50 Uhr fuhr ein 61 Jahre alter Fahrer eines LKWs auf ein Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei Wattenheim auf, welches eine Arbeitsstelle auf der Autobahn absicherte.

Der Fahrer wurde durch die Kollision im Führerhaus des Fahrzeugs eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Wie durch ein Wunder wies der Mann nur leichte Verletzungen auf und wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Kaiserslautern verbracht.

Neben der Feuerwehr Kaiserslautern war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der Gesamtschaden beträgt ca. 250.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Mannheim musste für 5 Stunden gesperrt werden.

Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West abgeleitet.