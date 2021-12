Psychisch auffälliger Mann löste größeren Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) – Ein 46-Jähriger löste am Montagmorgen 06.12.2021 in der Werderstraße einen größeren Polizeieinsatz aus. Passanten informierten gegen 08.30 Uhr die Polizei, dass der Mann Gegenstände aus dem Fenster seiner Wohnung im dritten Obergeschoss auf die Straße werfen würde. Beim Eintreffen der Streifen wurden diese mit Geschirr und Kochtöpfen beworfen.

Weiterhin warf der 46-Jährige einen Stuhl und ein Bettgestell auf die Straße, wobei geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Werderstraße wurde bis gegen 09.15 Uhr zwischen Ettlinger Straße und Wilhelmstraße gesperrt. Vorsorglich wurden Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr hinzugezogen.

Beim Betreten der Wohnung bedrohte der Mann die Beamten mit einer Bratpfanne und einer Glasflasche, worauf ein Polizeidiensthund eingesetzt wurde. Bei der anschließenden Festnahme wehrte er sich heftig. Durch den Polizeidiensthund erlitt der 46-Jährige eine Bisswunde, die zunächst in einem Krankenhaus versorgt wurde. Anschließend wurde er in eine Fachklinik gebracht.

Einbrüche in Gartenhütten – Zeugen gesucht

Karlsruhe-Rüppurr (ots) – Unbekannte haben zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen zwei Gartenhütten im Scheibenhardter Weg in Rüppurr gewaltsam aufgehebelt. Die Einbrecher durchwühlten die Hütten und brachen zudem die Geräteschuppen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde.

Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666-3411 zu melden.

Zwei Fahrzeugführer und eine Beifahrerin beleidigen sich gegenseitig

Karlsruhe (ots) – Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Vorrangs an einer Engstelle der Saarlandstraße beleidigten sich am Dienstagnachmittag zwei Fahrzeugführer und eine Beifahrerin offenbar gegenseitig. Hierzu sucht der Polizeiposten Mühlburg neutrale Zeugen.

Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen nach hielt die Fahrerin eines schwarzen Mercedes gegen 13:05 Uhr in der Engstelle an, um einem entgegenkommenden schwarzen Audi, vermutlich ein Q3, durch Rückwärtsfahren den Vorrang zu gewähren. Im weiteren Verlauf stiegen der Audi-Fahrer und dessen Beifahrerin aus und beleidigten den Schilderungen zufolge die Mercedes-Fahrerin.

Bei dem Fahrer des Audi soll es sich um einen ca. 165 cm großen und schlanken 30-jährigen Mann mit einer Brille handeln. Seine Beifahrerin soll etwa 165 cm groß, schlank und ebenfalls 30 Jahre alt sein. Sie trägt lockiges, schwarzes Haar und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der 0721 666-3611 entgegen.

Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein Mitarbeiter eines glasverarbeitenden Betriebs in Bretten am Dienstagmittag bei einem Unfall zu. Der Betrieb in der Alexanderstraße arbeitet für die Fahrzeugindustrie. Der Schließmechanismus einer Maschine hatte aus bislang ungeklärten Gründen offenbar ausgelöst und den Mann eingeklemmt.

Der 59-Jährige wollte gegen 12.30 Uhr Platten zur Beschichtung in die Maschine einlegen. Ersten Ermittlungen zufolge haben offenbar Sicherheitssensoren versagt. Er zog sich schwere Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kabeldiebstahl aus Rohbau

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende Kabel aus einem Rohbau in der Helmut-Kohl-Straße entwendet. Zwischen Samstag 14:30 Uhr und Montag 09:00 Uhr betraten die Diebe den frei zugänglichen Rohbau. Anschließend entwendeten sie die bereits vorinstallierten Elektro- und TV-Kabel im Wert von ca. 1.500 Euro. Mit ihrem Diebesgut verschwanden die Täter bislang unerkannt von der Baustelle.

Das Polizeirevier Philippsburg ist nun auf der Suche nach Zeugen die am vergangenen Wochenende im Bereich der Helmut-Kohl-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07256 93290 zu melden.

Carport in Brand geraten

Walzbachtal-Jöhlingen (ots) – In Jöhlingen kam es am Dienstagmittag gegen 12:10 Uhr zum Brand eines Carports mit Teilen einer angrenzender Halle auf einem Firmengelände. Der Eigentümer kam mit leichten Verbrennungen und Verdacht auf eine Rauchvergiftung unter Einsatz eines Rettungsdienstes in eine Klinik.

Das Feuer fand nach ersten Ermittlungen des Polizeireviers Bretten offenbar unter einem dortigen Carport durch unsachgemäß deponierte heiße Asche seinen Ursprung. Durch die in der Folge entstandene Hitzeentwicklung explodierte noch der Kompressor eines daneben abgestellten Kühlschranks.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Bretten war mit Unterstützung benachbarter Wehren vor Ort geeilt und konnte den Brand gegen 12.50 Uhr löschen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Dieb entwendet zwei Kettensägen aus Kellerabteil

Karlsruhe (ots) – Zwei Kettensägen wurde vermutlich am vergangenen Wochenende aus einem Kellerabteil in der Rote-Tor-Straße in Philippsburg entwendet. Zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Montag, 11:00 Uhr verschaffte sich der Täter mit brachialer Gewalt Zugang in den Kellerverschlag. Im Inneren nahm er die zwei aufgefundenen Kettensägen im Wert von 650 Euro an sich und machte sich im Anschluss unerkannt aus dem Staub.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter der Tel: 07256 93290 entgegen.

Bahnhofsschild am Karlsruher Hauptbahnhof zerstört – Bundespolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täterschaft hat ein Bahnhofsschild am Karlsruher Hauptbahnhof zerstört. Am 06.12.2021 wurde das Bahnhofsschild, das die Aufschrift “Karlsruhe Hbf” trägt, zwischen einem Strommast am Hauptbahnhof Karlsruhe aufgefunden. Dieses ist derart zerstört, dass eine weitere Verwendung nicht mehr möglich ist. Die Schadenshöhe wird auch etwa 200 Euro geschätzt.

Da aktuell weder Hinweise auf die Tatzeit, noch auf die Täter vorliegen, bittet die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe Personen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer: 0721/120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden. Des Weiteren nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise zur Tat entgegen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Fahrradunfall in Unterführung – Eine Radfahrerin verletzt

Karlsruhe (ots) – Zwei Radfahrerinnen, aus entgegengesetzten Richtungen kommend, trafen sich in der Unterführung der Wittumstraße in Bruchsal. Beide stürzten zu Boden, eine 57-Jährige wurde leicht verletzt. In der kombinierten Rad- und Fußgängerunterführung in Untergrombach an der Wittumstraße fuhren an einer Abzweigung wohl 2 Radfahrerinnen nicht ganz auf der rechten Seite des Radstreifens.

Eine 63-jährige Dame, kam aus Richtung der Mehrzweckhalle, eine 57-jährige Dame aus der Wittumstraße. Sie kollidierten im abbiegenden Gegenverkehr miteinander. Beide stürzten von ihren Rädern, die 57-Jährige verletzte sich leicht. An beiden Rädern entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hochwertiger Audi entwendet

Karlsruhe-Oststadt (ots) – Unbekannte entwendeten am vergangen Wochenende aus dem umzäunten Bereich des in der Gerwigstraße gelegenen Audizentrums Karlsruhe einen mit Keyless-Go-System ausgestatteten schwarzen Audi S8 im Wert von 50.000 Euro. Der Diebstahl wurde in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen 06.12.2021 verübt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben die Täter das Fahrzeug durch Einsatz von Spezialtechnik gestartet. Von dem Fahrzeug fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise nimmt hierzu der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 entgegen.

Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Karlsruhe (ots) – Beim Zusammenstoß einer Fahrradfahrerin mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei in der Nacht zum Dienstag in Karlsruhe wurde die Radlerin leicht verletzt. Der Streifenwagen befuhr gegen 00:05 Uhr die Adlerstraße in Fahrtrichtung Kriegsstraße. Eine 27-jährige Fahrradfahrerin, welche auf der Zähringerstraße in westlicher Richtung unterwegs war, achtete im Kreuzungsbereich nicht auf den von rechts kommenden Streifenwagen.

Bei der Kollision beider Fahrzeuge stürzte die 27-Jährige und verletzte sich leicht. Ihre Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Durch das Fahrrad wurde ein geparkter Pkw beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro.

Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von 1.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Dienstagmorgen in Karlsruhe ereignet hat. Ein 70-Jähriger Pkw-Lenker fuhr von einem Parkplatz auf die Büchelbergstraße.

Hierbei achtete er nicht auf einen 56-Jährigen Rollerfahrer, der auf der Büchelbergstraße in Richtung Niddaplatz fuhr und stieß mit diesem zusammen. Hierbei stürzte der 56-Jährige zusammen mit seinem Roller und zog er sich leichte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus versorgt werden mussten. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden.

Sattelzug mit erheblichen technischen Mängeln gestoppt

Karlsruhe (ots) – Beamte der Schwerlastkontrollgruppe nahmen am Montag gegen 14:45 Uhr einen Sattelzug auf der Bundesautobahn 5, zwischen der Anschlussstelle Bruchsal und Karlsruhe-Nord, genauer unter die Lupe. Sie stellten dabei erhebliche technische Mängel fest. Dem aus Lettland kommenden Sattelzug wurde schließlich die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizeibeamten vernahmen zunächst, bei der Vorbeifahrt des Sattelzuges, starke Klappergeräusche, welche sie von dem Rad des Aufliegers vermuteten. Die Vermutung bestätigte sich im Laufe der im Anschluss durchgeführten Kontrolle. Ein Rad der zweiten Achse wurde nur noch durch lose sitzende Radmuttern festgehalten. Eine Radmutter fehlte gänzlich und ein Radbolzen war bereits abgerissen. Anhand der vorliegenden Mängel wäre der Verlust des Rades vermutlich nur noch eine Frage der Zeit gewesen.

Wartungsmängel in Verbindung mit fehlenden Abfahrtkontrollen können die Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr erheblich beeinträchtigen. Der Sattelzug wurde zu einer Fachwerkstatt in unmittelbarer Nähe begleitet. Dort wurde dem Sattelzugfahrer die Weiterfahrt untersagt, nachdem ein hinzugerufener Sachverständiger die Situation beurteilt hatte.

Der 45-jährige Fahrer hinterlegte eine Sicherheit im hohen dreistelligen Bereich zur Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens und kann seine Fahrt erst nach der Reparatur fortsetzen.