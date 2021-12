Raub auf Straße – Zeugen gesucht

Mannheim-Schönau (ots) – Am Montagabend 06.12.2021 wurde ein 24-Jähriger in der Friedrich-Dürr-Straße von einem bislang unbekannten Täter beraubt. Der junge Mann ging zu Fuß, als er um 18:15 Uhr von einem Mann auf Bargeld angesprochen wurde. Also dieser die Herausgabe verneinte, zückte der Täter ein Messer und drohte dem 24-Jährigen damit.

Hierauf übergab er mehr als 100 Euro Bargeld. Der Räuber flüchtete anschließend mit der Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: 30-35 Jahre alt, ca. 1,90 m groß, schwarzer Vollbart, trug eine schwarze Wollmütze.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

Fahrzeugbrand auf dem rechten Fahrstreifen

Mannheim-Rheinau (ots) – Folgemeldung – Nachdem die Bergungs- und Reinigungsarbeiten nach einem Fahrzeugvollbrand abgeschlossen sind, konnte der rechte Fahrstreifen seit 17.48 Uhr wieder für den Fahrzeugverker freigegeben werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein technischer Defekt für die Brandauslösung verantwortlich.

Aufgrund der Sperrung bildete sich ein Rückstau bis längstens 12 km. Verletzte waren nicht zu verzeichnen. Über die Schadenshöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Erstmeldung (ots) – Gegen 16:05 Uhr geriet auf der A6 kurz nach der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen in Fahrtrichtung Heilbronn ein Auto in Vollbrand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer jedoch schnell löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Für den Zeitraum der Lösch- und Bergungsarbeiten ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wir über den linken Fahrstreifen an der Einsatzörtlichkeit vorbeigeleitet.

Betrug durch sogenanntes “Enkeltrick-Phänomen” auf WhatsApp

Mannheim (ots) – Opfer des sogenannten “Enkeltrick-Phänomens” wurde am Montag 06.12.2021 eine 61-jährige Frau aus dem Stadtteil Sandhofen. Am Vormittag hatte sie eine WhatsApp auf ihrem Handy erhalten, in der angeblich ihre Tochter wegen Zahlungsschwierigkeiten beim Hauskauf um Geld bat.

Die Kommunikation zog sich über mehrere Stunden bis in die Abendstunden hinein, in denen die Mannheimerin sich zu mehreren Überweisungen mit einer Gesamtsumme von über 5.000 Euro überreden ließ.

Als ihr das Verhalten ihrer “Tochter” doch “Spanisch” vorkam, rief sie sie unter der regulären Nummer an und konnte so den Betrug erkennen, weitere Teilzahlungen stoppen und Anzeige erstatten. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Zwei hochwertige E-Biks bei Einbruch gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zwei hochwertige E-Bikes der Marke Winora wurden in der Nacht zum Montag in der Neckarstadt-Ost gestohlen. Der oder die Täter brachen hierzu über ein Fenster in die Garage eines Wohnhauses in der Siegstraße ein und transportierten anschließend die Räder womöglich mit einem Transporter ab.

Hausbewohner hörten zumindest am Montagmorgen gegen 06.30 Uhr einen Transporter vor dem Anwesen starten und davonfahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro. Zeugen, die in den frühen Morgenstunden des 6. Dezember verdächtige Wahrnehmungen rund um die Siegstraße gemacht haben, denen insbesondere auch ein Transporter oder Sprinter auffiel, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Auto aufgebrochen und Rucksack entwendet

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Montag zwischen 13:15 Uhr und 13:35 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter im Quadrat E 4 die Seitenscheibe eines Fiat ein und entwendete daraus einen Rucksack. In dem Rucksack befanden sich neben persönlichen Dokumenten und Bankkarten auch 120 Euro Bargeld.

Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

Bahnarbeiter finden herrenloses Auto – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau (ots) – Am Montagabend 06.12.2021 verständigte ein Bahnarbeiter die Polizei, da ihm im Stadtteil Schönau ein herrenloses Auto mit eingeschaltem Warnblinklicht aufgefallen war. Beim Eintreffen einer Polizeistreife fanden die Beamten den Peugeot in der Sonderburger Straße unterhalb der Walter-Pahl-Brücke mit eingeschaltetem Warnblinklicht.

Der linke vordere Reifen war beschädigt und beide Airbags hatten ausgelöst. Der Fahrzeugschlüssel steckte im Zündschloss, vom Fahrer fehlte jede Spur. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte der Fahrer des Fahrzeugs offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen den Bordstein gestoßen, wodurch der Reifen beschädigt wurde und eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Unter Zurücklassung des Fahrzeugs hatte sich der Fahrer dann offensichtlich von der Unfallstelle entfernt.

Bei der Überprüfung der angebrachten Kennzeichenschilder stellten die Polizisten fest, dass diese für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren und bereits im Juni als gestohlen gemeldet worden waren.

Anhand der Fahrgestellnummer wurde der letzte eingetragene Halter des Fahrzeugs ermittelt. Diese hatte das Fahrzeug jedoch kurz zuvor an einen 19-jährigen Mann verkauft. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen gegen den Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, dauern an.

Die Beamten ermitteln nun wegen Verdacht des Diebstahls von Kennzeichen, wegen Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Unfall mit 3 Fahrzeugen – 2 Personen verletzt

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Folgemeldung – Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Sprinter die Jungbuschbrücke in Richtung Untermühlaustraße. Aus bislang nicht bekannter Ursache bemerkte der 52-Jährige die an der roten Ampel warteten Fahrzeuge in der Ludwig-Jolly-Straße zu spät und fuhr vermutlich ungebremst auf einen Mazda auf. In der Folge wurde dieser wiederum auf einen vor ihm wartenden Ford geschoben.

Bei dem Mazda lösten daraufhin die Airbags aus. Während der Fahrer des Sprinters unverletzt blieb, mussten die 57-jährige Mazda-Fahrerin und deren 59-jähriger Beifahrer in eine Klinik gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Der 39-jährige Fahrer des Fords wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Auch er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 24.000 Euro. Der Mazda war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur zeitweise gesperrt. Es kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staubildung. Gegen 9:15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Erstmeldung (ots) – Am Dienstagmorgen 07.12.2021 gegen 07:30 Uhr stieß ein Sprinter aus bislang nicht bekannten Gründen in der Ludwig-Jolly-Straße (B44) gegen einen PKW und schob diesen auf ein weiteres Fahrzeug. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden 2 Personen verletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau bis zur Jungbuschbrücke.

Fußgänger von PKW erfasst und schwer verletzt

Mannheim/Vogelstang (ots) – Folgemeldung – Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 58-Jähriger offenbar das Rotlicht der Ampel und betrat die zweispurige Fahrbahn. Auf der Ersten war es verkehrsbedingt zu einem Rückstau der Fahrzeuge gekommen. Der Mann nutzte diesen, um zwischen den Fahrzeugen hindurchzugehen. Er beachtete aber nicht, dass auf der zweiten Fahrspur der Verkehr noch normal floss.

Ein PKW-Fahrer konnte daher trotz Vollbremsung sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und erfasste den Fußgänger frontal. Der 58-Jährige wurde mit mehreren Brüchen und Kopfverletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der PKW-Fahrer erlitt einen Schock.

Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme anderthalb Stunden gesperrt werden und wurde gegen 18:30 Uhr wieder freigegeben. Es kam daher im Feierabendverkehr zu Behinderungen.

Erstmeldung (ots) – Am Montagnachmittag kurz vor 17.00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Magdeburger Straße/Weimarer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer verletzte wurde. Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte vor im Einsatz. Über die näheren Umstände des Geschehens liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Mannheim-Feudenheim (ots) – Ein Fußgänger wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagabend im Stadtteil Feudenheim schwer verletzt. Eine 56-jährige Frau war mit ihrem Pkw auf der Straße “Am Aubuckel” in Richtung Wingertsbuckel unterwegs. In Höhe der Ampel an der Straßenbahnhaltestelle “Adolf-Damaschke-Ring” überquerte ein 30-jähriger Mann bei Rotlicht die Ampel.

Die Autofahrerin versuchte noch durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden, erfasste jedoch dennoch den Fußgänger, der durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr wurde durch die behandelnden Ärzte ausgeschlossen.