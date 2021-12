Unfallflucht – Radfahrerin wird von Auto umgefahren

Heidelberg-Altstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag 06.12.2021 gegen 11:20 Uhr in der Sofienstraße. Eine 54-Jährige Radfahrerin befuhr den Radweg der Sofienstraße in Fahrtrichtung Neckar, als sie beim Überholen einer anderen Radfahrerin durch ein Auto angefahren wurde und zu Fall kam. Der bzw. die unbekannte Autofahrer/in fuhr nach dem Unfall einfach weiter, ohne den Feststellungspflichten nachzukommen.

Die 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, Sachschaden entstand keiner. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang und den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621-174-4111, zu melden.

Einhaltung Maskenpflicht und 3-G-Regel – Gemeinsame Schwerpunktkontrollen von rnv, Stadt Heidelberg und Polizeipräsidium Mannheim in öffentlichen Verkehrsmitteln – Bilanz

Heidelberg (ots) – Am frühen Dienstagabend führten die rnv, der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Heidelberg sowie das Polizeipräsidium Mannheim umfangreiche Kontrollen im Öffentlichen Personennahverkehr durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Einhaltung der Maskentragepflicht sowie der 3-G-Regel in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Zwanzig gemeinsame Kontrollteams, mit insgesamt über 100 Polizeibeamtinnen und -beamten sowie Beschäftigten der beteiligten Organisationen, kontrollierten Busse und Straßenbahnen an mehreren Haltestellen im gesamten Stadtgebiet. Hauptaugenmerk lag dabei auf einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Heidelbergs, dem Bismarckplatz.

Zwischen 16.00 und 20.00 Uhr wurden insgesamt 5232 Personen in 184 Straßenbahnen und 27 Bussen stichpunktartig überprüft. Hierbei wurden 166 Verstöße gegen die Maskentragepflicht und 26 Verstöße gegen die 3-G-Regel festgestellt. Laut Einsatzleiter Alexander Ulmer “war der überwiegende Anteil der kontrollierten Personen einsichtig und zeigte Verständnis für die Beschränkungen und die damit einhergehenden Kontrollen”. In den meisten Fällen blieb es daher zunächst bei einer mündlichen Verwarnung. Lediglich 26 Verstöße gegen die 3-G-Regel werden zur Anzeige gebracht. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von 0,49 Prozent (Verhältnis kontrollierte Personen zu Anzeigen.)

Auch in den kommenden Wochen wird das Polizeipräsidium Mannheim mit seinen Kooperationspartnern präsidiumsweit einen deutlichen Schwerpunkt bei der Durchsetzung der Einhaltung der Maskenpflicht und der 3-G-Regel in öffentlichen Verkehrsmitteln setzen. Polizeipräsident Siegfried Kollmar: “Bei unseren Maßnahmen stehen primär die Kommunikation, die notwendige Aufklärung und die Förderung der Akzeptanz für die aktuellen Regelungen im Vordergrund. Wir müssen alle dazu beitragen, die aktuell hohen Infektionszahlen signifikant zu senken.”

Die nächsten Kontrollen, auch hinsichtlich der in Mannheim gültigen Ausgangssperre, sind bereits in der Planungsphase.