Postfiliale überfallen – Fall wird in “Aktenzeichen XY ungelöst” gezeigt

Schriesheim (ots) – Nachdem am Montag 31. Mai 2021 gegen 08:00 Uhr eine Postfiliale in der Talstraße in Schriesheim überfallen wurde, wird die Fahndung nach einem unbekannten Täter am Mittwoch 08.12.2021, bei der Fernsehsendung “Aktenzeichen XY … ungelöst” ausgestrahlt.

Der bzw. die Täter waren mit einem hellen Kastenwagen, ähnlich eines Sprinters, vor das Schreibwarengeschäft mit der Postfiliale gefahren. Gegen 8:00 Uhr ließ die Angestellte den Mann in der Annahme, es handle sich um einen Paketzusteller, der die Briefpost zustellen will, in die Filiale. Dort überwältigte der Unbekannte die Angestellte und ließ sich Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro aushändigen. Anschließend fesselte er die Frau und flüchtete mit einem / einer Komplizin in dem Kleintransporter in unbekannte Richtung. Nachdem sich die Frau befreit hatte, verständigte sie die Polizei.

Der Täter war ca. 40 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß, stämmig/ muskulös und soll deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Er war mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Jacke und einer orangefarbenen Warnweste bekleidet. Außer hellen Sportschuhen, trug er eine helle Wollmütze, einen schwarz-weiß gemusterten Schal, auffällige schwarz-weiße Handschuhe und eine blau-weiße (medizinische) Mund-Nasen-Schutz-Maske.

Über die unbekannte Person, die auf dem Fahrersitz des Transporters saß, ist nur wenig bekannt. Der Angestellten der Postfiliale zufolge soll es sich um eine Frau gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat des Polizeipräsidiums Mannheim haben die Ermittlungen übernommen. Diese dauern an.

Im Anschluss an die Sendung “Aktenzeichen XY… ungelöst” am Mittwoch 8.Dezember 2021, 20.15 Uhr, ist im Kriminalkommissariat in Mannheim ein Hinweistelefon eingerichtet. Zuschauer, die Hinweise zum ausgestrahlten Fall des Polizeipräsidiums Mannheim geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

19-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt

Sinsheim (ots) – Folgemeldung – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 18-jährigen Heranwachsenden erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Montag gegen 11.20 Uhr in der Alla-Hopp!-Freizeitanlage in Sinsheim einen 19-Jährigen im Laufe einer Auseinandersetzung mit einem Messerstich so schwer verletzt zu haben, dass ihm nur ein unverzüglicher Notarzteinsatz das Leben rettete.

Der Tatverdächtige entfernte sich zunächst vom Tatort, stellte sich kurz darauf selbst der Polizei und wurde vorläufig festgenommen. Die Tatwaffe, ein Einhandmesser, wurde sichergestellt.

Am Dienstagvormittag wurde der Beschuldigte der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung aus dem Haftgrund der Fluchtgefahr erließ. Anschließend wurde der 18-Jährige in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sollen sich der Verdächtige und das spätere Opfer in der Alla-Hopp!-Anlage verabredet gehabt haben, um sich wegen eines Mädchens auszusprechen.

Tankstellenüberfall gescheitert

Nußloch (ots) – Am Sonntagabend 05.12.2021 kam es zu einem Überfall auf eine Tankstelle in der Hauptstraße. Der Täter flüchtete ohne Beute. Gegen 17:40 Uhr betrat der unbekannte Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte dabei die allein anwesende Kassiererin mit einer schwarzen Pistole. Er forderte die Frau mehrfach zur Herausgabe von Bargeld auf, was jedoch aufgrund des gesicherten Kassensystems scheiterte.

Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat nach Bekanntwerden des Vorgangs die Ermittlungen aufgenommen. Die Auswertung der sichergestellten Spuren dauert bislang an. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an die Kriminalermittler zu wenden.

Unglücksfall – Mann gestürzt und von PKW erfasst – KORREKTUR

Heiligkreuzsteinach (ots) – Entgegen der ersten Meldung vom 06.12.2021 war der 74-Jährige am Ende der Zufahrt der Schreinerei und nicht auf dem Gehweg in der Weinheimer Straße gestürzt. Hier wurde er von dem PKW erfasst, dessen 62-Jähriger Fahrer gerade von der Weinheimer Straße auf die stark abfallende Grundstückseinfahrt einbog und den Mann dabei übersah.

Der Fußgänger stürzte nach ersten Erkenntnissen vermutlich aufgrund einer körperlichen Ursache. Näheres zu den Verletzungen ist zum Berichtszeitpunkt nicht bekannt. Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen des Unfalls können sich unter der Rufnummer 0621 174-4111 an diesen wenden.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 3

Wiesloch (ots) – Folgemeldung – Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 zwischen den Auffahrten zur L 723 und zur Parkstraße ist der Streckenabschnitt wieder freigegeben. Nach den ersten Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg überholte ein Autofahrer einen vor ihm fahrenden Pkw in Fahrtrichtung Heidelberg.

Ein Autofahrer im Gegenverkehr konnte dem entgegenkommenden Überholer noch rechtzeitig ausweichen, stieß dabei jedoch mit dem überholten Pkw zusammen. Im Unfallgeschehen wurden alle 3 Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt, wobei ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro anzunehmen ist. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt und kam zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Rettungsarbeiten war der betroffene Streckenabschnitt gesperrt. Die Sperrung wurde um 16:15 Uhr aufgehoben.

Erstmeldung (ots) – Wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der B 3 bei Wiesloch ist die Bundesstraße zwischen den Auffahrten zur L 723 und zur Parkstraße in beide Richtungen voll gesperrt. Der Unfall ereignete sich kurz nach 14.30 Uhr.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kam es bei einem Überholvorgang zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein drittes Fahrzeug soll ebenfalls am Unfallgeschehen beteiligt sein.

Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn

A6/Hockenheim (ots) – Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Walldorf einen 33-jährigen Renault-Fahrer auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim West. Der Mann war zuvor auf der Autobahn von Hockenheim Richtung Walldorf gefahren. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung fest. Ein Test ergab schließlich ein positives Ergebnis auf Cannabis.

Bei der weiteren Durchsuchung des PKWs fanden die Beamten auch noch eine geringe Menge weiterer Betäubungsmittel, welche der Mann in einer Tasche im Kofferraum aufbewahrte. Der 33-Jährige musste auf dem Revier eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus erwartet ihn eine Strafanzeige wegen illegalen Drogenbesitzes. Er muss sich außerdem wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten und mit weiteren führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

PKWs aufgebrochen und Gegenstände entwendet – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Im Zeitraum von Sonntag 18:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr, wurden aus zwei Fahrzeugen Gegenstände entwendet. An einem in der Werderstraße, in Höhe Hausnr. 2 abgestellten PKW schlug eine bisher unbekannte Person auf unbekannte Weise die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete eine schwarze Laptoptasche mit sich darin befindlichem Laptop, sowie eine braune Umhängetasche, in der sich persönliche Gegenstände und Bargeld befanden.

Der entstandene Schaden ist bisher nicht bekannt. Die entwendete Umhängetasche wurde ohne Inhalt am Montagvormittag in der Hermannstraße aufgefunden.

An einem in der Fichtestraße, Höhe Hausnr. 37, geparkten Ford schlug eine bisher unbekannte Person die hintere linke Scheibe auf unbekannte Weise ein und entwendete einen auf der Rückbank abgelegten Rucksack, in dem sich Sportschuhe befanden. Auch hier ist der Diebstahlsschaden bisher nicht bekannt.

An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201 1003-0 zu melden.

Einbrüche in Privathäuser – Polizei sucht Zeugen

Weinheim (ots) – In Weinheim kam es zu gleich 2 Einbrüchen:

Im Ortsteil Lützelsachsen kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus im Gässelweg im Zeitraum von Freitag, 07:00 Uhr bis Montag, 09:00 Uhr. Es konnten Einbruchspuren an der Balkontür des Anwesens festgestellt werden. Ob der oder die Täter bei der Tatausführung gestört wurden, bzw. ob es dem oder den Tätern nicht gelang, in das Anwesen einzudringen, ist nicht bekannt. Am Montag, zwischen 10:30 Uhr und 17:45 Uhr, gelang es einem oder mehreren Tätern sich Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Ortsstraße im Weinheimer Stadtteil Steinklingen zu verschaffen. Hierzu zerstörten der oder die Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Anwesens. Es wurde ein Tresor mit Bargeld und eine hochwertige Uhrensammlung entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf eine sechsstellige Summe, der Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen in den Ortsteilen Lützelsachsen und Steinklingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, können sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 wenden.

Ohne Führerschein unterwegs – Autofahrer flüchtet

Wiesloch (ots) – Eine Streife des Polizeireviers Wiesloch wollte am Montagabend gegen 22:00 Uhr in der Baiertaler Straße einen VW-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhalten. Dieser flüchtete jedoch, stellte sein Auto auf einem Parkplatz ab und rannte dann zu Fuß davon. Beim Verlassen seines Autos schlug er die Fahrertür an einen geparkten PKW, an dem hierdurch Sachschaden entstand.

Die Polizisten konnten noch vor Ort ermitteln, dass es sich bei dem Flüchtenden um den 24-jährigen Halter des Fahrzeugs handelt, der aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Noch während der Maßnahmen vor Ort kam eine weitere Person hinzu, welche sich als Fahrer des VW ausgab. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Bekannten des 24-Jährigen handelt, der vermutlich durch seine Aussage eine Strafverfolgung für diesen abwenden wollte.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun in dieser Sache. Der 24-jährige Fahrer muss sich unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Seinen 41-jährigen Bekannten erwartet eine Strafanzeige wegen Strafvereitelung. An dem unbeteiligten, geparkten PKW entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zielloses Fahrverhalten entlarvt alkoholisierten PKW-Fahrer

Schwetzingen (ots) – Am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Schwetzingen im Rahmen der Streifenfahrt auf einen Mitsubishi aufmerksam, welcher scheinbar ziellos und mehrmals von der Erfurter Straße in den Sudetenring und wieder zurück in die Erfurter Straße fuhr.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten den Grund der Irrfahrt fest: Der 56-jährige Fahrer war mit 2,28 Promille stark alkoholisiert. Im Ergebnis musste der Mann die Beamten auf das Revier begleiten und dort eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Handbremse nicht gezogen – Fünfstelliger Sachschaden

Gaiberg (ots) – Am Montagvormittag um 9:30 Uhr parkte ein 64-jähriger Mann seinen VW in der Schillerstraße. Da er gleich wieder zum Fahrzeug zurückkehren wollte, sicherte der Mann es nicht weiter ab. Während seiner kurzen Abwesenheit machte sich der PKW allerdings selbstständig und rollte die abschüssige Schillerstraße hinunter.

Unterwegs beschädigte der fahrerlose PKW ein Garagentor und schlug schließlich an einer Hausfassade auf. Der Gesamtschaden liegt bei 25.000 Euro. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Schwetzingen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag zwischen 07:40 Uhr und 15:15 Uhr an der Kreuzung Lessingstraße / Bruchhäuser Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren, einen geparkten Renault Clio und flüchtete anschließend ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Dee Schaden liegt bei rund 2.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.