Gebäudebrand – Personen in Gefahr

Feuerwehr Ludwigshafen(ots)-(S.B.) – Am Mittwochfrüh 08.12.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 0:06 Uhr zu einem Brand von einem Wohnkomplex in die Knollstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude wahrnehmbar. Personen befanden sich auf den Balkonen des Gebäudes.

Der Treppenraum sowie der Flurbereich des Gebäudes waren stark verraucht und konnten von den Bewohnern nicht genutzt werden. Der Brand im Treppenraum wurde durch die Feuerwehr rasch gelöscht. Umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Alle Bewohner konnten in Ihren Wohnungen verbleiben. Der Feuerwehreinsatz war um 01:23 Uhr beendet.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften, der Rettungsdienst, die Polizei, die RNV mit einem Bus, der leitende Notarzt und der organisatorische Leiter Rettungsdienst. Die Freiwillige Feuerwehr Oppau und Maudach stellte für die Dauer des Einsatzes den Stadtschutz sicher.

Betrunkener 31-Jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis gegen Verkehrsschild

Ludwigshafen (ots) Am 07.12.2021, gegen 01:15 Uhr, fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Auto auf der Dammstraße von der B37 kommend in Richtung Wredestraße. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr über eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Verkehrsinsel. Dabei stieß er gegen ein Verkehrsschild und überfuhr dieses. Dadurch wurde die Ölwanne seines Autos aufgerissen. Ein Zeuge hörte zunächst einen Knall und sah im Anschluss, wie der 31-Jährige aus seinem Auto ausstieg.

Auf Nachfrage antwortete der 31-Jährige, dass es ihm gut gehe. Danach sei er wieder in sein Auto eingestiegen und habe seine Fahrt fortgesetzt. In der Lutherstraße blieb das Auto letztendlich aufgrund des Ölverlustes stehen. Als die von Zeugen benachrichtigten Polizeibeamten eintrafen, stellten sie starken Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest.

Er wurde mit auf die Dienststelle genommen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,1 Promille. Zudem stellten sie fest, dass er Auto gefahren war, obwohl seine Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Die Ölspur wurde von einer Spezialfirma beseitigt und das Auto wurde abgeschleppt.

Getränke aus Kleingartenanlage gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem Sonntag 05.12.2021 gegen 13:30 Uhr und Montag 06.12.2021 gegen 13:00 Uhr, warfen unbekannte Täter das Fenster eines Gartenhauses in der Kleingartenanlage Werre in der Brunckstraße ein und stahlen 2 Kisten Bier sowie mehrere Flaschen Cola und Fanta.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Werkzeuge aus Baustellencontainer gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 03.12.2021, gegen 13:00 Uhr und dem 06.12.2021, gegen 07:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter mehrere Baustellencontainer auf dem Baustellengelände am Klinikum Ludwigshafen in der Bremserstraße aufzubrechen. Bei mehreren Containern gelang es ihnen nicht, diese aufzubrechen. Aus einem Container, den sie aufbrechen konnten, stahlen sie einen Akku-Bohrschrauber und einen Akku-Bohrhammer im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

75-jähriger Fahrradfahrer erschreckt sich und stürzt

Ludwigshafen (ots) – Am 06.12.2021, gegen 09:00 Uhr, fuhr ein 75-jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradstreifen von der Halbergstraße kommend in Richtung Wittelsbachstraße. Als plötzlich ein 20-Jähriger, der gerade in einer Parkbucht eingeparkt hatte, aus seinem Auto steigen wollte und die Fahrertür öffnete, erschrak der 75-Jährige und kam aufgrund eines Ausweichmanövers zu Fall. Er verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Versuchter Einbruch in ein Bürokomplex

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 03.12.2021, gegen 00:00 Uhr und dem 06.12.2021, gegen 07:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in einen Bürokomplex am Rathausplatz einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Tür aufzuhebeln. Der Schaden an der Tür wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Versuchter Einbruch in ein Institut

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 05.12.2021 auf den 06.12.2021 versuchten unbekannte Täter, in ein Institut im Hedwig-Laudien-Ring einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Tür aufzuhebeln.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.