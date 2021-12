Warnung vor aktueller Enkeltrick-Masche

Bad Bergzabern/Bellheim (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Bad Bergzabern und Germersheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Enkeltrick handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.

Rotte Wildschweine queren die Fahrbahn

Burrweiler (ots) – Vor einer Rotte Wildschweine erschrak eine 31-jährige Autofahrerin am Dienstag 07.12.2021, 02.30 Uhr auf der L 507 zwischen Hainfeld und Burrweiler, als diese plötzlich die Fahrbahn querten. Trotz Vollbremsung kollidierte die Frau mit einem der Tiere, welches anschließend in den Burrweilerer Wald flüchtete.

Wichtig für Autofahrer: Ein Tier kommt selten allein. Jeder Autofahrer muss damit rechnen, dass weitere Tiere folgen. Wenn es zum Wildunfall kommt, sofort den Warnblinker einschalten, die Unfallstelle absichern und die Polizei verständigen. Vorsicht bei angefahrenen oder noch lebenden Tieren! Sie können zur Gefahr werden.

Christbaumkugeln gestohlen

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht von 04.12. auf Sonntag 05.12.2021 entwendeten bisher unbekannte Täter mehrere Christbaumkugeln von zwei Weihnachtsbäumen, welche vor einem Geschäft in der Königstraße standen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern telefonisch unter 06343/9334-0 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Langfinger unterwegs

Edenkoben (ots) – In einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße wurde Montagvormittag einem 67- und 72-jährigen Mann das Portemonnaie gestohlen. Bislang unbekannte Täter hatten sich unbemerkt an den Jackentaschen der beiden Männern zu schaffen gemacht und die Geldbörsen mit Bargeld und diversen Bankkarten herausgezogen.

Vermutungen zufolge dürfte es sich bei den Unbekannten um eine Frau mit blonden Haaren sowie deren Partner gehandelt haben.

Eine nähere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550. Im Menschengetümmel haben Taschendiebe oft ein leichtes Spiel, weshalb wir zu erhöhter Vorsicht mahnen.

Einbruch in Apotheke

Edenkoben (ots) – Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag 07.12.2021 in eine Apotheke in der Weinstraße eingebrochen. Über den Haupeingang gelangten sie in den Verkaufsraum sowie in das engrenzende Büro, wo sie ersten Ermittlungen zufolge Bargeld entwendeten. Zu den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.