Tödlicher Verkehrsunfall

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Montag 06.12.2021 gegen 21.15 Uhr kam es auf der Landstraße 528 zwischen Böhl und Iggelheim, auf der Bahnüberführung zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die L 528 aus Richtung Meckenheim kommend in Richtung Speyer. Auf der dortigen Bahnüberführung im Bereich der leichten Rechtskurve kam der Mercedes aus noch ungeklärter Ursache, möglicherweise nicht angepasster und/oder überhöhter Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Hier befuhr eine 60-jährige VW Golf-Fahrerin die L 528 aus Richtung Speyer kommend in Richtung Meckenheim und es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkw. Die Golf-Fahrerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der Bergung wurde sie dem Rettungsdienst übergeben.

Trotz intensiver Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen erlag die 60-Jährige noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Der Mercedes-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Er erlitt Frakturen an einem Beim und Arm sowie eine Kopflatzwunde.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Am Mercedes ca. 25.000 EUR, am Golf ca. 20.000 EUR. An der Schutzplanke entstand ein Schaden von ca. 4.000 EUR. Die Freiwillige Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 26 Kräften, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch ein Spezialfahrzeug der Straßenmeisterei gereinigt werden. Zur Feststellung der Unfallursache wurde auch ein Gutachterbüro hinzugezogen. Wegen der Unfallaufnahme sowie den Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen war die L 528 in diesem Bereich für 4 ½ Stunden voll gesperrt.

Kontrollstelle im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Bei einer Kontrollstelle in der Geibstraße fiel am Montag um 09:50 Uhr ein 33-Jähriger auf, weil er an seinem Ford Focus Felgen montiert hatte, jedoch keine Änderungsabnahme vorweisen konnte. Da hierdurch die Betriebserlaubnis erloschen ist, erging eine Mitteilung an die Zulassungsstelle. Zudem wurde gegen den 33-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen 11:00 Uhr fuhr ein 27-Jähriger in die Kontrollstelle, der gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hatte, da für seinen VW Golf keine Haftpflichtversicherung bestand. Auch hier werden die Zulassungsstelle sowie die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad unterwegs

Harthausen (ots) – Weil sie mit bis zu 65 km/h bzw. 80 km/h unterwegs waren, wurden am Montag zwei Rollerfahrer in der Speyerer Straße von einer Polizeistreife kontrolliert. Da die beiden Jugendlichen im Alter von 15 Jahren nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis waren, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Führerscheinstelle informiert.

Da der Vater einer der Jugendlichen Fahrzeughalter ist, erwartet auch diesen ein Strafverfahren hinsichtlich des Zulassens des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis.

Mercedes Fahrer/-in nach Verkehrsunfall gesucht

Speyer (ots) – Im Kreisverkehr von einem schwarzen Mercedes überholt wurde am Montag um 17:50 Uhr eine 55-jährige Radfahrerin. Als der/die unbekannte Fahrer/-in des PKW den Kreisverkehr in Richtung St.-German-Straße verließ, kollidierte das Fahrzeugheck mit der Radfahrerin, wodurch diese zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Der oder die Mercedes-Fahrer/-in fuhr im Anschluss weiter, sodass die Personalien bislang unbekannt sind.

Der oder die Fahrer/-in des schwarzen Mercedes sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.