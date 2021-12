Zahlreiche betrügerische Anrufe

Frankenthal (ots) – Am Montag 06.12.2021 kam es im Stadtgebiet Frankenthal zu zahlreichen Telefonaten, bei denen sich die Anrufer als Polizeibeamte oder sonstige Personen ausgegeben haben und mitteilten, dass ein naher Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Hierdurch befände sich der Angehörige in einer Notlage und bräuchte umgehend eine hohe Summe an Geld.

Die Angerufenen reagierten richtig und beendeten das Gespräch ohne auf die Forderungen einzugehen.

Immer wieder täuschen Betrüger eine vermeintliche Notlage eines Familienangehörigen und eine damit verbundene finanzielle Notlage vor. So erschleichen sie sich das Vertrauen der ahnungslosen Angerufenen und nutzen deren Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft gnadenlos aus.

Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen ein Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233 3130 für Sie da.

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Frankenthal (ots) – Am Montag 06.12.2021 wurden im Zeitraum von 14-20:00 Uhr durch die Polizeiinspektion Frankenthal an zwei Örtlichkeiten im Dienstgebiet insgesamt über 80 Fahrzeuge und Fahrzeugführer kontrolliert. Hierbei ist aufgefallen, dass an einer Vielzahl der Fahrzeuge die lichttechnischen Einrichtungen defekt waren.

Insbesondere in der dunklen Jahreszeit kann dies sowohl den betroffenen Fahrer als auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Verkehrsteilnehmer können zum Beispiel übersehen oder als Zweirad wahrgenommen werden. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und diese wurden angewiesen ihr Fahrzeug innerhalb einer bestimmten Frist reparieren zu lassen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte parkte seinen Pkw BMW X3 am 03.12.2021, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr, in der Straße Westliche Ringstraße, in Höhe der Hausnummer 30. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Frontbereich beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.