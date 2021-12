Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Mutterstadt (ots) – Am Montag 06.12.2021 gegen 12:50 Uhr, fuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer die L524 von Mutterstadt in Richtung Schifferstadt. An der Einmündung zum Gewerbegebiet (An der Fohlenweide) bog der Fahrer nach links ab.

Hierbei stieß er mit einem aus Schifferstadt kommenden PKW eines 69-Jährigen zusammen. Die Beifahrerin des 69-Jährigen, sowie der 59-jährige PKW-Fahrer wurden leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort nicht notwendig. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn teilweise gesperrt.

Diebstahl von Tannenbäumen

Bobenheim-Roxheim (ots) – Im Zeitraum vom 05.12.2021 17:00 Uhr bis zum 06.12.2021 10:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter insgesamt 15-20 Tannenbäume aus einem umzäunten Verkaufsstand in der Frankenthaler Straße.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 400 EUR. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei Frankenthal nach Zeugen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.