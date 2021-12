Schmuck und Uhren auf Fensterbank gefunden – Wer erkennt sein Eigentum? (siehe Foto)

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit Fundsachen stehen, suchen die Beamten des Kommissariats 43 Hinweisgeber beziehungsweise die Eigentümer der abgebildeten Gegenstände.

Bei den Fundstücken handelt es sich um 5 nicht mehr funtionierende Quarzuhren, 5 Ringe, ein Kettenanhänger sowie vier Wanderanstecknadeln. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden die Gegenstände am Donnerstag 28.10.2021 verpackt in 2 Plastiktüten, auf einer Fensterbank in der Karlstraße gefunden.

Wer den Schmuck oder die Uhren erkennt, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 in Darmstadt (06151/9690) in Verbindung zu setzen.

Cabriodach aufgeschnitten und nach Beute gesucht

Darmstadt (ots) – Auf ein schwarzes Cabrio, das in einer Tiefgarage in der Adelungstraße parkte, hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Freitagabend (3.12.), 18 Uhr und Montagnachmittag (6.12.), 16 Uhr abgesehen. Um in den Innenraum des Autos zu gelangen hatten die Täter das Cabriodach aufgeschlitzt.

Auf der anschließenden Suche nach Wertgegenständen blieben die Unbekannten ohne Erfolg und traten die Flucht an. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen zu dieser Tat unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Gartenhütte aufgebrochen und Mountainbike entwendet

Darmstadt (ots) – Am frühen Montagabend 06.12.2021 haben die Besitzer eines Fahrrades den Diebstahl ihres Velos entdeckt. Das Mountainbike “DownHill” in der Farbe Silber war abgeschlossen in einer Gartenhütte in der Landwehrstraße abgestellt worden. Um an ihre Beute zu gelangen hatten sich die Kriminellen Zugang zu der Gartenhütte verschafft und waren anschließend mit dem Diebesgut geflohen.

Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Die Tatzeit dürfte ersten Erkenntnissen zufolge bis Sonntagnachmittag (5.12.) zurückreichen. Hinweise zu den Tätern nehmen die ermittelnden Beamten des Kommissariats 43 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Fahrt auf getuntem Pedelec endet mit vorläufiger Festnahme und Strafanzeige

Darmstadt (ots) – Die Fahrt auf einem getunten Pedelec endete am Montagabend 06.12.2021 für einen 65-jährigen Mann aus Darmstadt mit seiner vorläufigen Festnahme und der Erstattung einer Strafanzeige. Weil er auf seinem Fahrrad bemerkenswert schnell unterwegs war, hatte der Mann gegen 20.30 Uhr die Aufmerksamkeit eines Streifenteams auf sich gezogen.

Als die Polizisten den Darmstädter am Georg-Büchner-Platz stoppten, war der Grund rasch gefunden. Dabei half es nicht, dass der Kontrollierte noch während seiner Überprüfung versuchte, die Tuning-Vorrichtung an seinem Velo verschwinden zu lassen. Nachdem er sich zudem gegen die Überprüfung seines Fahrrades sperrte, wurde er von den Ordnungshütern vorläufig festgenommen und sein Fahrrad sichergestellt. Nun wird er sich zukünftig wegen des Fahrens im öffentlichen Straßenverkehr ohne gültigen Pflichtversicherungsvertrag strafrechtlich verantworten müssen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen musste er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

“Sende ein Lächeln” – Eine Weihnachts-Aktion der Polizei für Kinder und Senioren im Hochwassergebiet Ahrtal

Hessen/Darmstadt (ots) – Weil das Weihnachtsfest im Hochwassergebiet des Ahrtals in diesem Jahr für die betroffenen Menschen sicher etwas anders aussehen wird als in den Jahren zuvor und um es den dort wohnenden Kindern und Senioren etwas schöner zu machen, wurde im Polizeipräsidium Südhessen unter Federführung der beiden Gleichstellungsbeauftragten Ulrike Kiefel und Andrea Holl, unterstützt vom Personalrat des Polizeipräsidiums, die Aktion “Sende ein Lächeln” ins Leben gerufen. Als Schirmherr fungierte Polizeipräsident Bernhard Lammel.

Alle Beschäftigten waren aufgerufen, ein kleines Päckchen, nicht größer als ein Schuhkarton, mit kleinen Geschenken zu spenden. Dem Motto getreu, sollte sowohl den Spendern beim Einpacken der Päckchen und natürlich auch den Beschenkten beim Auspacken, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert werden. Der Idee schlossen sich anschließend auch die Gleichstellungsbeauftragten und Personalräte der Hessischen Bereitschaftspolizei, der Polizeiakademie Hessen sowie der Polizeipräsidien Mittelhessen, Osthessen und Nordhessen an. Die im Hochwassergebiet besonders häufig eingesetzte Fliegerstaffel der Hessischen Polizei hat in ihrem Hangar ebenfalls fleißig Geschenke verpackt. Zudem wurden aber auch von Kolleginnen und Kollegen in den übrigen Präsidien, die nicht offiziell an der Aktion teilnahmen, fleißig Päckchen gepackt und gesammelt.

Bei der Aktion kamen rund 800 Päckchen und Geldspenden von insgesamt etwa 1500 Euro zusammen. Am vergangenen Freitag (03.12.) wurden die Geschenke von Ulrike Kiefel und weiteren Helfern ins Hochwassergebiet geliefert. Die Route führte das Team zu einem Kindergarten aus Altenahr und nach Altenburg, wo am vergangenen Wochenende ein Weihnachtsmarkt mit Fahrzeugumzug organisiert und bei dieser Gelegenheit Päckchen an die Kinder verteilt wurden. Weiter ging es zudem nach Ahrweiler zur Zentrale der Caritas. Hier wurden die Päckchen für die Seniorinnen und Senioren abgegeben. Letzte Station war ein Kindergarten in Sinzig.

Eine Geldspende in Höhe von 1500 Euro erhält eine vom Hochwasser besonders gebeutelte Familie mit zwei Kindern, die in Dernau ihr Haus und ihre Kraftfahrzeugwerkstatt verloren hat.

Darmstadt-Dieburg

Äpfel feilgeboten und Geldbeutel entwendet – Trickdiebe verschaffen sich Zugang zu Wohnung

Mühltal (ots) – Mit der Geschichte Äpfel verkaufen zu wollen, haben 2 noch unbekannte Frauen am Montag 06.12.21 ihr Unwesen in der Friedrichstraße getrieben. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die Täterinnen bei einer 82-jährigen Anwohnerin geklingelt und zunächst das Obst angeboten. Im Verlauf des Gespräches gab eine der Kriminellen an, auf die Toilette zu müssen und verschaffte sich auf diesem Weg Zugang zum Haus.

Dort betrat sie unbemerkt die Küche und ließ die Geldbörse der Seniorin mitgehen. Mit der Geldbörse erbeutete das Duo unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld. In einem weißen Transporter traten sie anschließend die Flucht an.

Das Kommissariat 24 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen, denen die verdächtigen Personen oder das Fahrzeug vor, während oder auch nach der Tat aufgefallen sind. Die Beamten schließen nicht aus, dass die Trickdiebe auch bei anderen Anwohnern in Nieder-Ramstadt geklingelt und ihre vermeintliche “Ware” feilgeboten haben.

Zu den äußeren Erscheinungen der Frauen ist bekannt, dass eine der Täterinnen ein “lückenhaftes” Gebiss hatte. Sie wurde als etwa 1,70 Meter groß, circa 25 bis 30 Jahre alt und mit blonden Haaren, die zu einem Dutt gebunden waren, beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war sie mit einer blauen Jacke und einer gemusterten Hose bekleidet. Ihre etwa 60-jährige Begleiterin hatte einen auffallend “gebückten” Gang und trug ein Stirnband. Beide Frauen sprachen einen Odenwälderischen Dialekt.

Zeugen, denen das Duo oder der weiße Transporter aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Darmstädter Kripo (K24) unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

Die ermittelnden Beamten nehmen zudem das aktuelle Geschehen zum Anlass, erneut zu warnen und raten dringend: Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt Ihnen unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Nach Verkehrsunfallflucht 47-Jähriger leicht verletzt

Weiterstadt (ots) – Nachdem es am vergangenen Samstagabend 04.12.21 zu einer Verkehrsunfallflucht kam, bei dem ein 47-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Radler gegen 21.15 Uhr auf der Ludwigstraße unterwegs, als plötzlich ein bislang Unbekannter mit seinem Wagen an ihm vorbeifuhr und ihn streifte, woraufhin der 47-jährige Radfahrer zu Boden fiel. Er verletzte sich hierbei nach jetzigem Stand leicht. Der bislang unbekannte Wagenlenker entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41310 zu melden.

Zwei Fahrzeuge in Brand gesteckt? – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Pfungstadt/Bickenbach (ots) – Im Zusammenhang von Ermittlungen, die in Verbindung mit dem Verdacht von Brandstiftungen in 2 Fällen stehen, sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Ereignisse umfassen ein am Samstag 27.11.21 gegen 23 Uhr in Brand geratenen weißen Seat Ibiza, der in Pfungstadt in der Hahner Straße parkte.

Das Feuer verursachte einen wirtschaftlichen Totalschaden, der sich auf mehrere Tausend Euro beläuft. Doch dem nicht genug. Nur wenige Stunden später, in der Nacht zum Sonntag 27.11.-28.11.21 wurde ein weiteres Auto gegen 01.30 Uhr, bei dem es sich um einen schwarzen Mercedes handelte, durch Feuer beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Der Mercedes parkte zu diesem Zeitpunkt in der Erbsengasse in Bickenbach.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellten die Beamten Spuren sicher, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe wird zudem ein Tatzusammenhang geprüft.

Vor diesem Hintergrund fragen die Beamten: Wem ist im Bereich der Tatorte und zu den Tatzeiten etwas aufgefallen? Wer konnte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten? Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das Kommissariat 10 für Hinweisgeber zu erreichen.

Kreis Bergstraße

Wer erkennt sein Mountainbike wieder?

Heppenheim (ots) – Die Polizei in Heppenheim hat am Freitag (03.12.) ein Mountainbike am Bahnhof in der Bahnhofstraße sichergestellt, dass mutmaßlich gestohlen worden ist. Das Rad konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Das 26 Zoll Mountainbike des Typs Fireflash Sport hat einen weißen Rahmen mit roten Applikationen. Am Sattel ist ein Rückstrahler montiert. Am Vorder- und Hinterrad sind jeweils zwei Speichenreflektoren angebracht.

Wem gehört das Fahrrad? Wer weiß, wo das Mountainbike fehlt? Alle Hinweise nehmen die Ermittler (K 41) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Unfallbeteiligter nach Unfall geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots) – Am Sonntag 05.12.2021 gegen 17:30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger Odenwälder mit seinem PKW die L 3349 in der Gemarkung Michelstadt von Vielbrunn nach Erbach. Im Begegnungsverkehr kam es zu einer Berührung mit einem anderen PKW, wodurch der jeweils linke Außenspiegel beschädigt wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallgegner mit seinem dunklen PKW ohne anzuhalten und seine Daten anzugeben. Wer sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unfallbeteiligten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzten.

