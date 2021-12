Friedberg: Die Polizei-News

Kinder angesprochen – Mann identifiziert

Karben (ots) – Mitte November 2021 wurden offenbar mehrere Kinder von einem Unbekannten angesprochen. Zu den Vorfällen soll es unter anderem im Bereich des Bahnhofs gekommen sein. Die Polizei Bad Vilbel nahm die Sorgen und Ängste der Eltern und Kinder ernst und nahm die Suche nach dem Unbekannten auf. Der Mann wurde beschrieben als etwa 25-jähriger mit normaler Statur und mitteleuropäischem Aussehen.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten die Ermittler am Freitag 03.12.2021 einen 23-Jährigen aus dem Rhein-Main-Gebiet aufgreifen, der für das Ansprechen der Kinder offenbar verantwortlich ist. Die Ermittler belehrten ihn zu seinem Verhalten und sprachen ein Annäherungsverbot an Kinder aus. Anhaltspunkte, dass der Mann aus sexuellen Motiven heraus gehandelt hat, liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Strafrechtlich ist er bisher nicht in Erscheinung getreten. Bei Vorfällen wie diesem sind immer viele Emotionen im Spiel. Die Polizei bittet um Sachlichkeit und um zeitnahe Weitergabe der Fakten an die örtliche Polizeidienststelle.

Hinteres Nummernschild gestohlen

Ober-Mörlen: Das hintere Kennzeichen eines Ford Focus stahlen Diebe am Montag (6.12.). Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr montierten sie das Nummernschild des roten PKW FB-SF 161 ab und entwendeten es. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit auf einem Parkplatz “An der Hüftersheimer Mühle”. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Scheibe zerstört und eingestiegen

Florstadt: Eine Fensterscheibe zerstörten Einbrecher am Montagabend (06.12.) in der Straße Leimenkautenweg in Staden. Durch das auf diesem Weg geöffnete Fenster auf der Rückseite des Einfamilienhauses stiegen die Diebe ins Gebäude ein. Sie durchsuchten Schränke und Kommoden und nahmen Bargeld, Schmuck und Föhns im Wert von mehreren 100 Euro mit.

Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen der Tat, die sich zwischen 18 Uhr und 22 Uhr ereignete und bittet um Hinweise auf die Täter.

Zusammenstoß im Gegenverkehr

Nidda: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend (6.12.) auf der B457 zwischen Harb und Nidda. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer eines Opel Corsa in einer Rechtskurve nahe der Abfahrt nach Bad Salzhausen offenbar auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Tiguan. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Opel auf eine Wiese neben der Bundesstraße.

Bei der Kollision zog sich der 44-jährige Corsafahrer aus dem nördlichen Wetteraukreis schwere Verletzungen zu. Der Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Rettungskräfte verbrachten ihn in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des VW, ebenfalls eine Frau aus dem nördlichen Wetteraukreis, erlitt leichte Verletzungen. Auch sie wurde von Rettungskräften zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Zur Klärung der genauen Unfallursache zog man einen Gutachter hinzu. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Mit Promille von der Straße abgekommen

Ortenberg: Sachschaden im dreistelligen Bereich und ein verlorener Führerschein ist die Bilanz eines Unfalls am Montagabend (6.12.) in Selters. Auf ihrem Weg von Ranstadt nach Selters kam die 49-Jährige Fahrerin eines Opel gegen 20 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab.

Am Ortseingang stieß sie mit ihrem PKW in Höhe der Tankstelle gegen einen Felsen am Fahrbahnrand. Bei der Kollision blieb die Frau unverletzt. Der Frontbereich ihres Fahrzeugs und auch zwei Verkehrsschilder wurden dabei jedoch beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro.

Da die Polizisten Alkohol in der Atemluft der Verunfallten rochen, ließen sie die Frau “pusten”. Das Messgerät zeigte einen Wert von über 2 Promille. Der Nikolausabend endete für die Opelfahrerin daher mit einer Blutentnahme und der Sicherstellung ihres Führerscheins. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Kind bei Unfall leicht verletzt

Bad Vilbel: Der Zusammenstoß eines radfahrenden Kindes mit einem PKW in der Friedberger Straße rief am Montagmittag (6.12.) Polizei und Rettungsdienst auf den Plan. Gegen 12.50 Uhr hielt der 69-jährige Fahrer eines Hyundai am Fahrbahnrand an, um rückwärts einzuparken. Das Kind fuhr mit seinem Rad hinter dem PKW die Friedberger Straße in gleiche Richtung, als es zur Kollision kam.

Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. An PKW und Rad entstand geringer Schaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Vilbel,

Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

