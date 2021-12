Eine Verletzte und 33.000 Euro Schaden – Hinweise auf verursachendes Taxi erbeten

Kassel-Bettenhausen (ots) – Ein Auffahrunfall zwischen 3 Fahrzeugen, bei dem eine 23-jährige Autofahrerin aus Lohfelden leicht verletzt wurde und ein Gesamtsachschaden von rund 33.000 Euro entstand, ereignete sich am Montagmorgen 06.12.2021 auf der ehemaligen B 83 zwischen dem Platz der Deutschen Einheit und der Lilienthalstraße. Da der mutmaßliche Verursacher, ein weißes Taxi, nach dem Unfall das Weite suchte, erbitten die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nun Hinweise durch Zeugen.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war es gegen 6:40 Uhr im Berufsverkehr zu dem Unfall gekommen. Nach Schilderung der beteiligen Fahrer waren sie auf der L 3460 in Richtung Lilienthalstraße hinter dem Taxi auf der linken Fahrspur unterwegs. Plötzlich hatte das vorausfahrende Taxi trotz durchgezogener Linie gewendet, um in Richtung “Großer Kreisel” zurückzufahren. Durch das unvermittelte Wendemanöver mussten die Fahrer des nachfolgenden Mercedes Vito und des dahinterfahrenden Hyundai abbremsen, was beiden noch gelang.

Die 23-jährige Frau am Steuer des nachfolgenden Audi konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Hyundai auf, der wiederum auf den vorausfahrenden Mercedes aufgeschoben wurde. An den drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Hyundai und der Audi mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Von dem weißen Taxi, bei dem es sich um einen Kombi gehandelt haben soll, fehlt bislang jede Spur.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den mutmaßlichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

5 Autos im Wacholderweg aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke (ots) – Unbekannte haben in der vergangenen Nacht im Wacholderweg in Kassel mehrere Pkw aufgebrochen und dabei einen Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro angerichtet. Fünf betroffene Autobesitzer haben sich am heutigen Dienstagmorgen 0712.2021 bei der Polizei gemeldet und Anzeige erstattet. Aus den Fahrzeugen erbeuteten die Täter vorgefundene Geldbörsen, Fahrzeugpapiere, eine Sporttasche und weitere Gegenstände. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord berichten, hatten die Auto-Aufbrecher in der Zeit zwischen Montagabend um 22:30 Uhr und Dienstagmorgen um 06:30 Uhr agiert. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen sie an einem Mercedes, einem Renault, einem Audi und zwei Autos des Herstellers Seat jeweils eine Scheibe ein und durchsuchten die Fahrzeuge anschließend nach Wertsachen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Auto-Aufbrüchen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

Versteckter GPS-Tracker führt nach zweifachem Brennholzdiebstahl auf Spur des Täters

Fuldatal (ots) – Dem Einfallsreichtum eines Mannes aus Fuldatal, dem zweimal Brennholz von seinem Grundstück in der Feldgemarkung bei Simmershausen gestohlen wurde, ist es zu verdanken, dass der mutmaßliche Täter nunmehr ermittelt und das Diebesgut aufgefunden werden konnte.

Zunächst war es am vergangenen Montagabend zum Diebstahl von rund einem Raummeter Brennholz von dem Grundstück des 53-jährigen Fuldatalers gekommen. Was der Dieb nicht wissen konnte: Eine vom Besitzer installierte Videokamera zeichnete auf, wie er das Brennholz in einen angekoppelten Autoanhänger lud und mit der Beute davonfuhr. Da der Holzbesitzer den aufgezeichneten Dieb nicht kannte und die Kennzeichen der Fahrzeuge nicht erkennbar waren, hatte er eine andere pfiffige Idee, um sich vor einem erneuten Diebstahl zu schützen:

An einem Holzstück des restlichen Raummeters auf den Grundstück brachte er einen versteckten GPS-Tracker an, der in diesem kuriosen Fall schließlich auf die Spur des Täters führte. Denn genau eine Woche nach der ersten Tat kehrte der Dieb am gestrigen Montagabend zum Tatort zurück und lud das restliche Brennholz in seinen Anhänger. Der Besitzer wurde durch einen Alarm auf seinem Handy über den Diebstahl und den aktuellen Standort des GPS-Trackers informiert, woraufhin er sofort die Polizei alarmierte.

Das Signal des Senders führte die Streife des Polizeireviers Nord schließlich gemeinsam mit dem 53-Jährigen zu einem Haus in Fuldatal, vor dem die Polizisten in dem abgestellten Autoanhänger unter einer Abdeckplane das zuvor gestohlene Brennholz fanden. Überrascht dürfte auch der 45 Jahre alte mutmaßliche Täter gewesen sein, als die Polizisten bei ihm klingelten und ihn mit dem Diebstahl konfrontierten.

Angesichts der Beweise räumte er die Wegnahmen zwar ein, er sei aber davon ausgegangen, dass das Brennholz herrenlos und geringwertig sei. Da das Diebesgut mit 200 Euro keinesfalls von geringem Wert war, muss sich der 45-Jährige nun wegen zweifachen Diebstahls verantworten.

Scheiben klirrten am Bahnhof Obersuhl

Wildeck-Obersuhl (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) (ots) – Bislang Unbekannte zerstörten mehrere Glasscheiben am Bahnhaltepunkt in Wildeck-Obersuhl. Insgesamt gingen 4 große Glasscheiben zu Bruch. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Ein Bahnmitarbeiter hatte den Schaden gestern Morgen (6.12.; 9 Uhr) entdeckt und Strafanzeige bei der Bundespolizei in Kassel erstattet.

Tatverdächtige trugen FFP2-Schutzmasken und Kapuzen. Nach ersten Ermittlungen soll eine Gruppe Jugendlicher für die Tat verantwortlich sein. Alle hätten FFP2-Schutzmasken und Kapuzen getragen. Die noch Unbekannten sollen von Bahnsteig 2 aus mit Schottersteinen auf die Scheiben geworfen haben.

Sachdienliche Hinweise erbeten. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

