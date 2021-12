Vandalismus in Mehrfamilienhaus

Hochheim am Main (ots)-(fh) – Am Montagabend 06.12.2021 haben 3 Jugendliche in einem Mehrfamilienhaus in der Herderstraße in Hochheim eine Spur der Verwüstung hinterlassen und Inventar beschädigt. Gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei zu dem Wohnkomplex gerufen, da sich dort die besagte Gruppe an der Einrichtung ausgelassen hätte und es bereits zu Sachbeschädigungen gekommen sei.

Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflohen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Täter im Treppenhaus und in den Fluren Mobiliar beschädigt hatten. Weiterhin hatten sich die Vandalen einen Feuerlöscher zu Nutze gemacht und den Inhalt im Keller verteilt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Bei den Tätern soll es sich ersten Ermittlungen zufolge um 3 männliche Jugendliche im Alter von 16-18 Jahren gehandelt haben. Ein Jugendlicher sei etwa 185 cm groß, die beiden anderen deutlich kleiner. Alle 3 seien dunkel und mit Jogginghosen bekleidet gewesen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Abgestellter Pkw beschädigt

Eschborn, Bremer Straße, Sonntag, 05.12.2021, 18:30 Uhr bis Montag, 06.12.2021, 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten Unbekannte in Eschborn ein geparktes Fahrzeug. Die bislang unbekannten Täter suchten in der Bremer Straße einen grauen Mercedes C180 auf und beschädigten die Reifen des Fahrzeugs mithilfe eines spitzen Gegenstandes. Im Anschluss an die Sachbeschädigung flüchteten die Unbekannten davon. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kelkheim-Eppenhain, Am Buchwald, Montag, 06.12.2021, 13:00 Uhr bis 21:30 Uhr

(fh)Im Laufe des Montags wurde ein geparktes Fahrzeug in Kelkheim-Eppenhain angefahren und erheblich beschädigt. Die unfallverursachende Person flüchtete daraufhin. Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 21:30 Uhr parkte ein silberner Van des Herstellers “Opel” auf einem Parkplatz in der Straße “Am Buchwald”. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr auf dem Parkplatz an dem Opel vorbei und stieß augenscheinlich gegen die Beifahrerseite. Hierbei wurde die Seite stark eingedrückt und beschädigt. Es entstand Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Der Unfallverursacher, oder die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 entgegen.

