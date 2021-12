Mehrere Haustiere mit Vergiftungserscheinungen

Romrod (ots) – Wie bereits am 07.11.2021 berichtet, meldeten sich an jenem Sonntagvormittag mehrere Besitzer von Katzen und Hunden aus dem Bereich Romrod bei der Polizeistation Alsfeld und gaben an, dass ihre Haustiere Vergiftungserscheinungen aufwiesen beziehungsweise bereits daran verstorben sind.

Rückstände von Pflanzenschutzmittel gefunden

Durch die Polizei wurden umgehend entsprechende Warnhinweise veranlasst und zusammen mit der Staatsanwaltschaft Gießen strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Hierzu standen die ermittelnden Behörden im stetigen und engen Austausch mit dem Veterinäramt des Vogelsbergkreises. Von den betroffenen Tieren wurden Proben entnommen und in einem Fachlabor untersucht. Die entsprechenden Untersuchungsergebnisse liegen nun vor. In den Proben wurden Rückstände eines stark toxischen Pflanzenschutzmittels vorgefunden. Wie genau die Haustiere diese Substanz aufnahmen ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil weiterer Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die diesbezüglich Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Alsfelder Polizeistation unter 06631 / 974 – 0 in Verbindung zu setzen.

Ursprungsmeldung:

Am Sonntagvormittag 07.11.2021 meldeten sich mehrere Besitzer von Katzen und Hunden aus dem Bereich Romrod bei der Polizeistation Alsfeld, die angaben, dass ihre Haustiere Vergiftungserscheinungen aufwiesen bzw. daran verstorben sind. In allen bisher bekannten Sachverhalten waren die Tiere zwischen Freitag 06.11.2021, und Samstag 07.11.2021 im Bereich entlang der “Antreff” auf dem dortigen Weg parallel zur “Neuen Straße” unterwegs und nahmen eine offenbar giftige Substanz auf.

Nachdem die Tiere entsprechende Vergiftungserscheinungen zeigten, wurden sie durch Tierärzte behandelt, wobei in mindestens 2 Fällen (ein Hund und eine Katze) nichts mehr für die Haustiere getan werden konnte und diese verstarben. Durch die Polizei wurden umgehend entsprechende Warnhinweise veranlasst und strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, in die auch das Veterinäramt des Vogelsbergkreises und die Staatsanwaltschaft Gießen mit einbezogen wurden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Personen, die Angaben zu den geschilderten Vorfällen machen können. Diese Personen werden gebeten, sich mit der Alsfelder Polizeistation unter 06631/974-0 in Verbindung zu setzen.

Zwei Spaziergänger bedroht

Fulda (ots) – Am Samstagnachmittag 04.12.21 gegen 16.45 Uhr, sollen 2 Spaziergänger von einem Unbekannten bedroht worden sein. Ein 32-Jähriger und eine 24-Jährige aus Fulda gingen im Bereich der Niesiger Straße mit ihren Hunden Gassi. Beim Aufeinandertreffen mit einem Unbekannten, der in Begleitung einer kleinen, kräftigen Bulldogge mit weiß-braunem Fell gewesen sein soll, sei es zunächst zu einem Streitgespräch gekommen.

Der Unbekannte soll dann vorübergehend seiner Wege gegangen und etwa 20 Minuten später wieder ohne Hund an der gleichen Örtlichkeit aufgetaucht sein. Der Mann habe dann einen nicht bekannten Gegenstand in Richtung der Fuldaer gehalten, bei dem es sich möglicherweise um eine Schreckschusspistole gehandelt habe. Kurz darauf sei es zu einem lauten Knall gekommen, woraufhin die beiden Bedrohten die Flucht ergriffen hätten.

Die Geschädigten beschrieben den unbekannten Mann als circa 55 Jahre alt, osteuropäischen Aussehens, mit kräftiger Statur, hellbraunen, kurzen Haaren und dunkler Kleidung.

Die Polizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Plane von Lkw aufgeschlitzt

Fulda (ots) – Unbekannte schlitzten am Sonntag 05.12.21 auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße “Aschenbergplatz” im Ortsteil Horas die Plane eines Lkw auf. Der 32-jährige Fahrer hatte sich zwischen 1 Uhr und 12 Uhr in seinem Fahrzeug schlafen gelegt. In diesem Zeitraum beschädigten die Täter unbemerkt die Abdeckung des Anhängers.

Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen – Festnahmen

Kalbach/Fulda (ots) – Nach einem Pkw-Diebstahl in der Eichwiesstraße in Mittelkalbach in der Nacht auf Mittwoch (24.11.), nahm die Polizei Fulda am frühen Donnerstagmorgen (25.11.) in Istergiesel zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 2.30 Uhr meldete sich ein Anwohner aus Istergiesel bei der Polizei und gab den Hinweis auf einen Pkw mit laufendem Motor im Bereich Istergiesel. Vor Ort fanden Beamtinnen und Beamte den am Mittwoch entwendeten Kuga, ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad sowie weitere Autos, bei denen die Türen offenstanden, vor. In unmittelbarer Nähe nahm die Polizei kurze Zeit später einen 19-Jährigen aus Hünfeld und einen 16-Jährigen aus der Gemeinde Neuhof fest.

Die Kriminalpolizei Fulda führt die entsprechenden Ermittlungen. Hierbei konnte der Verdacht begründet werden, dass der 16-Jährige für die Autoaufbrüche am frühen Donnerstagmorgen und dem damit verbundenen Diebstahl von circa 100 Euro verantwortlich ist. Zudem steht im Raum, dass er zwei Fahrräder unbefugt in Gebrauch genommen hat, die mittlerweile wieder aufgefunden und an ihre rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden konnten. Dem 16-Jährigen wird außerdem der tags zuvor in Mittelkalbach begangene Diebstahl des Kuga vorgeworfen. Nach dem Auto-Diebstahl soll der Neuhofer gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen, einem 17-jährigen Petersberger, am Mittwochmorgen (24.11.), gegen 8.20 Uhr, einen Tankbetrug in Neuhof begangen haben.

Alle drei Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des Pkw-Diebstahls und des unbefugten Gebrauchs von Kfz verantworten. Gegen den 17-Jährigen aus Petersberg sowie gegen den 16-Jährigen aus Neuhof wird außerdem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Tankbetrugs ermittelt. Zudem müssen die weiteren Ermittlungen klären, ob der Diebstahl von Bargeld aus einem Auto in Istergiesel dem 16-Jährigen zugerechnet werden kann.

Die jungen Männer im Alter von 17 und 19 Jahren wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Der 16-Jährige wurde wegen zurückliegenden Verstößen dem zuständigen Jugendrichter beim Amtsgericht Fulda vorgeführt, der einen zweiwöchigen Jugendarrest verhängte.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Baustellencontainer

Kirchheim – Eine Baustelle neben der A7 im Bereich des Kirchheimer Dreiecks wurde in der Zeit von Samstag (04.12.) bis Montagmorgen (06.12.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten dortige Baucontainer auf und entwendeten hieraus diverse Werkzeuge und Baumaterialien. Zum Sachschaden und der Höhe des Diebesguts liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Rotenburg a.d. Fulda – Unbekannte brachen am Montag (06.12.), in der Zeit zwischen 7 Uhr und 17:15 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breitenstraße ein. Durch Aufhebeln der Eingangstür gelangten die Einbrecher in die Wohnräume, aus denen sie Bargeld entwendeten. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall beim Abbiegen

Bad Hersfeld – Am Donnerstag (18.11.), gegen 12 Uhr, befuhr eine 77-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Kiefernallee in Richtung Fichtenweg. Zeitgleich bog ein 82-jähriger Mann aus Bad Hersfeld an der Einmündung der Straße Douglasienweg in die Kiefernallee ein. Dabei kollidierte er mit der vorfahrtsberechtigten 77-Jährigen. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld- Am Freitag (03.12.), in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11 Uhr, stand ein grauer Audi S6, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts in Richtung der Max-Becker-Straße geparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr den selbigen Parkplatz und beschädigte den Audi vermutlich beim Einparken. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am Montag (06.12.), in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr, parkte eine 63-jährige Pkw-Fahrerin ihren grauen Ford B-Max ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Riss in der hinteren linken Stoßstange fest. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht

Bad Hersfeld- Am Montag (06.12.), in der Zeit von 7:45 Uhr bis 13:15 Uhr, parkte eine 42-jährige Pkw-Fahrerin ihren weißen Mitsubishi Outlander ordnungsgemäß auf dem Parkdeck eines Parkhauses in der Dippelstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie im Bereich des hinteren, linken Stoßfängers Beschädigungen in Form von Kratzern und Verformungen. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte ihr Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Alleinunfall

Niederaula – Am Montag (06.12.), gegen 11:15 Uhr, befuhr eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula die Ringstraße vom Lerchenweg aus kommend in Richtung Eschenweg. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug der Frau aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach das Auto zwei Zaunelemente und kam unmittelbar vor der Wasserkante eines dort befindlichen Teichs zum Stillstand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Schutzplanke beschädigt

Schotten § In der Zeit vom 26. November bis zum 03. Dezember wurde auf der Landesstraße 3305 die Schutzplanke beschädigt. Offensichtlich befuhr ein Fahrzeug die Landesstraße aus Richtung Schotten herkommend in Richtung Hoherodskopf. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort befindliche Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anhand der vorgefundenen Fahrzeugteile, müsste es sich bei dem Wagen des Unfallverursachers um einen dunkelgrauen Pkw der Marke VW handeln. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 oder 06044-989090. An der Schutzplanke entstand Sachschaden von 1.400 EUR.

In Straßengraben gerutscht

Schotten § Am 30. November gegen 06:00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Polo die Landesstraße vom Hoherodskopf herkommend in Richtung Rudingshain. Im dortigen Kurvenbereich (Serpentinen) verlor der 24-jährige auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte nach recht in den dortigen Straßengraben. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen (Kurvenleittafel). Bei dem Unfall blieb der 24-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von 800 EUR.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Alsfeld – Zwei Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen (07.12.), gegen 0:20 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Altenburger Straße einzubrechen. Noch während die beiden Täter an der Tür hebelten, stellte ein Bewohner den versuchten Einbruch fest und sprach die Personen an. Die Einbrecher flüchteten daraufhin fußläufig in unbekannte Richtung. An der Tür entstand Sachschaden von circa 400 Euro.

Die beiden Täter können als männlich, circa 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß beschrieben werden. Zur Tatzeit trugen sie dunkle Kleidung.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Fulda (ots) – 7.000 Euro Gesamtschaden und eine leichtverletzte Person, dies ist die Bilanz eines Auffahrunfalles am Montagnachmittag 06.12.2021 in der Bardostraße in Fulda. Gegen 17.15 Uhr befuhr der 46-jährige Fahrer eines VW Golf die Bardostraße stadtauswärts und musste verkehrsbedingt abbremsen.

Während der nachfolgende 30-jährige Fahrer eines VW Golf entsprechend sein Fahrzeug ebenfalls abbremste, erfasste ein nachfolgender 58-jähriger Seat-Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Golf auf, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf den vorausfahrenden Wagen gestoßen wurde. Hierdurch entstand an allen Fahrzeugen Sachschaden. Durch das Unfallgeschehen wurde der Fahrer des mittleren Fahrzeuges zudem leicht verletzt und in der Folge ins Klinikum Fulda verbracht.

