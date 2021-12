Landau (ots) – “In Griechenland sei es günstig einen Führerschein zu bekommen.” Weil er diesen Rat befolgte, reiste ein 29-jähriger nach Griechenland und fragte dort in einer Shisha Bar nach einem Führerschein. 6 Fahrstunden, eine kleine Prüfung und einen Fragebogen später, erhielt der 29-Jährige eigenen Angaben zufolge für insgesamt 400 Euro seinen Führerschein.

In der Nacht von Montag 06.12.2021 auf Dienstag 07.12.2021 geriet er nun in Landau in eine Verkehrskontrolle und die Beamten stellten fest, dass der Führerschein gefälscht sein dürfte. Gegen den 29-Jährigen wurde deshalb ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und wird zur weiteren Überprüfung an das Landeskriminalamt geschickt.