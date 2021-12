Neustadt: Fahrzeug in Metzgergasse festgefahren

Neustadt an der Weinstraße – Zu einem nichtalltäglichen Einsatz wurde die Feuerwehr am frühen „Nikolausabend“ (06.12.2021) um 19:24 Uhr in die Metzgergasse in der Innenstadt alarmiert.

In dieser engen Gasse, welche von der Kunigundenstraße auf dem Marktplatz führt, hatte sich eine PKW-Fahrerin mit ihrem Mercedes festgefahren. Kurz vor der Einmündung auf dem Marktplatz stand die Fahrerin vor einem Sperrpoller. Ein Zurücksetzen Richtung Kunigundenstraße war aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich. Da der Poller nicht mit einem Dreikantschlüssel zu öffnen war, forderte die Polizei die Unterstützung der Feuerwehr nach. Da auch für die Einsatzkräfte der Poller mit einfachen Hilfsmitteln nicht zu knacken war kam hydraulisches Rettungsgerät zum Einsatz. Nachdem die kleinen Pflastersteine um den Sockel des Pollers entfernt waren, konnte dieser mit einem hydraulischen Spreitzer herausgedrückt werden. Danach konnte der Mercedes problemlos aus der Gasse herausfahren. Was die ortskundige Fahrerin dazu verleitete in die enge Metzgergasse einzufahren, was schon sehr schwierig ist, konnte noch nicht geklärt werden.

Im Einsatz standen die Polizei mit einem Funkstreifenwagen, die Feuerwehr mit drei Einsatzfahrzeugen und 15 Einsatzkräften sowie der Bereitschaftsdienst des städtischen Bauhofes. Da wegen der aktuellen Coronalage kein Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz stadtfindet konnte die Einsatzstelle problemlos erreicht werden.