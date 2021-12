Ludwigshafen: Stadtnotizen 07.12.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Neues Angebot des Café Klick: „PC & Smartphone Sorgentelefon“ für ältere Menschen

Im Zuge der erneuten Schließung der Seniorentreffs der Stadt Ludwigshafen aufgrund der Corona-Pandemie musste auch das Café Klick seine Präsenzkurse zum 29. November 2021 einstellen. Um weiterhin für die Senioren und ihre Fragen rund um PC und Smartphone da sein zu können, haben die Ehrenamtlichen des Cafés Klick ein „PC & Smartphone Sorgentelefon“ eingerichtet. Ab Donnerstag, 9. Dezember 2021, erreichen Interessierte die Ehrenamtlichen dort donnerstags von 15 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0621 678409. Die Beratung ist kostenfrei. Außerdem finden Kurse des Café Klick nun wieder online statt. Informationen dazu gibt es bei Lena Weber von der Abteilung Seniorenförderung der Stadtverwaltung, Telefon 0621 504-2699.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Südliche Innenstadt

Die Sprechstunde des Ortsvorstehers der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller, Westendstraße 22, findet am Donnerstag, 16. Dezember 2021, 16 bis 17 Uhr statt.

Ortsvorsteherbüro Ruchheim geschlossen

Das Ortsvorsteherbüro Ruchheim, Schlossstraße 1, ist in der Zeit von Montag, 20. Dezember 2021 bis einschließlich Montag, 3. Dezember 2022, geschlossen.

„Lustprinzip“: Lesung mit Rebekka Kricheldorf im Ernst-Bloch-Zentrum

In der Reihe „Autorinnen und Autoren im Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, liest am Dienstag, 14. Dezember 2021 um 18 Uhr Rebekka Kricheldorf aus ihrem im Februar 2021 erschienen Roman „Lustprinzip“. Die Handlung des Romans thematisiert ein bewegtes Leben im Berlin der späten Neunziger Jahre. „Lustprinzip“ ist das Romandebüt der vielgespielten Theaterautorin. In ihrer Lesung präsentiert sie Auszüge aus ihrem Roman sowie Passagen aus zwei Theaterstücken „Rosa & Blanca“ und „Das blaue Licht/Dienen“, die sich mit grimmschen Märchen auseinandersetzen.

Rebekka Kricheldorf, 1974 in Freiburg im Breisgau geboren, studierte Romanistik an der Humboldt-Universität Berlin und Szenisches Schreiben an der Hochschule der Künste Berlin. 2009 bis 2011 war sie Dramaturgin und Hausautorin am Theaterhaus Jena. 2019 hatte sie die 8. Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik inne. Sie schrieb zahlreiche Auftragswerke für verschiedenste Theater, beispielsweise das Staatstheater Kassel, das Deutsche Theater Göttingen und das Deutsche Theater Berlin. Im Jahr 2021 ist sie Stipendiatin des Künstlerhauses Edenkoben. Auch deshalb wird die Veranstaltung in Kooperation mit dem Künstlerhaus Edenkoben organisiert.

Im Anschluss an die Lesung wird ein Dialog mit Hans Thill über die Entstehung von Rebekka Kricheldorfs Texten stattfinden. Der Literaturexperte Thill ist als renommierter Lyriker und Übersetzer bekannt. Er war Mitbegründer des Verlags „Das Wunderhorn“. Seit 2010 ist er Künstlerischer Leiter des Künstlerhauses Edenkoben.

Für die Veranstaltung gilt die 2Gplus-Regelung. Zutritt haben nur geimpfte und genesene Personen mit einem gültigen Test. Von der Testpflicht ausgenommen sind Personen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben. Die Veranstaltung unterliegt zudem den zum Veranstaltungstermin aktuell gültigen Hygienevorschriften. Diese können auf der Homepage des Ernst-Bloch-Zentrums (www.bloch.de) sowie unter https://corona.rlp.de eingesehen werden. Eine vorherige Anmeldung unter E-Mail anmeldung@bloch.de oder telefonisch unter 0621 504-2202 wird empfohlen. Das Ernst-Bloch-Zentrum ist dazu verpflichtet, eine lückenlose Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten, weshalb die Erfassung personenbezogener Daten erforderlich ist.

Der Eintritt kostet 5, ermäßigt 2,50 Euro.

„Nur ein kleiner Piks, aber eine große Hilfe für die Menschheit“ – Impfen und schützen gegen Delta und Omikron

Im Rahmen der nationalen Impf-Kampagne betreiben die rheinland-pfälzischen Oberzentren erneut kommunale Impfzentren und sie werben für eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung gegen die Covid-Pandemie. Ludwighafens OB Jutta Steinruck sowie ihre vier Amtskollegen Michael Ebling (Mainz), David Langner (Koblenz), Wolfram Leibe (Trier) und Klaus Weichel (Kaiserslautern) appellieren gemeinsam für die (Auffrischungs-)Impfung:

„Wir bitten alle Impfberechtigten, ihr ganz persönliches Angebot für ihre kostenfreien Schutz-Impfungen wahrzunehmen und sich sowie ihre Mitmenschen gegen Delta und Omikron zu schützen. Wir wollen und wir können das Sterben nicht akzeptieren, denn es gibt ein wirkungsvolles Mittel gegen dieses Leiden: Die zugelassenen Impfstoffe haben eine sehr gute Schutz-Wirkung und sie verhindern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schwerwiegende Covid-Erkrankungen. In unseren Impfzentren stehen Ärztinnen und Ärzte bereit, um ihre Fragen zur Impfung gegen das Covid-Virus zu beantworten – niemand wird geimpft, ohne zuvor über die Impfstoffe medizinisch beraten zu werden. Selbstverständlich können sich die Menschen dort nach dem ärztlichen Rat anschließend auch direkt oder zu einem späteren Zeitpunkt impfen lassen. Gemeinsam sind wir alle als Gesellschaft gefordert, diese vierte Welle zu brechen. Nur zusammen werden wir diese Situation bewältigen. Impfen und schützen wir uns also gegen Delta und Omikron. Jede einzelne Impfung zählt und hilft dabei, die Anzahl weiterer Infektionen zu reduzieren. Deshalb kommt es auf jede einzelne Bürgerin und jeden einzelnen Bürger an: Machen Sie bitte jetzt mit – schützen Sie sich selbst und schützen Sie unsere Mitmenschen. Es ist nur ein kleiner Piks, aber eine große Hilfe für die Menschheit.“