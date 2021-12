Kaiserslautern- Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Simgen ist neuer Chefarzt der Klinik für Neuroradiologie am Westpfalz-Klinikum.

Der 37-jährige Facharzt für Radiologie mit der Schwerpunktbezeichnung Neuroradiologie folgt Prof. Dr. med. André Kemmling, der einen Ruf ans Universitätsklinikum Marburg erhalten hat. Zuletzt war Dr. Simgen als Oberarzt an der Universität des Saarlandes in Homburg und in dieser Tätigkeit auch schon in Kooperation für das Westpfalz-Klinikum tätig.

„Der großartige Aufbau und die Entwicklung der Neuroradiologie und des Neurozentrums am Westpfalz-Klinikum sowie auch ein Stück weit der richtige Zeitpunkt, haben mich dann dazu bewegt, einen Wechsel anzustreben. Die Möglichkeit, die Patientenversorgung in der Heimat aktiv und effektiv im neuroradiologischen Bereich mitgestalten zu können, freut mich besonders“,

sagt der gebürtige Pfälzer.

Die Neuroradiologie ist für ihn zur Leidenschaft geworden.

„Sie ist immer noch ein sehr junges Fachgebiet mit viel Dynamik und innovativen Entwicklungen, vor allem im therapeutischen Bereich, wofür mein Herz besonders schlägt“,

sagt Dr. Simgen. Die Möglichkeit, Patienten zu helfen und sie zum Beispiel durch die akute Behandlung eines Schlaganfalles oder einer Hirnblutung vor schweren Einschränkungen zu bewahren, motiviert den Mediziner täglich neu.

Um sowohl im Notfall als auch bei Elektiv-Patienten eine vollumfängliche Versorgung gewährleisten zu können, erachtet Dr. Simgen die enge Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Kliniken für Neurologie, Neurochirurgie, Gefäßchirurgie und Anästhesie als unerlässlich. Die Aufgabe der Neuroradiologie sieht er darin, als zentrales Verbindungsglied zwischen den einzelnen Kliniken des Neurozentrums zu fungieren, das 2019 am Westpfalz-Klinikum etabliert wurde, so der neue Chefarzt.