Karlsruhe: Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis zum Auftakt der World Indoor Tour Gold in Karlsruhe

Deutschlands Top-Stabhochspringer am Start / Stars in 12 Disziplinen / Ticketvorverkauf startet am Mittwoch / World Indoor Tour Gold weltweit in über 36 Ländern / Meeting zwei Stunden live im SWR-Stream

Karlsruhe – Zahlreiche Olympiasieger, Welt- und Europameister sowie Medaillengewinner internationaler Meisterschaften hat das INIT INDOOR MEETING Karlsruhe in seiner 38-jährigen Geschichte erlebt. Nun kommt ein weiteres Highlight dazu, denn mit dem Stabhochsprung-Weltrekordhalter im Freien und in der Halle, Armand Duplantis, hat „der Überflieger“ der Stabhochsprung-Szene seinen Start beim INIT INDOOR MEETING Karlsruhe am 28. Januar 2022 zugesagt.

„Ich freue mich riesig auf Karlsruhe und das Meeting. Die Hallensaison ist sehr wichtig für mich, auch im Hinblick auf die Vorbereitung für den Sommer“, sagt Duplantis im Rahmen einer Pressekonferenz virtuell zugeschaltet aus den USA. „Ich war bislang noch nie in Karlsruhe, habe aber bereits von vielen meiner Kollegen von diesem großartigen Meeting gehört. Wenn bislang noch niemand die 6 Meter in Karlsruhe gesprungen ist, dann wird es Zeit. Und das möchte ich sein“, so Duplantis weiter.

Dass Duplantis bereits in seinen jungen Jahren zu den besten seines Fachs gehört, hat er schon bewiesen. 2020 war wohl das Jahr in Duplantis´ Karriere. Anfang Februar steigerte er seine persönliche Hallenbestleistung auf 6,00 Meter. Nur vier Tage später war diese schon wieder Geschichte. Im Rahmen der World Indoor Tour stellte er im polnischen Torun mit übersprungenen 6,17 Meter den sieben Jahre alten Weltrekord von Renaud Lavillenie ein. Am 15. Februar verbesserte er in Glasgow seinen eigenen Weltrekord gar auf 6,18 Meter. Und auch der Freiluft-Weltrekord ließ nicht lange auf sich warten. 26 Jahre hatte dieser Rekord von Sergej Bubka Bestand, seit dem 17. September steht auch Duplantis Name ganz oben auf der Bestenliste, nachdem er beim Diamond-League-Meeting in Rom 6,15 Meter übersprang.

Starkes Deutsches Teilnehmerfeld mit Zernikel, Lita Baehre und Blech

Zu ihm gesellt sich mit Oleg Zernikel, Bo Kanda Lita Baehre und Torben Blech das Podium der Deutschen Hallenmeisterschaften 2021 und damit ein ganz starkes deutsches Teilnehmerfeld beim INIT INDOOR MEETING Karlsruhe 2022. „Ich freue mich sehr, dass wir neben Armand als absoluten Top-Athleten auch die drei deutschen Top-Springer mit am Start haben“, zeigt sich Sportdirektor Alain Blondel mit den bisherigen Zusagen zufrieden. Im Februar siegte Torben Blech vom TSV Bayer 04 Leverkusen mit übersprungenen 5,72 Meter vor seinem Vereinskollegen Bo Kanda Lita Baehre und Oleg Zernikel vom ASV Landau. Besser machte es Zernikel bei den Freiluftmeisterschaften im Juni dieses Jahres in Braunschweig. Mit persönlicher Bestleistung von 5,80 Meter sicherte er sich an diesem Tag nicht nur den Meistertitel, sondern auch das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio, bei denen unter anderem auch Lita Baehre und Blech am Start waren. Damit kommt es am 28. Januar 2022 in Karlsruhe zu einem Wiedersehen der Olympia-Teilnehmer.

Leichtathletik-Stars in 12 Disziplinen am Start

Neben einem stark besetzten Stabhochsprung-Feld dürfen sich die INIT INDOOR MEETING-Fans auch auf weitere Spitzen-Leichtathletik freuen. Die Frauen werden im Rahmen der World Indoor Tour Gold über die 60 Meter Hürden, 400 Meter, 1.500 Meter sowie im Hochsprung an den Start gehen. Als Zusatzdisziplin wird es die 60 und 800 Meter geben. Die Männer werden im Rahmen der Tour über die 800 und 3.000 Meter sowie im Stab- und Dreisprung um Punkte für den Gesamtsieg kämpfen. Als Zusatzdisziplinen darf sich das Publikum auf die 60 Meter Hürden und Weitsprung freuen.

Meeting wird weltweit und national übertragen

Karlsruhe und das INIT INDOOR MEETING gehört als Teil der World Indoor Tour Gold zur Champions League der Leichtathletik. In insgesamt 36 Länder werden die Wettkämpfe der Tour übertragen und damit millionenfach an den TV-Geräten zu sehen sein. In Deutschland überträgt der SWR das INIT INDOOR MEETING Karlsruhe von 20 bis 22 Uhr live im Stream. Zudem wird das Meeting auch über die Webseite des Weltverbandes World Athletics zu sehen sein. Regional wird das Meeting zudem bei Baden TV als Zusammenfassung übertragen.

Begrenztes Ticket-Kontingent ab Mittwoch im Verkauf

Ursprünglich sollte der Ticket-Vorverkauf für das INDOOR MEETING Karlsruhe am Nikolaustag starten. Dann sollten eigentlich rund 3.000 Tickets in den Verkauf gehen. Auf Grund der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die am vergangenen Samstag in Kraft getreten ist, sind Stand heute 750 Besucherinnen und Besucher erlaubt. „Wir geben unser Bestes, um den Athletinnen und Athleten auch mit begrenzter Zuschauerzahl eine tolle Wettkampfatmosphäre zu bieten“, sagt Martin Wacker, Meetingdirektor und Geschäftsführer der ausrichtenden Karlsruhe Marketing und Event GmbH. „Wir müssen vernünftig agieren und uns den Einschränkungen der Pandemie beugen. Wir hoffen aber auf eine Entwicklung, so dass wir, je nachdem wie sich die Situation entwickelt, noch weitere Kontingente nachschieben können“, so Wacker weiter.

Da rund 250 der 750 Tickets für treue Partner und Sponsoren reserviert sind, gehen am Mittwoch, 8. Dezember ab 8:00 Uhr, insgesamt 500 Tickets in den freien Verkauf. Diese werden online über Ticketmaster erhältlich sein. Tickets der Kategorie Sitzplätze kosten 39,50 Euro, ermäßigt 29,50 Euro. Zudem werden in der Messehalle erstmals auch Stehplätze verfügbar sein, diese kosten 19,50 Euro. Erhältlich sind die Tickets auch im Schaufenster Karlsruhe in der Tourist-Information (Kaiserstraße 72-74, 76133 Karlsruhe) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Karlsruhe und das INIT INDOOR MEETING werden am 28. Januar 2022 der Auftakt der World Indoor Tour Gold sein. Damit zählt Karlsruhe als Leichtathletik-Standort auch 2022 zu den insgesamt sieben Meetings mit Gold-Status – der höchsten Kategorie, in welche ein Hallen-Meeting eingestuft werden kann. Im kommenden Jahr kehren auch die beiden Meetings in New York (USA, 13. Februar) und Birmingham (GBR, 19. Februar), die im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, zurück in den Kalender. Außerdem macht die Tour Station in Boston (USA, 6. Februar), Liévin (FRA, 17. Februar), Torun (POL, 22. Februar) und Madrid (SPA, 2. März).

Weitere Informationen rund um das INIT INDOOR MEETING Karlsruhe finden Sie unter www.meeting-karlsruhe.de sowie auf in den sozialen Netzwerken des Meetings.

Stationen der World Indoor Tour Gold 2022:

28.01.2022:

INIT INDOOR MEETING Karlsruhe (Karlsruhe, GER)

29.01.2022:

Millrose Games (New York, USA)

06.02.2022:

New Balance Indoor Grand Prix (Boston, USA)

17.02.2022:

Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais (Liévin, FRA)

19.02.2022:

Müller Indoor Grand Prix (Birmingham, GBR)

22.02.2022:

Copernicus Cup (Torun, POL)

02.03.2022:

Villa de Madrid (Madrid, ESP)