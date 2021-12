Weihnachtsbaumdieb festgenommen

Kirchheimbolanden (ots) – In der Nacht zum Sonntag wurden die Kirchheimbolander Beamten über einen Einbruch in einen Baumarkt informiert. Bei der Durchsuchung des Geländes, bei der auch ein Polizeihund eingesetzt wurde, konnte der Hund hinter einem Brunnen liegend den Täter aufspüren.

Der alkoholisierte Täter wurde festgenommen. Er gab an, lediglich einen Weihnachtsbaum stehlen zu wollen. Zugang zum Gelände verschaffte er sich, indem er den 2 m hohen Zaun überstieg.

Gefälschte Impfdokumente

Bad Kreuznach (ots) – Seit Ende November führt die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit gefälschten Impfdokumenten. Bei einem Beschuldigten aus Bad Kreuznach konnten zwei gefälschte Impfausweise und weitere Blankett-Impfausweise im unteren dreistelligen Bereich sichergestellt werden, bevor sie in den Rechtsverkehr gelangen konnten.

Am 01.12.2021 vollstreckte die Kriminalinspektion Bad Kreuznach in den Landkreisen Bad Kreuznach und Mainz-Bingen Durchsuchungsbeschlüsse bei mehreren Personen. Im Rahmen der Durchsuchungen wurden fünf gefälschte Impfausweise sowie digitale Speichermedien sichergestellt, welche den Verdacht erhärteten. Gegen die Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach.

PKW-Fahrer mit über 1,36 Promille angetroffen

A61/Stromberg (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 33-jährigen PKW-Fahrer Alkoholeinfluss fest. Die Polizisten kontrollierten den 33-Jährigen am 4.12.2021 gegen 18:55 Uhr in Stromberg, nachdem sie ihn von der Autobahn gelotst hatten.

Ein durchgeführter Alkotest ergab bei dem Mann einen Wert von ca. 1,36 Promille. Hierauf wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Dem Mann droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie der Verlust der Fahrerlaubnis.

Zu schnell und unter Drogeneinfluss in die Ausfahrt

A 61/Waldlaubersheim (ots) – Zu schnell in die Ausfahrt Waldlaubersheim fuhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer am 5.12.2021 gegen 18:10 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz. Dort kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Dunkelheit und nasser Fahrbahn in der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und beschädigte dort zwei Leitpfosten.

Anschließend kollidierte der 38-Jährige mit dem entgegenkommenden PKW einer 42-jährigen Frau, die gerade die Auffahrt befuhr um auf die A 61 aufzufahren. Dabei wurde die Frau durch den Aufprall leicht an der Hand verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei dem 38-Jährigen Drogeneinfluss fest.

Da der Mann Drogenkonsum einräumte und auch ein Vortest positiv verlief, musste der 38-Jährige mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen, sowie dem Verlust der Fahrerlaubnis.

Während der Unfallaufnahme wurde die Auffahrt zur A61 an der Anschlussstelle Waldlaubersheim kurzfristig gesperrt. Am PKW des 38-Jährigen wurde durch den Unfall das gesamte Fahrzeug rundum beschädigt. Den Schaden an seinem PKW schätzt die Polizei auf ca. 3.000 Euro. Am PKW der geschädigten 42-Jährigen entstand an der Fahrzeugfront ein Schaden von ca. 2.500 Euro. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Kirchheimbolanden (ots) – Am Samstag 04.12.21 gegen 04.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Kirchheimbolanden einen Fahrzeugführer im Bereich Bastenhaus, der aufgrund des plötzlichen Schneefalls und schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Fahrzeug mit Sommerreifen liegengeblieben war. Bei der Kontrolle konnten die Beamten neben der mangelhaften Bereifung auch deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum beim Fahrer feststellen.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und seine Führerschein sichergestellt. Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt gemäß Bußgeldkatalog auf den 36-Jährigen ein Bußgeld in Höhe 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss er im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Kirchheimbolanden (ots) – Am Freitagabend 03.11.2021 wurde die Polizei Kirchheimbolanden über einen Verkehrsunfall auf der B47 bei Marnheim informiert. An der Einmündung B47/ L401 war ein Autofahrer über die Einmündung geradeaus in den dortigen Straßengraben gefahren. Der Fahrer und der Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung beim Fahrzeugführer festgestellt. Als Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Sobernheim, Breitlerstraße (ots) – Am 03.12.2021 in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 11:45 Uhr kam es in der Breitlerstraße von Bad Sobernheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato unbekannter Täter touchierte beim Vorbeifahren den dort ordnungsgemäß geparkten Audi des 27-jährigen Geschädigten. Hierdurch entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro an der vorderen rechten Seite des Audis.

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Bei der Unfallaufnahme konnte eine Radkappe des Herstellers Mercedes aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es sich demnach um einen Mercedes Vito oder Sprinter gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Einbrecher in Kerzenheim unterwegs

Kerzenheim (ots) – Zu zwei vollendeten und einem versuchten Einbruch kam es am Wochenende in Kerzenheim. Bereits am Freitag wurde an einem Einfamilienhaus in der Mittagszeit ein Fenster im Erdgeschoss eingeschlagen. Das Wohnhaus wurde anschießend durchsucht und Bargeld entwendet. Ebenfalls an einem Einfamilienhaus wurde versucht ein Fenster im Erdgeschoß aufzubrechen, was aber aufgrund eines heruntergelassenen Rollladens misslang. Nach einem missglückten Versuch auf den Balkon zu gelangen, brachen der oder die unbekannten Täter ab.

Die Tat ereignete sich im Laufe des Freitag. Am späten Freitagabend brachen der oder die unbekannten Täter ein weiteres Einfamilienhaus auf. Dazu verschafften sie sich zunächst über eine Leiter Zugang auf ein Vordach. Dort wurde ein Fenster aufgebrochen und der oder die Täter erlangten Zugang zum Haus, während der Eigentümer sich noch im Erdgeschoss aufhielt, wurden die Räumlichkeiten durchsucht und eine Geldbörse entwendet.

Einbruchsversuch

Eisenberg (ots) – Am 02.12.21, gegen 18:30 h versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Neustraße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, wie sich eine Person an der Haustür zu schaffen machte.

Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete dieser. Die Person soll sehr klein gewesen sein und hatte etwas orangenes an. Näher konnte der Täter nicht beschrieben werden. An der Tür entstand Sachschaden in Form von Hebelspuren.