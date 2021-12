Flucht vor Polizeistreife

Worms (ots) – Sonntagabend 05.12.2021 versuchte ein Wormser mit einem PKW vor einer Polizeistreife zu flüchten. Aufmerksam auf den Wagen wurden die Beamten gegen 21:15 Uhr in der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße, da dieser plötzlich und ohne erkennbaren Grund stark beschleunigte und in Richtung Leiselheim davonbrauste.

Mit überhöhter Geschwindigkeit setzte der Fahrer des PKW seine Flucht vor der Polizeistreife in der Nievergoltstraße fort und bog schließlich in Richtung Diesterwegschule ab, wo er gestoppt werden konnte. Der 21-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weswegen er sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Gegen ihn wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rentnerin fährt Schlangenlinien

Worms (ots) – Sonntagabend 05.12.2021 ist einem Zeugen eine 79-Jährige in Worms aufgrund ihrer Fahrweise aufgefallen. Die “rote” Ampel in der Gutleutstraße nutze er, die Fahrerin anzusprechen und stellte deutlichen Alkoholgeruch fest. Bei “grün” setzte die Frau allerdings unmittelbar ihre Fahrt fort und sollte durch die hinzugezogene Polizeistreife in der Kolpingstraße gestoppt werden.

Ungeachtet der Haltesignale fuhr sie zunächst in Schlangenlinien auf die B47 in Richtung Monsheim, wo sie schließlich angehalten und kontrolliert werden konnte. Mit 1,39 Promille Atemalkohol war für sie die Fahrt beendet. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.

Kreis Alzey-Worms

Streit eskaliert

Saulheim (ots) – Polizei und Rettungsdienst wurden am 04.12.2021, gegen 23.50 Uhr, nach Saulheim in die Mainzer Straße gerufen. In einer gemeinschaftlich genutzten Wohnung hatte ein 45-Jähriger mit vietnamesischer Staatsangehörigkeit seinem 48-jährigen ebenfalls vietnamesischen Mitbewohner mit einem Messer verletzt. Beide Beteiligten hatten zuvor Alkohol konsumiert und waren in Streit geraten.

Das Opfer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus in Mainz gebracht werden, wo sein Zustand stabilisiert werden konnte. Der 45-jährige wurde am Sonntag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Mainz vorgeführt, der wegen Fluchtgefahr Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an.

Widerstandshandlung nach Verstoß gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung

Alzey (ots) – Bei einem Einsatz des KVD der VG Wöllstein kam es am Sonntagabend zu einer Widerstandshandlung mit einem 27-jährigen Wöllsteiner. Dieser betrat, ohne die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)zu tragen, einen Dönerimbiss. Daraufhin wurde er durch den Ladenbesitzer nach Draußen gebeten. Zwei Mitarbeiter der VG Wöllstein waren zufällig vor Ort und nahmen sich des Sachverhaltes an.

Ohne Vorankündigung gab der später Beschuldigte einem der Mitarbeiter des KVD eine Kopfnuss auf die Nase und beleidigte diese fortwährend. Die hinzugezogene Polizei nahm die Person fest, der Mitarbeiter des KVD wurde leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Alzey (ots) – Ein Verkehrsunfall ereignet sich am Sonntag 05.12.2021 um 17:00 Uhr auf der Landesstraße 401 zwischen Wörrstadt und Ensheim. Ein 19jähriger aus Sulzheim befährt die Strecke im seinem PKW aus Richtung Wörrstadt kommend. Als er nach links auf die L414 in Richtung Spiesheim abbiegt, missachtete er den Vorrang einer ihm aus Richtung Ensheim entgegenkommenden 65-Jährigen aus Ensheim.

Der PKW der 65-Jährigen stößt gegen die rechte hintere Seite des Abbiegenden. Der Abbiegende dreht sich und stößt mit einem in der Einmündung der L414 verkehrsbedingt wartenden Kleinbus zusammen. Alle drei Fahrer werden leicht verletzt; alle Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Die FFW Wörrstadt, die FFW Spiesheim und FFW Ensheim sind zusammen mit dem DRK im Einsatz. Die Straßenmeisterei Bingen reinigt die Straße.