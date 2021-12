In Kita eingebrochen

Freimersheim (ots) – Unbekannte sind in der Zeit zwischen vergangenem Freitag und Sonntag in die Kita in der Rathausstraße eingebrochen. Hierbei hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten im Gebäude sämtliche Schränke und Schubladen nach vermutlichem Bargeld. Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten sie ohne Diebestgut.

Durch das aufgehebelte Fenster entstand ein Gesamtschaden von nahezu 1.000 Euro. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Einbruch in eine Firma für elektronische Bauteile

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht von Samstag (04.05.) auf Sonntag (05.05.) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in die Firma K&B in der Kapeller Straße 29 in Bad Bergzabern. Scheinbar hatten der/die bislang unbekannte Täter im Rahmen der Tatbegehung versehentlich die Brandmeldeanlage ausgelöst, weshalb zeitnah Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde das Firmengelände u.a. mit Polizeihunden abgesucht. Der oder die Täter konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Bei dem erlangten Diebesgut handelt es sich lediglich um eine geringe Menge Bargeld. Der entstandene Sachschaden hingegen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Sollte jemand tatrelevante Feststellungen gemacht haben, so bittet die Polizei Bad Bergzabern um Verständigung unter der Telefonnummer 06343-93340.

Einbruch in Kindergarten

Hochstadt (ots) – Einen Schaden in Höhe von 3-000 Euro verursachten unbekannte Täter als sie in den Kindergarten einbrachen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten auf diese Weise in den Kindergarten. Entwendet wurden elektronische Geräte sowie Bargeld.

Die Tat ereignete sich zwischen Freitag 16 Uhr und Sonntag 11 Uhr. Zeugen die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau zu melden.