Landau: Die Polizei-News

21-Jähriger beleidigt Polizei

Landau (ots) – Scheinbar sind die Folgen einer Beleidigung einem 21-jährigen Mann völlig unbekannt. Gegen ihn wurde am frühen Sonntagmorgen 05.12.2021 nach einem Polizeieinsatz ein Strafverfahren eingeleitet, weil er 2 Polizistinnen und 3 Polizisten mit derartigen Kraftausdrücken beleidigte, die bei Nennung dem Leser Schamesröte ins Gesicht treiben würden.

Der Mann wurde, weil er 1,84 Promille Atemalkohol intus hatte, in polizeilichen Gewahrsam genommen. Neben einer empfindlichen Geldstrafe wird die Beleidigung auch eine Mitteilung an die Führerscheinstelle nach sich ziehen, die ihrerseits die charakterliche Eignung für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr prüfen wird.

Verkehrskontrolle – Größere Menge Betäubungsmittel aufgefunden

Landau (ots) – Am Sonntag 05.12.2021 fiel einer Streife der Polizei Edenkoben gegen 15:30 Uhr ein Klein-Pkw, welcher mit 3 Heranwachsenden besetzt war, auf der A65 in Fahrtrichtung Landau auf. Da der 20-jährige Halter des Pkw bereits wegen Betäubungsmittelverstößen in Erscheinung getreten war, wurde der Pkw daraufhin bei Landau-Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Während der Verkehrskontrolle konnte starker Marihuanageruch im Fahrzeuginnern festgestellt werden. Ein Bereitschaftsrichter ordnete daraufhin die Durchsuchung des Fahrzeugs an. Da im Pkw eine Tasche mit mehreren Marihuanablüten sowie mehreren Joints festgestellt werden konnte, wurde daraufhin auf richterlichen Beschluss das Zimmer des 20-jährigen Beschuldigten Beifahrers durchsucht sowie dessen Mobiltelefon sichergestellt. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung konnte eine nicht geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

er Beschuldigte wurde nach Beendigung der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wurde nun ein Verfahren wegen Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge eingeleitet.