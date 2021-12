18-jähriger Einbrecher gestellt

Ludwigshafen (ots) – Ein 18-Jähriger versuchte am Sonntagabend 05.12.2021 gegen 21.30 Uhr, in ein Versicherungsbüro in der Rohrlachstraße einzubrechen. Aufmerksame Zeugen beobachteten die Tat und verständigten sofort die Polizei. Diese nahm den Einbrecher vor Ort fest.

Auf einer Polizeidienstelle wurde er erkennungsdienstlich behandelt und anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen des versuchten Einbruchdiebstahls verantworten.

Einbruch in Taxi

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte warfen mit einem Stein am Sonntagmorgen 05.12.2021 zwischen 2.30-4.30 Uhr die Seitenscheibe eines Taxis ein. Aus dem Fahrzeuginnern wurde nach derzeitigem Stand keine Gegenstände entwendet. Es entstand Lediglich Sachschaden.

Das Taxi war zum Tatzeitpunkt in der Bruchenwiesenstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.