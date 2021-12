Ohne Führerschein auf getuntem Roller

Leimersheim (ots) – Am Sonntagmittag 05.12.2021 kontrollierte die Polizei einen 17-jährigen Rollerfahrer am Rheindamm in Leimersheim. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der junge Mann für seinen getunten Roller keinen passenden Führerschein hatte.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Führerscheinstelle wurde ebenfalls informiert. Den Heimweg musste er dann zu Fuß antreten.

In Einfamilienhaus eingebrochen

Schwegenheim (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, 03.12.21, 17:00 Uhr und Samstag, 04.12.21, 13:30 Uhr, hebelten bislang Unbekannte die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus in der Alten Landauer Straße in Schwegenheim auf. Hier durchsuchten sie alle Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise können Sie u.a. unter 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de geben.

So schützen Sie sich vor Einbrechern

Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. -Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. Weitere Tipps finden Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/