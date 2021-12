Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 06.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Porsche zerkratzt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 04.12.2021 23:00 Uhr bis 05.12.2021, 14:00 Uhr wurde ein, in der Schenkenböhlstraße in Bad Dürkheim, abgestellter Porsche Cayenne von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die rechte Fahrzeugseite des Porsche wurde über die gesamte Fahrzeuglänge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Ohne Führerschein und unter Drogeneinwirkung unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am 05.12.2021 gegen 22:00 Uhr konnte in den Almen in Bad Dürkheim der Fahrer eines Ford C-Maxx einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein Drogenvortest wurde von dem 28-jährigen Fahrer abgelehnt. Die Einnahme von Ritalin und Amphetamin wurde eingeräumt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er gab an, seinen Führerschein angeblich zu Hause vergessen zu haben. Ermittlungen ergaben aber, dass er seit September 2021 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin gab er an, dass er seiner Mutter, die Halterin des Fahrzeuges ist, heimlich den Schlüssel abgenommen hätte. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unbefugten Gebrauch eines Fahrzeuges ermittelt.

Freinsheim: Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Freinsheim (ots) – Am 05.12.2021 gegen 19:00 Uhr konnte in der Dackenheimer Straße in Freinheim die Fahrerin eines VW Golf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle der 33-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Bad Dürkheim wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

Kindenheim: Rauchentwicklung löste Feuerwehreinsatz aus

Kindenheim, Krautbachgasse – 05.12.2021, 10:50 Uhr (ots) – Gestern mussten die Feuerwehren Bockenheim und Kindenheim zu einem Einsatz in der Krautbachgasse ausrücken. Die Eigentümer stellten am Vormittag eine Rauchentwicklung in einer unbewohnten Einliegerwohnung fest. Es stellte sich heraus, dass eine alte Stehlampe hierfür ursächlich gewesen sein dürfte. Ein Feuer entstand aufgrund Sauerstoffmangels glücklicherweise nicht.

Ebertsheim: Roller gestohlen

Ebertsheim, Turnstraße – 05.12.2021, 16:30 Uhr (ots) – Der 37-jähriger Geschädigte stellte am Nachmittag fest, dass Unbekannte seinen türkisfarbenen Aprilia-Roller aus einer Garage (Rohbau) gestohlen hatten. Der Roller wurde verschlossen abgestellt. Der Schaden wird auf ca. 350 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen nicht vor.

Ebertsheim: Einbruch in leerstehendes Anwesen

Ebertsheim, Neugasse – bis 05.12.2021, 16:00 Uhr (ots) – Geschädigte stellten fest, dass jemand in den vergangenen Tagen in ein leerstehendes Anwesen in der Neugasse eingedrungen war. Die Täter haben ein Fenster eingeschlagen und gelangte so ins Haus. Es wurden sämtliche Räume nach Wertsachen durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Carlsberg: 2 x Wohnungseinbruch in Carlsberg

Carlsberg, Kurweg – 04.12.2021 (ots) – Gleich zweimal schlugen Einbrecher am Samstag im Kurweg zu. Ein 82-jähriger Geschädigter bemerkte bei seiner Rückkehr um 20:45 Uhr, dass jemand in sein Haus eingebrochen war. Die Diebe hatten es auf Schmuck abgesehen. An einem anderen Anwesens stellte eine Nachbarin gegen 23:30 Uhr Einbruchsspuren am Schlafzimmerfenster der Geschädigten fest. Die Nachbarn waren nicht zu Hause. Offenbar gelangten die Täter aber nicht ins Anwesen. Um 17:30 Uhr war das Nachbaranwesen noch unversehrt. Beide Taten dürften im Zusammenhang stehen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Samstag, 04.12.2021, zwischen 17:00 Uhr und 23:30 Uhr im Kurweg (oder Umgebung) verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359 93120.

Carlsberg: Mülltonnenbrand

Carlsberg, Am Herrnkopf – 06.12.2021, 01:50 Uhr (ots) – Um 01:50 Uhr ging eine Brandmeldung aus Carlsberg ein: Zwei Mülltonnen Am Herrnkopf hatten Feuer gefangen. Nach Angaben des Besitzers hatte er die Papier, sowie die Biomülltonne gegen 19:00 Uhr an die Straße gestellt. Offensichtlich hatte jemand vorsätzlich oder fahrlässig den Brand verursacht. Beide Mülltonnen sind komplett niedergebrannt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Ebertsheim: Wohnungseinbruch in Rodenbach – Täter wurden vermutlich gestört

Ebertsheim-Rodenbach, Am Rechacker – 03.12.2021, 18:00 Uhr bis 04.12.2021, 00:30 Uhr (ots) – Gegen 0:30 bemerkte der 47-jährige Geschädigte und seine Ehefrau den Einbruch in ihr Wohnhaus in Rodenbach. Die Täter hatten ein Loch in eine Fensterscheibe im Obergeschoß gebohrt und konnten dadurch das Fenster öffnen. Im Haus wurden mehrere Räumlichkeiten durchwühlt. Aus einer Schublade wurde Schmuck im 4-stelligen EUR-Bereich gestohlen. In einem Beet konnten frische Schuhspuren festgestellt werden, woraufhin ein Spürhund eingesetzt wurde. Dieser nahm die Spur auf und fand zunächst Kleidungsstücke (offenbar von einem Täter) nahe eines Gemüsefeldes. Die Spur verlor sich dann aber auf einem asphaltieren Weg Richtung Lautersheimer Straße/Lindenstraße. Aufgrund der Spuren gehen wir von zwei Tätern aus. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Bitte teilen Sie verdächtige Wahrnehmungen unter 06359-93120 an die Polizei Grünstadt mit.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):