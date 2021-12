Einbruch in Grundschule

Rödersheim-Gronau (ots) – Am 04.12.2021, gegen 14:30 Uhr, teilt eine Zeugin ein eingeschlagenes Fenster an der Grundschule in der Schäfergasse mit. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter durch das beschädigte Fenster in das Objekt gelangt sind. Bislang ist noch nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitsüberwachung durch die Polizei

Schifferstadt (ots) – Am 05.12.2021, zwischen 18:30-19:30 Uhr, haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt auf der L454 im Bereich der Einmündung zum Kestenbergerweg Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten Tempo 70 wurden 12 Verstöße geahndet.

Der “Schnellste” war mit 96 Sachen unterwegs. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt nach sich.

Verkehrsunfallflucht – Verursacherin ermittelt

Schifferstadt (ots) – Am 05.12.2021, gegen 17:10 Uhr, befuhr eine 59-jährige PKW-Fahrerin die Lillengasse in Richtung Schillerplatz. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug streifte die Fahrerin einen entgegenkommenden Radfahrer an der Hand. Hiernach setzte die 59-Jährige ihre Fahrt fort. Der 26-jährige Radfahrer verletzte sich leicht an der Hand.

Nach der Unfallaufnahme stellte der Radfahrer das unfallverursachende Fahrzeug in der Burgstraße fest. Gegen die 59-Jährige wird wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.