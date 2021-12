Flugpassagierin aus Jamaika strandet auf B 43 – Polizei hilft weiter

Kelsterbach (ots) – Eine 77-jährige Seniorin aus Jamaika, die zu Fuß auf der Bundesstraße 43 unterwegs war, meldeten Zeugen der Polizei in der Nacht zum Freitag 03.12.2021 gegen 1.00 Uhr. Die Beamten nahmen die völlig orientierungslose Frau anschließend in Obhut. Wie sich im Rahmen der Nachforschungen durch die Ordnungshüter herausstellte, kam die 77-Jährige am Tag zuvor mit dem Flieger aus Jamaika am Flughafen Frankfurt an.

Sie trat ihren Anschlussflug nach Italien allerdings nicht an und strandete in der Folge in Kelsterbach. Die an einer Demenzerkrankung leidende Frau wurde von der Polizei später direkt an den Abfertigungsschalter der entsprechenden Fluggesellschaft gebracht, von den Gesetzeshütern bei der Umbuchung betreut und schlussendlich an das Personal der Airline übergeben, um den Weiterflug nach Italien sicherzustellen. Zudem informierten die Polizisten einen Angehörigen der Frau, der die 77-Jährige am Zielort in Empfang nahm.

Bereits am 12. November ereignete sich ein ähnlicher Fall mit einem 75 Jahre alten Mann aus Großbritannien, der am späten Abend an einem Imbiss aufschlug. Auch diesem orientierungslosen Senior verhalfen die Kelsterbacher Polizisten nach stundenlangen Recherchen zum Flug nach Dublin.

Schmuck und Geld im Wert von über 200.000 Euro übergeben

Mörfelden-Walldorf/Frankfurt (ots) – Eine Frau mit Mund-Nasen-Bedeckung, möglicherweise sogar noch im Kindesalter, ist die bislang einzige Beschreibung einer noch Unbekannten, die am Freitagnachmittag 03.12.21 gegen 16.45 Uhr, im Bereich des Frankfurter Hauptbahnhofs das Hab und Gut einer Seniorin im Wert von über 200.000 Euro entgegennahm und damit flüchtete.

Im Vorfeld der Übergabe war eine 84 Jahre alte Frau von Trickbetrügern mit einem Schockanruf zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände aufgefordert worden. Die Kriminellen tischten der Dame die Geschichte auf, wonach deren Tochter in einen schweren Unfall verwickelt war und nun eine Kaution von 200.000 Euro zur Abwendung einer Gefängnisstrafe zwingend nötig sei. Die Frau verwies die Betrüger daraufhin zur Aufwendung der enorm hohen Summe an ihre ebenfalls lebensältere Angehörige, die ihrerseits Bargeld und Schmuck zusammentrug und anschließend nach telefonischer Anleitung der Täter zur Übergabe nach Frankfurt fuhr. Erst als die tatsächliche Tochter rund 2 Stunden später vom Sachverhalt erfuhr, wurde die Polizei verständigt.

Warnung der Polizei:

Betrüger sind es nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen.

Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen. Rufen Sie sofort bei der Person an, um die es geht oder melden sie sich umgehend bei der Polizei. Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen.

Um für die Zukunft weniger in den Fokus von Telefonbetrügern zu geraten, können Sie sich überlegen, ob es tatsächlich wichtig ist, weiterhin mit der Berufsbezeichnung, dem Vornamen und/ oder der Wohnadresse im Telefonbuch zu stehen. Betrüger nutzen diese Daten, um gezielt ältere Menschen anzurufen.

Polizei ermittelt wegen unerlaubtem Autorennen

Bischofsheim (ots) – Ein Rennen zweier Autofahrer auf der Landesstraße 3482, zwischen Nauheim und Bischofsheim, meldete ein Zeuge der Polizei am Freitagnachmittag 03.12.2021 gegen 14.45 Uhr. Die beiden Fahrer eines VW Golf sowie eines schwarzen Opel Astra sollen hierbei unter anderem einen weißen Opel Corsa gleichzeitig links und rechts überholt und hierbei auch den Seitenstreifen genutzt haben. Zudem soll ein weiteres Fahrzeug trotz durchgezogener Linie überholt worden sein.

Die Ordnungshüter stoppten anschließend im Rahmen der Fahndung in Bischofsheim einen 18 Jahre alten Golf-Fahrer, der eine Tatbeteiligung jedoch abstreitet.

Die Beamten der Polizeistation Bischofsheim suchen zur weiteren Klärung des Sachverhalts nun weitere Zeugen sowie insbesondere die beiden von den Rasern überholten Autofahrer. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Einbruch in Mehrfamilienhaus/Anwohnerin verscheucht Kriminellen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein Mehrfamilienhaus in der Schafgasse geriet am Sonntagabend (05.12.), gegen 19.00 Uhr, in das Visier eines Einbrechers. Der Unbekannte warf zunächst die Scheibe einer Terrassentür mit einem Stein ein und verschaffte sich so Zugang in eine Erdgeschosswohnung. Dort ließ er dann unter anderem mehrere hundert Euro, eine Spielkonsole sowie einen Laptop mitgehen.

Beim anschließenden Versuch in eine weitere Wohnung im 1. Obergeschoss einzudringen, wurde er von einer Anwohnerin bemerkt, angesprochen und mittels Taschenlampe angeleuchtet. Der Kriminelle flüchtete daraufhin vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Der Einbrecher ist 45-50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat kurze braune Haare und ist von normaler Statur. Er trug dunkle Kleidung und Gartenhandschuhe. Der Flüchtige sprach mit osteuropäischem Akzent.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Verkehrsunfallflucht in Walldorf

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Freitag 03.12.2021 zwischen 08:40-19:40 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grünen Opel Adam, welcher in der Farmstraße 101 (Walldorfer Karree) vor dem Geschäft “JYSK” abgestellt war. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 entgegen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Zeit von Do., 02.12.21 um 18.00 Uhr bis Fr. 03.12.21 um 08.00 Uhr, wurde in der Langener Straße in Mörfelden der Außenspiegel eines geparkten grauen Pkw BMW beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Darmstadt

Torkelnd und orientierungslos – Aufmerksame Zeugen verständigen Polizei

Darmstadt (ots) – Am Samstagabend 04.12.21 alarmierten Passanten gegen 23.30 Uhr die Polizei, nachdem ihnen ein scheinbar orientierungslos- und verwirrter Mann in der Landwehrstraße/Ecke Viktoriastraße aufgefallen war. Bei Eintreffen der Streife stellten die Beamten rasch fest, dass der auffallend torkelnde 32-jährige Mann aus Groß-Gerau stark dem Alkohol zugesprochen hatte.

Der Mann erweckte den Eindruck, nicht mehr Herr seiner Sinne zu sein und sich zudem kaum auf den Beinen halten zu können. Bei dem Versuch ihm zu helfen, trat und schlug der Mann um sich und fiel zu Boden. Dabei zog er sich eine leichte Verletzung zu, die in einem Rettungswagen ärztlich versorgt wurde.

Zur weiteren Ausnüchterung wurde der Groß-Gerauer zur Wache gebracht. Dort verbrachte er die Nacht in einer Zelle und wurde anschließend aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht.

Mehrere Autoreifen zerstochen – Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei am Freitag (3.12.) bekannt wurde, hatte es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (1.12.) und Freitag (3.12.) auf mehrere geparkte Autos in der Mahalia-Jackson-Straße abgesehen und bei mindestens 7 Fahrzeugen die Reifen zerstochen.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Vandalen im Schulgebäude

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (3.12.) und Samstag (4.12.) haben Vandalen in den Räumen einer Schule in der Heinrichstraße gewütet und einen geschätzten Sachschaden von rund 5.000 Euro verursacht. Die Polizei in Darmstadt ermittelt, hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Unbekannten mit einem Stein die gläserne Eingangstür eingeworfen und sich auf diesem Weg Zugang zu dem Gebäude verschafft. Dort angekommen schnappten sie sich einen Feuerlöscher und entleerten diesen in zwei Büroräumen. Das Kommissariat 43 ist mit dem Fall betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für sachdienliche Informationen zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Brandstifung – Gebäude- und Wohnwagenbrand nahe der Bahnstrecke – Kripo sucht Zeugen

Gemarkung Messel (ots) – Nachdem am späten Sonntagabend 05.12.21 ein Gebäude und ein Wohnwagen bei der Gemarkung Messel, nahe der Bahnstrecke Darmstadt-Dieburg, brannten, haben Beamte des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang wurde der Brandort am Montagmittag 06.12.2021 begutachtet. Dass Personen bei dem Brand zu Schaden gekommen sind, konnte die Polizei im Rahmen der Ermittlungen ausschließen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das Feuer im Bereich des Hauses und im Wohnwagen absichtlich gelegt wurde. Verlässliche Angaben zur Schadenshöhe können nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gemacht werden.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamtinnen und Beamten kurz nach Entstehung des Brandes in der Nähe zum Einsatzort, in der Roßdörfer Straße, ein geparktes Fahrzeug fest, welches offenbar eine Panne hatte. Hierbei stießen die Ordnungshüter auf Reste von Brandbeschleuniger. Ob dabei versucht wurde, den weißen Volkswagen mit Feuer zu beschädigen und ob dieser Vorfall im Zusammenhang mit dem Haus- und Wohnwagenbrand steht, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Vor diesem Hintergrund suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Diese sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Vorherige Meldung:

Gemarkung Messel (ots) – Um kurz vor Mitternacht am Sonntag 05.12.21 meldete der Lokführer eines vorbeifahrenden Zuges das Feuer über Notruf bei der Zentralen Rettungsleitstelle Dieburg. Sofort entsandte Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten das zwischen Messel und Dieburg befindliche Gebäude feststellen. Die Feuerwehr aus Messel hat mit den Löscharbeiten begonnen.

Ob das Gebäude noch zu Wohnzwecken genutzt wird und ob sich noch Personen im Gebäude befinden bzw. befunden haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Da das Gebäude nur wenige Meter von den Gleisen entfernt steht wurde die Bahnstrecke vorsorglich gesperrt. Auf dem Gelände des Gebäudes war auch ein Wohnwagen abgestellt. Auch dieser hatte gebrannt und wurde abgelöscht. In dem Gefährt befanden sich keine Personen.

Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände der Kreisverwaltung

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Am Donnerstag, den 02.12.2021 gegen 12:43 Uhr beschädigte ein graues Auto mit dem Teilkennzeichen DA-SP, Ziffern nicht bekannt, auf dem Gelände der Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg (Jägertorstr. 207) ein geparktes Auto beim Ausparken.

Hiernach entfernte sich das graue Auto unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum dem flüchtigen Auto und/oder dem Unfallhergang machen können.

Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt – 19-Jährige leicht verletzt

Otzberg/L3318 (ots) – Am Samstagabend (4.12.), gegen 18.15 Uhr, hat sich auf der L3318 ein Verkehrsunfall zugetragen, bei dem die 19-jährige Fahrerin verletzt wurde.

Die 19-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg war auf der Landstraße von Hering in Richtung Zipfen unterwegs, als sie plötzlich von ihrer Fahrspur abkam. Sie prallte mit ihrem roten Seat zunächst gegen einen Leitpfosten und im Anschluss gegen einen Baum. Bei dem Aufprall erlitt die 19-Jährige nach jetzigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Ihr Wagen war nicht meh fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt werden die Schäden auf circa 8.000 Euro geschätzt.

Wieso die Fahrerin von der Straße abkam, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamtinnen und Beamten der Polizei in Dieburg sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Reinheim-Zeilhard (ots) – Nachdem bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße “Goldgrundring” in der Nacht zum Sonntag (5.12.) eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sie sich unter Gewalteinwirkung an einem Fenster Zutritt in das Haus. Dort hielten sie offenbar Ausschau nach potentieller Beute, entwendeten jedoch nach jetzigem Stand nichts. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt, hinterließen dennoch einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Werkzeug erbeutet – Polizei sucht Zeugen

Otzberg-Lengfeld (ots) – Ein Mehrfamilienhaus in der Straße “Zu den Steinbrüchen” geriet zwischen Samstag (4.12.) und Sonntag (5.12.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Unter Einwirkung von Gewalt gelangten sie ins Innere des Hauses und begaben sich von dort aus in den Keller. Hier machten sie sich mehrere Werkzeuge, unter anderem eine Fräsmaschine und eine Stichsäge, zur Beute und suchten im Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf circa 2000 Euro geschätzt.

Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 41 bei der Polizei in Dieburg sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Zwei Wohnungen aufgebrochen

Bensheim (ots) – Ohne Beute entkamen Einbrecher, als diese am Freitag 03.12.21 gegen 18.30 Uhr zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Tannenbergstraße durchstöbert hatten. Nachdem die Täter die Erdgeschoßwohnung durchsucht hatten, gingen sie weiter ins Oberschoss. Nichtsahnend, dass der Wohnungsinhaber anwesend war, wurde die Tür aufgebrochen.

Als sie bemerkten, dass sie nicht alleine waren, suchten die Kriminellen eilig das Weite und entkamen unerkannt über das Gartengrundstück.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Alle Hinweise hierzu nimmt das Kommissariat 21/22 in Heppenheim entgegen. Telefon; 06252 / 706-0.

Lorsch: Kompletter Sattelzug voll mit Lebensmittel gestohlen

Lorsch (ots) – Ein kompletter Sattelzug, Zugmaschine plus Sattelschlepper, wurde zwischen Samstag 04.12.2021 um 13 Uhr und Montagmorgen 06.12.2021 in der Carl-Benz-Straße im Gewerbegebiet gestohlen. Der Schaden liegt bei mindestens 160.000 Euro. Der Fahrer wollte am Montag gegen 01 Uhr den mit Lebensmitteln beladenen Sattelzug übernehmen und stellte das Fehlen fest.

Wo der Sattelzug mittlerweile stehen könnte, versucht die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erfahrung zu bringen. Auch werden Zeugen gesucht, die die weiße Zugmaschine des Herstellers DAF-Trucks, mit dem Kennzeichen HP-NN 4003 und den Sattelschlepper mit dem Kennzeichen HP-NN 3901 gesehen haben. Die fallzuständigen Beamten in Heppenheim sind unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen.

Berauschter Fahrer mit verkehrsunsicheren Transporter angehalten

Heppenheim (ots) – Wegen mehreren Verstößen wird sich demnächst ein 26-Jähriger gerichtlich verantworten müssen, nachdem er am Sonntagabend 05.12.21 von der Polizei kontrolliert wurde. Die Polizei führte am Europaplatz eine Standkontrolle durch. Gegen 23.30 Uhr wurde der alkoholisierte 26-Jährige angehalten.

Nachdem der Alkoholtest einen Wert von 1,5 Promille anzeigte, begleitete er die Beamten mit auf die Dienststelle. Dort wurde sein Führerschein sichergestellt und Blut für das bevorstehende Strafverfahren abgenommen.

Im Kleintransporter des Mannes stellten die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana sowie eine Axt sicher. Der unversicherte Transporter wies darüber hinaus erhebliche Mängel auf. Die Verfügung zur Stilllegung ist noch vor Ort veranlasst worden. Nachdem alle Anzeigen gefertigt waren, konnte der 26-Jährige die Polizeiwache wieder verlassen.

Brand einer Kfz-Werkstatt in Wohnhaus

Mörlenbach/OT Vöckelsbach (ots) – Am frühen Samstagmorgen 04.12.2021 gegen 03:45 Uhr meldete eine Hausbewohnerin der Rettungsleitstelle Bergstraße einen Brand in der Kfz-Werkstatt im EG des Gebäudes. Die Bewohner der Einlieger- und der Dachgeschosswohnung konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, bevor das Feuer auf die Einliegerwohnung übergriff.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell an. Angaben zur möglichen Brandursache und der Höhe des entstandenen Sachschadens sind aktuell noch nicht möglich.

Es wurde niemand verletzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen