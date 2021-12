Friedberg: Die Polizei-News

Verkehrsunfall in der Homburger Straße

Karben (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Montag 05.12.21 gegen 9.55 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß an der Einmündung Homburger Straße/Am Breul. Dabei erlitt die Fahrerin eines Mercedes schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die 41-Jährige in ein Krankenhaus. Die beiden Insassen des anderen Unfallwagens, eines Renault, machten sich zu Fuß aus dem Staub. Einer der beiden Männer konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kurz darauf festgenommen werden.

Es handelt sich nach bisherigen Erkenntnissen um den Beifahrer. Der mutmaßliche Fahrer des Wagens ist noch auf der Flucht. Bei ihm soll es sich um einen 30-35 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren, Bart und blauer Arbeitskleidung handeln. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der erheblichen Beschädigungen vom Unfallort abgeschleppt werden. Der Renault wurde sichergestellt.

Gegen 12.30 Uhr konnte der Verkehr wieder ungehindert fließen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise auf die Identität des Geflüchteten nimmt ebenfalls die Polizei in Bad Vilbel entgegen.

Eingestiegen und Automat aufgebrochen

Florstadt: Ein Geschäft suchten Einbrecher in der Nacht von Samstag (04.12.) auf Sonntag (05.12.) in Nieder-Florstadt heim. Zwischen Geschäftsschluss gegen 00.30 Uhr und 10 Uhr morgens schlugen die Langfinger die Scheibe eines Fensters zu einer Spielothek am Messeplatz ein und gelangten so in das Gebäude.

Im Gastraum brachen sie einen Spielautomaten auf und entwendeten eine bislang nicht bekannte Menge Bargeld daraus. Der verursachte Sachschaden beträgt ca. 1.500 Euro. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Hoher Schaden an Tür zu Fahrradladen

Nidda: Die Eingangstür eines Fahrradgeschäfts versuchten Einbrecher in der Nacht von Sonntag (5.12.) auf Montag (6.12.) in der Straße “Raun” aufzuhebeln. Sie hinterließen einen Schaden von etwa 8.000 Euro an der Tür, die sie nicht öffnen konnten.

Möglicherweise wurden sie bei der Tat gegen Mitternacht gestört. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Flasche gegen die Windschutzscheibe

Büdingen: Mit dem Schrecken und einer beschädigten Windschutzscheibe kam die Fahrerin eines PKW am Sonntag (5.12.) in der Berliner Straße davon. Als die Frau gegen 6.55 Uhr über die Berliner Straße in Richtung Eberhard-Brauner-Allee fuhr, überquerte ein offensichtlich betrunkener Mann im braunen Parka die Straße. Er warf plötzlich eine Flasche nach ihrem Fahrzeug, die die Frontscheibe des Ford traf. Diese wurde dabei beschädigt.

Wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei Büdingen,

Tel.: 06042/9648-0 und nimmt Hinweise auf den Flaschenwerfer entgegen.

Auspuff verloren und geflüchtet

Bad Vilbel: Einen Schaden von ca. 2.000 Euro zog sich der Fahrer eines Ford Focus am Samstag (4.12.) auf der B3 zu. In Höhe Bad Vilbel verlor der vorausfahrende Autofahrer gegen 7.20 Uhr seinen Auspuff. Der Fahrer des Ford überfuhr das Autoteil. Dabei entstanden die Schäden an Stoßstange, Kühlergrill und Unterboden.

Ungeachtet dessen fuhr der PKW ohne Auspuff weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Bad Vilbel: Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise auf den Flüchtigen entgegen.

