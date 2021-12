25-Jähriger Steinewerfer geht auf Bundespolizisten los

Ehringshausen/Gießen (ots) – Gleich mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist am vergangenen Sonntag 05.12.2021 ein 25-jähriger Algerier in den Bahnhöfen Gießen und Ehringshausen.

Steine gegen Dienstgebäude des Fahrdienstleiters in Ehringshausen

Bereits gegen 07 Uhr versetzte der Mann den Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn AG im Bahnhof Ehringshausen in Angst und Schrecken. Mehrfach warf der 25-Jährige Schottersteine gegen das Dienstgebäude des Bahnmitarbeiters. Dabei flogen die Wurfgeschosse überwiegend gegen die Jalousien der Fenster.

Das Verhalten des Mannes sowie dessen Gestik machten dem Bahnmitarbeiter Angst. Er verständigte daher die Bundespolizei. Durch den Bewurf wurde eine Glasscheibe sowie mehrere Jalousien beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Zwei Stunden später – Ladendiebstähle und Randale im Bahnhof Gießen

Erneut mussten Beamte vom Bundespolizeirevier Gießen wegen des 25-Jährigen ausrücken. Der Mann soll in verschiedenen Geschäften des Bahnhofes der Universitätsstadt diverse Lebensmittel und Alkoholika gestohlen haben.

Bundespolizisten nahmen den 25-Jährigen fest. Bei den polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich der Festgenommene und ging auf die Polizisten los. Mit einfacher körperlicher Gewalt konnte der Mann überwältigt und gefesselt werden. Die Beamten blieben unverletzt. Alkohol war nicht im Spiel.

Der 25-Jährige aus Algerien, der sich momentan unerlaubt im Bundesgebiet aufhält, kam nach den polizeilichen Maßnahmen wieder frei. Er wurde anschließend an die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende übergeben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann u. a. ein Strafverfahren wegen des Verdachts des “Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte” sowie wegen versuchter “Gefährlicher Körperverletzung” und “Sachbeschädigung” eingeleitet.

Dillenburg: Diebe stehlen Edelstahl

Am Sonntagmorgen, 05.12.2021, verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Dillenberger Polizei. Er hatte zuvor einen verdächtigen Anhänger im Dillfeld festgestellt. Eine Streife überprüfte diesen vor Ort und bemerkte dabei auch noch ein aufgeschnittenes Zaunelement. Durch dieses gelangten Diebe auf das dortige Geländer der Wasserwerke. Aus einer Garage ließen sie Edelstahlflansche in bislang unbekannter Menge mitgehen.

Dazu nutzten die Unbekannten offensichtlich zunächst einen Anhänger der Stadtwerke und luden dann vermutlich das Metall in ein weiteres Fahrzeug um. Der Sachschaden am Zaun wird auf 100 EUR geschätzt.

Die Polizei fragt: Wer hat im Zeitraum von Samstag, 04.12.2021, auf Sonntag, 05.12.2021, verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Geländes am Dillfeld gemacht? Wer hat Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Dillenburg unter 02771-9070.

Herborn: Fünf Autobatterien geklaut

Auf Autobatterien hatte es ein Dieb in Herborn abgesehen. Er fuhr am Samstag, 04.12.2021, gegen 09:45 Uhr mit seinem Fahrzeug auf den Hof einer Autoverwertung in der Stadionstraße. Dort lud er insgesamt fünf auf dem Außengelände gelagerte, gebrauchte Autobatterien im Wert von ca. 250 EUR in seinen Kofferraum und fuhr in unbekannte Richtung weg. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Herborn unter 02772 47050.

Eschenburg-Eiershausen: Von Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

Einen Schutzengel schien ein 18-jähriger Dillenburger am Freitagmorgen, 03.12.2021, gehabt zu haben. Er fuhr gegen 07:15 Uhr mit seinem Renault Twingo auf der Landstraße von Eiershausen nach Hirzenhain. In einer Kurve kam er aus bislang ungeklärten Umständen von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort kam er zum Stehen.

Ein Ersthelfer befreite ihn aus dem Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls riss der Motorblock aus dem Fahrzeug heraus. Ein Krankenwagen versorgte den Unfallfahrer, der sich glücklicherweise lediglich leicht verletzte. Sein schrottreifes Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme, Abschleppung und Fahrbahnsäuberung dauerten etwa zwei Stunden an.

Wetzlar: Unachtsamkeit führt zu Unfall

Ein 19-jähriger, in Aßlar lebender Mann befuhr mit seinem Seat die Landstraße aus Richtung Hermannstein kommend in Richtung Blasbach. Im Verlauf kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab, blieb im Straßengraben liegen und musste abgeschleppt werden. Er blieb unverletzt. Am Fahrzeug des Unfallfahrers und an zwei Leitpfosten entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 400 EUR.

Wetzlar: Zwei Kennzeichendiebstähle

Freitag, 03.12.2021, 13:20 Uhr bis Freitag, 03.12.2021, 13:40 Uhr Am Freitag, 03.12.2021, parkte ein grauer Peugeot 207 in der Zeit von 13:20 Uhr bis 13:40 Uhr am Haarplatz. Die kurze Zeitspanne nutze ein Unbekannter, um das vordere Kennzeichen WZ-SX 154 abzumontieren und zu stehlen. Beide Kennzeichenschilder stahl ein Dieb im zweiten Fall.

Der schwarze 5-er BMW stand am Samstag, 04.12.2021, von 19:45 Uhr bis 22:05 Uhr in der Straße “Waldessaum”, auf dem Parkplatz eines dortigen Restaurants. Am BMW waren die Kennzeichen GI-VY 2121 angebracht. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist bislang nicht bekannt. Wer kann Täterhinweise geben oder Angaben zum Verbleib der Kennzeichenschilder machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter 06441-9180.

Wetzlar: Auto zerkratzt

Einen Schaden von 2.000 EUR verursachte ein Unbekannter an einem in der Römerstraße abgestellten Fahrzeug. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Täter die Beifahrerseite und das Heck des Fahrzeugs.

Der blaue VW Golf stand im Zeitraum von Samstag, 04.12.2021, 00:00 Uhr bis Sonntag, 05.12.2021, 10:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 3. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter 06441-9180.

