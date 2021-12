60-Jährige mit vorgespielter Hilfsbereitschaft bestohlen

Gießen (ots) – Am Samstagabend 04.12.2021 gegen 15.15 Uhr sprach der aus Algerien stammende Mann eine 60-jährige Frau an und bot ihr Hilfe beim Überqueren der Straße “Neuen Bäue” an. Nachdem die Gießenerin die Hilfe ablehnte, ließ er nicht von ihr ab und griff nach dem in der Handtasche liegenden Geldbeutel.

Nach kurzer Flucht und mit Hilfe von Passanten, konnte der 31-jährige Asylbewerber festgenommen werden. Die Polizei fand bei ihm das Diebesgut und händigte es der Besitzerin aus. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entließen die Ermittler den Festgenommenen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

15-Jährige zu Boden gedrückt – Zeugen gesucht

Buseck (ots) – Die Polizei sucht nach Vorfall von Samstagnachmittag 04.12.2021 in Großen-Buseck nach Zeugen. Gegen 17.35 Uhr war eine 15-Jährige zu Fuß zwischen der Ernst-Ludwig-Straße und einem nördlich angrenzenden Waldstück zu Fuß unterwegs, als ein unbekannter Mann nach einer Zigarette fragte. Als sie ihm eine Zigarette geben wollte, packte er sie am Arm und zwang sie zu Boden.

Anschließend legte er sich auf ihre Beine und versuchte ihr Oberteil auszuziehen. Die Jugendliche konnte sich befreien und rannte davon.

Täterbeschreibung:

männlicht, 30-40 Jahren alt, kräftig und etwa 1,85 Meter groß. Er sprach akzentreies Deutsch mit einer tiefen rauen Stimme. Er trug schwarze Bekleidung mit einer schwarzen Kapuze.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur unbekannten Person machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Scheiben eingeschlagen

Gießen (ots) – Mehrere Jugendliche schlugen Samstagabend um 20.40 Uhr gegen mehrere Scheiben einer Gaststätte in der Wetzsteinstraße ein. Anschließend flüchteten sie Richtung Wolltorstraße/Lindenplatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro.

Wer hat die Sachbeschädigung beobachtet? Wem sind die Jugendlichen aufgefallen und wer kann Angaben zu deren Identitäten geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Linden: Testcenter in Großen-Linden aufgebrochen

Linden (ots) – Etwa 2.000 Euro Sachschaden hinterließen Diebe nach einem Einbruch in ein Testcenter im Tannenweg. Zwischen 18.15 Uhr am Samstag 04.12.2021 und 09.15 Uhr am Sonntag 05.12.2021, brachen die Unbekannten den Container auf.

Aus dem Gebäude fehlen mehrere Tausend Einweghandschuhe und Corona-Schnelltests. Wer hat im Tannenweg etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Freitagabend gegen 18.15 Uhr erwischten Polizisten einen Autofahrer, der ohne Führerschein und offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmittel war. Sie stoppten den 28-Jährigen in der Ostanlage. Er konnte keinen gültigen Führerschein vorlegen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen.

Der Mann räumte ein, am Vorabend Marihuana konsumiert zu haben und gelegentlich Amphetamine und Kokain zu nehmen. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Nicht nur gegen 28-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein, sondern auch gegen die Halterin wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Gießen: Radfahrer pustet 1,76 Promille

Die Polizei zog am Samstag im Asterweg einen alkoholisierten Radfahrer aus dem Verkehr. Der 36-Jährige war gegen 02.20 schlangenlinienfahrend über die komplette Fahrbahnbreite in Richtung Nordanlage unterwegs. Ein Alkoholtest bei dem Mann zeigte 1,76 Promille an. Auf der Polizeiwache folgte dann eine Blutentnahme. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr für sein Handeln verantworten.

Hungen: Gestohlener Roller wiedergefunden

Auf einen Roller hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Hessenstraße abgesehen. Zwischen 14.00 Uhr am Samstag und 16.00 Uhr am Sonntag entwendeten die Diebe den Roller. Ein Nachbar entdeckte das gestohlene Zweirad wenige hundert Meter entfernt in einem Feldweg und informierte den Eigentümer. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Gegen Warnbaken und Warnlichter getreten

Unbekannte traten in der Straße “Margaretenhütte” mehrere Warnbaken und Warnlichter um. Die Vandalen hinterließen dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die dort zwischen 20.00 Uhr am Freitag und 06.50 Uhr am Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Fahrzeugspiegel beschädigt

In der Alicenstraße beschädigten Unbekannte den Außenspiegel eines Mitsubishis. Der grau Colt stand dort zwischen 20.15 Uhr am Samstag und 23.45 Uhr am Sonntag. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Navi gestohlen

Ein Navigationsgerät ließen Unbekannte in der Fuldastraße aus einem geparkten VW mitgehen. Sie machten sich zwischen 18.30 Uhr am Samstag und 11.45 Uhr am Sonntag an dem blauen Passat zu schaffen. Wer hat den Diebstahl im fraglichen Zeitraum beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Steinbach – Kennzeichen gestohlen

Zwischen Samstag, 27. November und Sonntag, 05. Dezember stand ein grauer Opel Meriva A durchgehend auf dem Pendlerparkplatz im Garbenteicher Weg. In dieser Zeit stahl ein Dieb beide Kennzeichen von dem Auto. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen BID-AG 226. Hinweise bitte an die Kripo Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: Garagentor beschädigt

Ein bislang Unbekannter fuhr am Sonntag (05.Dezember) zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr gegen ein Garagentor in der Londorfer Straße. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Außenspiegel beim Vorbeifahren gestreift

Am Montag (06.Dezember) gegen 09.30 Uhr befuhr ein Unbekannter die Paul-Zipp-Straße in Richtung Evangelisches Krankenhaus. Beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten gelben BMW Mini.

Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Wildunfall

Ein 20-jähriger Mann aus Heuchelheim in einem Fiat und ein 19-Jähriger aus Lollar in einem Hyundai befuhren am Sonntag (05.Dezember) gegen 21.30 Uhr hintereinander die Verbindungsfahrbahn der Bundesautobahn 480 von Wettenberg zur A485 in Richtung Gießener Nordkreuz. Plötzlich liefen zwei Wildschweine über die Fahrbahn. Der Fiat-Fahrer bremste, konnte jedoch den Zusammenstoß mit einem der Tiere nicht verhindern. Der Hyundai-Fahrer bemerkte de Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Fiat auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Das Wildschwein lief in unbekannte Richtung weg. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Pohlheim: Hauswand gestreift

Samstagnacht (04.Dezember) zwischen 02.00 Uhr und 07.20 Uhr streifte ein zunächst Unbekannter beim Einparken in eine Grundstückseinfahrt eine Hauswand. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 53-Jährigen aus dem Landkreis Gießen.

Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete der Mann 2,07 Promille. Zwecks Blutentnahme wurde der 53-Jährige auf die Wache mitgenommen. Der Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Allendorf/Lumda: Unfallflucht beim Einparken

Am Samstag (04.Dezember) gegen 18.15 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Allendorf in einem Nissan den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße “Am Gewerbepark”. Beim Einparken touchierte der Nissan-Fahrer eine geparkten VW, brach den Einparkvorgang ab und parkte auf einer anderen Stelle des Parkplatzes.

Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die alarmierten Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Nissan-Fahrer. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 2,27 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Langgöns: Vorfahrt missachtet

Ein 26-jähriger Mann aus Langgöns in einem Mercedes beabsichtigte am Sonntag (05.Dezember) gegen 12.30 Uhr von der Straße “Schmittgraben” auf die Landstraße 3475 in Richtung Langgöns abzubiegen. Dabei übersah der Langgönser offenbar deb BMW eines 31-Jährigen, der auf der L3475 in Richtung Linden unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Spurwechsel Mercedes gestreift

Am Sonntag (05.Dezember) gegen 13.15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Gießen in einem VW den rechten von zwei Abbiegestreifen der Marburger Straße in Richtung Nordanlage. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der VW-Fahrer auf den linken Fahrstreifen. Dabei streifte der 20-Jährige den Mercedes eines 84-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Ausparken Treppe beschädigt

Ein 17-Jähriger touchierte am Sonntag (05.Dezember) gegen 17.45 Uhr beim Ausparken im Schiffenberger Weg eine Treppe sowie ein Geländer. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Ein 29-jähriger Mann aus Gießen in einem VW befuhr den Hohensteinring und beabsichtigte in den Gustav-Stresemann-Ring einzubiegen. Dabei übersah der VW-Fahrer offenbar eine 48-jährige Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Unfall in der Butzbacher Straße

Am Montag (06.Dezember) gegen 11.45 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Langgöns in einem VW die Butzbacher Straße in Richtung Landstraße 3129 und ein 37-jähriger Mann in einem VW fuhr in entgegengesetzter Richtung.

Aus bislang unbekannten Gründen stießen beide Fahrzeuge in Höhe der Hausnummer 37 zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen